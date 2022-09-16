تفتتح مقرها الإقليمي رسمياً في مركز دبي للسلع المتعددة

دبي: أعلنت "واي كول" WayCool، إحدى أكبر الشركات الهندية وأسرعها نمواً في مجال التكنولوجيا الزراعية وخدمات تطوير وتوزيع الأغذية، ومقرها دبي، عزمها جمع تمويل بقيمة 250 مليون دولار على مدار الـ 12 شهراً المقبلة، لتوفير محفظة متكاملة من الخدمات وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية على شركات ناشئة في دولة الإمارات وحول العالم. هذا وقد أعلنت الشركة أيضاً عن افتتاح مقرها الإقليمي في مركز دبي للسلع المتعددة رسمياً، لخدمة أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل.

وبهذه المناسبة، قال "كارثيك جايارامان"، المؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة "واي كول": "يسعدنا الإعلان عن خطتنا الطموحة لجمع تمويل بقيمة 250 مليون دولار من مستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء العالم. حيث نهدف من خلال هذه الخطوة الهامة إلى بناء محفظة متكاملة من خدمات توزيع وتوريد الأغذية وكذلك الاستحواذ على شركات تكنولوجية ناشئة متخصصة في مجالات متنوعة من بينها تكنولوجيا الزراعة المائية وتقنيات التخزين وتمديد فترة صلاحية المنتجات الغذائية وتقنيات سلاسل التوريد وغيرها. ونتوقع أن نحظى باهتمام كبير من جانب المستثمرين في الدولة نظراً لأن قضية الأمن الغذائي من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للحكومة الإماراتية".

وأضاف: "يمثل الإطلاق الرسمي لمقرنا الإقليمي الجديد في دبي علامة فارقة نستهدف من خلالها تأسيس سلسلة توريد آمنة للأغذية إلى الإمارات من الهند، بما يتيح لنا معالجة كافة جوانب الأمن الغذائي للدولة، والتغلّب على التحديات المتمثلة في عدم استقرار عمليات التوريد بسبب النزاعات السياسية والمشكلات المرتبطة بالتغير المناخي، كالفيضانات التي تزداد حدتها بوتيرة متسارعة بما يؤثر سلباً على المحاصيل الزراعية".

ولفت " جايارامان" إلى أن "سوق الإمارات تعافى بالفعل من التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد 19، ومع استضافة دولة الإمارات للعديد من الفعاليات المرتقبة فإننا نتوقع أن يرتفع حجم الطلب على المنتجات الغذائية بشكل ملحوظ في ظل تدفق أعداد كبيرة من السياح إلى الدولة. ويدعم هذا التعافي الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتذليل التحديات التي تواجه سلسلة توريد الأغذية، بالإضافة إلى العلاقات القوية بين دولة الإمارات والهند".

وبالتزامن مع تأسيس مقرها في دبي، بدأت الشركة في زراعة المحاصيل في الهند حيث قامت بالفعل بتحديد 21 مجمع زراعي لزراعة منتجات متنوعة تشهد طلباً كبيراً من قبل دولة الإمارات. وتتميز هذه المجمعات الزراعية بقربها من الموانئ في الهند، بما يسهم في تعزيز الطلب على منتجات الشركة من خلال قنوات التوزيع المباشر لديها أو التوزيع عن طريق الشركاء.

وكانت "واي كول" قد طرحت بالفعل منتجاتها التي تتنوع ما بين الحبوب والعدس والمنتجات الجاهزة للأكل في أكثر من 350 متجراً عبر الإمارات، حيث تأتي كافة هذه المنتجات من سلسلة التوريد التابعة لها في الهند. كما أطلقت العديد من المنتجات الطازجة التي تقوم ببيعها إلى تجار التجزئة بالدولة عن طريق الموزعين. وتؤمن الشركة بضرورة لعب دور فاعل في توفير سلسلة توريد آمنة للأغذية إلى الإمارات، خاصة وأن هنالك العديد من السلع التي يتم نقلها الى الإمارات من الهند بصورة منتظمة.

وأشار "جايارامان" إلى أن الشركة تتطلع إلى الاستثمار في زراعة المحاصيل وعمليات التخزين والخدمات الإدارية في الهند لتأمين توريد تلك المحاصيل إلى الإمارات، وبالتالي فإن السبب الرئيس من وراء تأسيس مقر إقليمي لنا في دبي يتمثل في خلق طلب مستقر وثابت على تلك المنتجات، إذ إن استقرار الطلب يتيح لنا إمكانية التخطيط لسلسلة التوريد بشكل أفضل".

وجدير بالذكر أن حلول "واي كول" تشتمل أيضاً على الأتمتة وانترنت الأشياء والروبوتات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجموعة واسعة من التطبيقات النموذجية لتحقيق التكامل في اقتصاد الغذاء، بما يمكّن أصحاب المصلحة كالمزارعين والموزعين وشركات نقل الأغذية ومُلاك الفنادق والمؤسسات وشركات السلع الغذائية سريعة التصريف وشركات معالجة الأغذية وتجار التجزئة، من زيادة الكفاءة عبر ضمان تدفق سلس للمعلومات والأموال والمواد.

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نبذة حول "واي كول":

"واي كول" WayCool ، هي شركة التجارة الزراعية الأضخم والأسرع نمواً في الهند. وبتركيزها على عمليات تطوير وتوزيع الأغذية، تقوم الشركة بتسخير التكنولوجيا المبتكرة لتشغيل سلسلة إمداد معقدة على نطاق واسع تمتد من المزرعة إلى السوق. ومن خلال برنامج إشراك المزارع الخاص بها، تعمل "واي كول" مع أكثر من 85000 مزارع. كما تدير الشركة كميات ضخمة من المنتجات عبر قنوات وفئات متعددة كالمنتجات الطازجة، والأغذية الأساسية، والألبان، وتخدم ما يزيد على 100 ألف عميل في قطاعي التجارة والخدمات الغذائية.