تخطط شركة چواد للتطوير العقاري لضخ 250 مليون جنيه في إنشاءات مشروع ڤال بلازا خلال النصف الثاني.



وقال الدكتور عادل عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة شركة چواد للتطوير العقاري، إن مشروع «ڤال بلازا» عبارة عن مشروع تجاري إداري طبي يقع على مساحة 6250 متر مربع، في موقع متميز على محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر، ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية.



لافتًا إلى أن الشركة نجحت في إنهاء مرحلة الحفر والأساسات في المشروع وبدأت في إنشاءات الدور الأرضي المخصص للمحلات التجارية، ومن المتوقع الانتهاء من الهيكل الخرساني في خلال 3 شهور.



وأكد الدكتور عادل عبد الجواد، أن الشركة تمتلك إدارة هندسية تضم مجموعة من الكفاءات تعمل على الإشراف على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الدولية، لتوفير عناصر الاستدامة وضمان تقديم منتج عقاري مميز يستقطب أهم العلامات التجارية والشركات الكبرى.



وأشار إلى أن چواد للتطوير العقاري تخطط لطرح مشروع تجاري بنهاية العام على مساحة 12 في موقع مميز على طريق الواحات بجوار جامعه MSA، مضيفا أن الشركة تدرس السوق بعناية شديدة قبل الدخول في مشروعات جديدة للتعرف على احتياجات عملائها، كما تقدم أنظمة دفع وسداد مرنة تناسب جميع العملاء.



وأكد الدكتور عادل عبد الجواد أن غرب القاهرة منطقة واعدة وتنتظر مستقبل أفضل خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتنظيم المنطقة والاهتمام بالبنية التحتية وإبراز المعالم الأثرية والتاريخية الهامة التي من شأنها تحويل المنطقة لوجهه تجذب أنظار العالم.

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