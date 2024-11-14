دبي : تعزيزاً لمكانتها الرائدة كأكبر مشغل لمركبات الأجرة في إمارة دبي، وفي إطار خططها الاستراتيجية التوسعية في قطاع مركبات الأجرة، نجحت شركة تاكسي دبي ش.م.ع في الاستحواذ على 250 لوحة جديدة في المزايدة الأخيرة التي طرحتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ليرتفع العدد الإجمالي لمركبات الأجرة إلى حوالي 6,210 مركبة.

وأوضحت تاكسي دبي أنه من المتوقع أن تسهم هذه التوسعة في تحقيق إيرادات سنوية إضافية بنحو 85 مليون درهم. وسيتم تخصيص الإضافة الجديدة بالكامل للمركبات الكهربائية، مما يرفع نسبة أسطول تاكسي دبي الصديق للبيئة (المركبات الهجينة والكهربائية) إلى نحو 87% من إجمالي مركبات الأجرة والليموزين. تأتي هذه الإضافة الاستراتيجية تماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، وضمن التزام تاكسي دبي بتقديم حلول نقل مبتكرة ومستدامة، مما يعكس جهودها المستمرة نحو تحقيق الريادة العالمية في مجال التنقل الصديق للبيئة.

حيث تلتزم تاكسي دبي بتحسين تجربة المتعاملين من خلال توفير خدمات نقل متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتنقل الحضري المستدام.

توجهات استراتيجية

وأكد منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لشركة تاكسي دبي الهادفة إلى التوسع في خدماتها وتعزيز اسطول مركباتها داخل وخارج دبي وعلى المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن هذا الاستحواذ يرفع العدد الإجمالي لأسطول مركبات الشركة لما يزيد عن 9000 مركبة تشمل مركبات الأجرة والليموزين والحافلات والدراجات، مما يدعم مكانة تاكسي دبي كمزود رائد لحلول التنقل الشاملة ويسهم في نمو الإيرادات وزيادة ربحية الأعمال.

دعم التنقل المستدام

وأوضح الفلاسي إلى أنه وفي ضوء النمو المستمر في الطلب على خدمات النقل التي تقدمها الشركة، نواصل في شركة تاكسي دبي العمل على تعزيز قدراتنا التشغيلية لتلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة ومرونة، من خلال أسطول متكامل يضم مركبات كهربائية بالكامل تضمن تقليل الانبعاثات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، وذلك انسجاماً مع الخطة الشاملة والمساهمة في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة، وفي إطار الحرص على دعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وتوجهات حكومة دبي الاستراتيجية نحو الاستدامة البيئية الشاملة.

نبذة عن شركة تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 9000 مركبة.

تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل عبر دراجات التوصيل.

تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 46%. وفي عام 2023، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 46 مليون رحلة.

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