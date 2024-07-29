حقق مطار حمد الدولي (DOH) نمواً مبهراً في أدائه التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2024، حيث شهد زيادة كبيرة في حركة المسافرين بلغت نسبتها 25%، فيما سجل نمواً في حركة الطائرات وفي إجمالي الحقائب التي تمت مناولتها بنسبة 19% في كل منهما، وارتفع حجم عمليات الشحن الجوي لديه بنسبة قدرها 12%، وذلك بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2023.

نمو كبير في حركة المسافرين

استقبل مطار حمد الدولي 25.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. وشمل ذلك زيادة بنسبة 22.1% في عدد المسافرين من نقطة إلى نقطة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويشير مصطلح "من نقطة إلى نقطة" إلى المسافرين الذين يسافرون مباشرة من وإلى الدوحة، مما يعكس نمواً كبيراً في عدد الشركاء من شركات الطيران التي تعمل من خلال المطار وكذلك الازدهار الذي يشهده القطاع السياحي المتنامي في قطر.

شركات طيران جديدة ونمو في حركة الطائرات وعمليات الشحن

وقام مطار حمد الدولي بتعزيز شبكة وجهاته هذا العام عبر إضافة شركاء جدد من شركات الطيران، والتي شملت الخطوط الجوية اليابانية وجارودا إندونيسيا وخطوط جنوب الصين الجوية وطيران أكاسا الهندية. وتُضاف إلى ذلك طيران أيبيريا وخطوط زيامن الجوية الصينية وطيران فيستارا الهندية التي انضمت إلى شبكة المطار في أواخر العام الماضي.

ويؤكد هذا النمو في عدد الشركاء من شركات الطيران التزام مطار حمد الدولي بتعزيز الربط الجوي وتوفير المزيد من خيارات السفر، كما أسهم في تحفيز القطاع السياحي وتعزيز العلاقات التجارية ودعم علاقات الأعمال بين دولة قطر والعالم. وشهد مطار حمد الدولي نمواً بنسبة 12% في حجم عمليات الشحن، مقدرة بالحمولة الطُنية، خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

نمو قوي في حركة السفر العالمي

وشهد الطلب من وإلى منطقة الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 45.3%، والذي جاء مدفوعاً بانتعاش عمليات الطيران بين دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين.

ونمت حركة السفر من وإلى أوروبا بنسبة 32.8%، مدعومة بإطلاق الخطوط الجوية القطرية لوجهات جديدة وزيادة سعة وجهاتها الحالية وبدء تشغيل خدمات طيران أيبيريا الإسبانية في أواخر عام 2023.

وشهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضاً نمواً كبيراً بنسبة 20.9%، مدعومة بإضافة أربع شركات طيران جديدة من المنطقة – بما في ذلك شركة خطوط زيامن الجوية الصينية – التي بدأت عملياتها في أواخر عام 2023.

وقامت الخطوط الجوية القطرية بتعزيز قدراتها الاستيعابية في الأسواق الآسيوية الرئيسية مثل تايلاند وإندونيسيا وفيتنام، فيما أطلقت مسارات جديدة إلى كمبوديا وبعض مدن آسيا الوسطى ومدن آسيوية أخرى.

وبرزت العاصمة البريطانية لندن باعتبارها الوجهة الأولى، حيث تُسيِّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى مطاري هيثرو وجاتويك لندن. وشملت الوجهات الشهيرة الأخرى بانكوك في تايلاند، ودبي بالإمارات العربية المتحدة وجدة بالمملكة العربية السعودية وكولومبو في سريلانكا.

أداء أقوي بحلول نهاية العام

ويتوقع مطار حمد الدولي استمرار الزيادة في حركة المسافرين خلال النصف الثاني من عام 2024.

وفي مطلع العام الجاري، أعلن مطار حمد الدولي عن وصوله إلى عتبة الـ 50 مليون مسافر سنويًا، فيما تشير التقديرات إلى أنه سوف يتجاوز هذا الرقم بحلول نهاية العام. وتؤكد هذه المؤشرات على المكانة القوية التي يجظى بها مطار حمد الدولي باعتباره محوراً عالمياً ورائداً للطيران.

مطار حمد الدولي، بوابة السفر إلى قطر والعالم

يسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويضم مطار حمد الدولي تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات الضيافة ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم.

وفي عام 2024، حصل مطار حمد الدولي على لقب "أفضل مطار في العالم" خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات، حيث فاز باللقب للمرة الثالثة. كما حصد المطار جائزة “أفضل مطار للتسوق في العالم" للعام الثاني على التوالي، وجائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للعام العاشر على التوالي، وجائزة "أفضل مطار في الفئة من 40 إلى 50 مليون مسافر"، وجائزة "أنظف مطار في الشرق الأوسط" للمرة الثانية.

وقد أكمل مطار حمد الدولي بنجاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطار، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز التنوع في خدماته . وفي إطار سعيه للوفاء بوعده بأن يكون "مطار المستقبل"، سيوفّر المطار لمسافريه، من خلال مشروع التوسعة، بيئة متجدّدة من المساحات الخضراء المنعشة، بالإضافة إلى إطلاقه مفاهيم عصرية جديدة للتسوق والضيافة، وغير ذلك من المرافق الترفيهية الأخرى.

وتتولى الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إدارة العمليات التجارية والتشغيلية للمطار.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمطار حمد الدولي http://www.dohahamadairport.com ومتابعة آخر مستجدات وأخبار المطار عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي:

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