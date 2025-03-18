الشارقة - الإمارات العربية المتحدة – ينتظر المشهد العقاري في الشارقة تحولاً جذرياً بفضل مشروع التطوير العقاري الساحلي "مدينة أجمل مكان - واجهة الشارقة المائية"، بقيمته البالغة 6.8 مليار دولار (25 مليار درهم)، ومساحته التي تتجاوز 60 مليون قدم مربع من المرافق السكنية والتجارية والسياحية متعددة الاستخدامات. وأعلن سلطان الشكره، الرئيس التنفيذي لشركة أجمل مكان للتطوير العقاري عن التحديث المتعلق بهذا المشروع الذي سيستوعب أكثر من 60 ألف ساكن عبر ثماني جزر، ويجمع بين الحياة الحضرية الحديثة، والممارسات المستدامة والصديقة للبيئة.

وقال سلطان الشكره: "بالتوازي مع تقدم أعمال البناء، ستعمل "مدينة أجمل مكان" على توسيع قطاع الشارقة العقاري، كما سيواصل المشروع توفير آلاف الوظائف في مختلف القطاعات، مثل العقارات والبنية التحتية وتجارة التجزئة والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والترفيه والخدمات. لقد نجح هذا المشروع الضخم المتاح بنظام التملك الحر في الاستحواذ على اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين، حيث يُعتبر مساهماً رئيسياً في استراتيجية التنويع الاقتصادي في إمارة الشارقة".

وكانت شركة أجمل مكان للتطوير العقاري، المطور الرئيسي للمشروع، قد أطلقت ثلاثة مشاريع جديدة، وهي: "جزيرة الثريا"، و "ذا فيو آيلاند"، و "بلو بيتش ريزيدنس"، في حين تم تسليم المرحلتين الأولى والثانية من جزيرة الشمس.

إضافة إلى ذلك تم تنفيذ مشروع بلو باي ووك على ثلاث مراحل حيث تم تسليم المرحلة الأولى، وتم الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة قبل الموعد المحدد وهما قيد التسليم.

وسيكون مشروع "مدينة أجمل مكان –واجهة الشارقة المائية " مشروعاً ضخماً متعدد الاستخدامات السكنية والتجارية والسياحية في الشارقة. ومن المتوقع أن تصبح المدينة نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة، لا سيّما وأنها تمزج بين الحداثة والوعي البيئي.

توسيع سوق الشارقة العقاري

يضم المشروع 1,500 فيلا، وعدداً من المباني متوسطة الارتفاع، إلى جانب الفنادق ومساحات التجزئة وجامعة ومدارس ومنتزه ترفيهي ومعالم جذب أخرى، يُتوقع منها أن تُشكّل مع بعضها إضافة مُهمّة إلى المشهد العقاري في الشارقة.

وأضاف الشكره: "تعتبر "مدينة أجمل مكان" أكثر من مجرد مشروع حضري جديد، لأنها توفّر حافزاً للنمو الاقتصادي. ومن خلال خلق آلاف فرص العمل في قطاع البناء والشركات والخدمات التي ستعمل داخل المدينة، فإننا نعمل على توسيع قطاع الشارقة العقاري، كما نُسهم في تعزيز الازدهار الاقتصادي الشامل في الإمارة".

البنية التحتية وإمكانات السياحة

سيضيف المشروع 36 كيلومتراً إلى الخط الساحلي للإمارة، ومرسى يضم 800 رصيف لليخوت، ومنتزهاً ترفيهياً بمساحة 1.6 مليون قدم مربع. ومن المقرر أيضاً إنشاء مركز للتسوق بمساحة 3 ملايين قدم مربع، إلى جانب المطاعم والمقاهي والمنافذ الترفيهية مباشرة على الواجهة البحرية.

وسيتم تخصيص 60% من المشروع للمساحات الخضراء والشواطئ والمناطق العامة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي تتبناها إمارة الشارقة. وسيكون هذا المشروع وجهة رئيسية للسكان والسياح والمستثمرين، بفضل البنية التحتية الحديثة و التصميم الصديق للبيئة، و خيارات المعيشة على الواجهة البحرية.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة أجمل مكان تُشكّل جزءاً من جهود الشارقة الأوسع نطاقاً الهادفة إلى تعزيز المشهد العقاري والسياحي والتجاري، وترسيخ مكانتها كمركز تنافسي للتنمية الحضرية المستدامة. ويتماشى هذا المشروع مع رؤية الإمارة لبناء اقتصاد مستدام ومزدهر يعتمد على القطاعات غير النفطية، لتكون ركائز أساسية للنمو على المدى الطويل.

نبذة عن شركة أجمل مكان للتطوير العقاري:

تعتبر "أجمل مكان للتطوير العقاري" شركة رائدة في مجال تطوير العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تلتزم بتقديم تعريف مبتكر للمشهد العقاري. وتسعى الشركة إلى إرساء معايير جديدة في دمج الهندسة المعمارية الحديثة مع البيئة الطبيعية، وذلك من خلال تركيزها على دمج التصميم المتطور والممارسات الصديقة للبيئة والمرافق التي تتخذ من المجتمع محوراً رئيسياً لها. وتحرص الشركة أيضاً على توظيف معايير جديدة للحياة الحضرية المستدامة، مع المساهمة في الارتقاء بسمعة الشارقة كمركز عقاري عالمي، حيث تقوم بتطوير مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك الفلل والمنازل متعددة الطوابق والشقق الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية.

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