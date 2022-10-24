برنامج خطة الضمانات التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار يدعم شركة «أفاني إيكو الشرق الأوسط» في نقل جميع عملياتها التصنيعية إلى الإمارات، وتصنيع كافة منتجاتها محلياً، وتعزيز جهود البحث والتطوير التي تقودها الشركة

شركة «أفاني إيكو الشرق الأوسط» تسعى للحد من الأضرار الهائلة الناجمة عن النفايات البلاستيكية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من منتجات تعبئة وتغليف الطعام المستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تقديمه تمويلاً بقيمة 2.5 مليون درهم لشركة «أفاني إيكو الشرق الأوسط» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والتي تسعى إلى تسخير أحدث ابتكارات التكنولوجيا لإيجاد حلول فعالة تسهم في التصدي للأزمة البيئية العالمية الناجمة عن التلوث الذي تتسبب به النفايات البلاستيكية. ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج خطة الضمانات التابع للصندوق، والذي يعنى بتوفير الحلول التمويلية لمساعدة المشاريع المبتكرة على تنمية وتطوير أعمالها.

وتوفر شركة «أفاني إيكو» منتجات متنوعة مصنوعة من البلاستيك الحيوي القابل للتحلل والمصنوع من نشاء نبات الكسافا، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من منتجات تعبئة وتغليف الطعام المستدامة المصنوعة من مصادر متجددة. ومن مقرها الرئيسي في مجمع دبي للعلوم، تعتزم شركة «أفاني إيكو» استخدام هذا التمويل لنقل جميع عملياتها التصنيعية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حتى تتمكن من تصنيع كافة منتجاتها محلياً، بالإضافة إلى دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها على صعيد البحث والتطوير.

وبهذه المناسبة، صرحت وزارة المالية: "في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة، تسعى حكومة الإمارات العربية المتحدة لضمان تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، والعمل في الوقت ذاته على حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن الأمثل بين جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. ونرى أن هناك توافقاً واضحاً بين هذه المساعي ورؤية شركة "أفاني إيكو الشرق الأوسط" الرامية إلى المساعدة في التخلص من النفايات البلاستيكية، والحد من تأثيرها المدمر على النظم البيئية حول العالم".

وأضافت: "تماشياً مع رؤية صندوق محمد بن راشد للابتكار الهادفة إلى تعزيز الابتكار في الدولة، فإننا نثق بأن دعمنا لشركة "أفاني إيكو" سيسهم في حماية البيئة الطبيعية، ودعم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لمواصلة دورها الريادي في تطوير وتطبيق أحدث الحلول التقنية المبتكرة والمستدامة".

وتقوم شركة «أفاني إيكو»، التي تأسست في عام 2014، بتصنيع منتجات صديقة للبيئة قابلة للتحلل بنسبة 100% وخالية تماماً من البلاستيك كالأكياس، وأدوات المائدة، والأكواب، ومستلزمات التغليف، وقشات الشرب. وباستخدام تكنولوجيا متقدمة وموارد متجددة مصنوعة من النباتات، تمثل هذه المنتجات بديلاً مثالياً للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي تستغرق المئات – وحتى الآلاف – من السنين لتتحلل بشكل طبيعي في التربة.

من جانبه، قال بيتر أفرام، الرئيس التنفيذي لشركة «أفاني إيكو الشرق الأوسط»: "إننا سعداء للغاية بتلقي هذا الدعم من صندوق محمد بن راشد للابتكار في الوقت الذي نتطلع فيه قدماً لمواصلة النجاح الكبير الذي شهدناه منذ تأسيس الشركة، ومتابعة سعينا الدائم للإسهام في الجهود الرامية لإنقاذ كوكبنا من الكوارث التي تسببها النفايات البلاستيكية. وفي هذا الإطار، نجدد التزامنا بتقديم أفضل المنتجات الاقتصادية والصديقة للبيئة، والمصنعة محلياً بالكامل في المنشآت التابعة لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وكانت هيئة البيئة - أبوظبي قد أعلنت في شهر يونيو الماضي عن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الإمارة، وذلك استناداً إلى السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة في سنة 2020. كما اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي "سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد" والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على الأكياس البلاستيكية اعتباراً من 1 يوليو 2022. وتشير إحصائيات هيئة البيئة – أبوظبي إلى أنه يتم استخدام 11 مليار كيس بلاستيكي في دولة الإمارات سنوياً، ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط الاستخدام العالمي.

يذكر أن برنامج خطة الضمانات الخاص بصندوق محمد بن راشد للابتكار أسهم بدور حيوي خلال السنوات الماضية في دعم وتمويل المبتكرين وتزويدهم بسبل التطوير اللازمة دون الحاجة إلى تخليهم عن أية حصص في ملكية شركاتهم.

للمزيد من المعلومات حول صندوق محمد بن راشد للابتكار يمكن زيارة الموقع الإلكتروني https://mbrif.ae/ ، كما يمكن الحصول على معلومات إضافية عن حول شركة «أفاني إيكو» عبر الموقع الإلكتروني: https://avanime.eco/

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار مبادرة اتحادية من وزارة المالية يتم تشغيله من قبل مصرف الإمارات للتنمية. منذ إطلاقه في عام 2016، دعم الصندوق المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018 والذي يهدف إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والابتكار. يقدم برنامج المسرع خدمات عالمية المستوى وتدريب للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات وتحقيق مقاييس الجودة وإبراز القيمة المضافة.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد وجود الشركاء للصندوق من القطاع الحكومي والخاص في تسهيل النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات المبتكرة ضمن صندوق محمد بن راشد للابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mbrif.ae/

نبذة عن أفاني الشرق الأوسط

تأسست شركة أفاني الشرق الأوسط (AVANI Middle East) في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2017، لتوفر، ولأول مرة في المنطقة، مجموعة واسعة من حلول التعبئة والتغليف المستدامة بالكامل، وبدائل البلاستيك القابل للتحلل، والتي تمثل بدائل مثالية للشركات التي تتطلع للحدّ من النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. تم تطوير منتجات أفاني بعد سنوات طويلة من البحث العلمي وبالاستفادة من تكنولوجيا متقدمة تستخدم الموارد المتجددة المصنوعة من النباتات لإنتاج بدائل للمنتجات البلاستيكية تستوفي معايير التحلل العضوي للاتحاد الأوروبي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (EN13432).

تستخدم أفاني حالياً ثلاثة مكونات نباتية رئيسية في خطوط إنتاجها وهي نشاء الكسافا للأكياس القابلة للتحلل، ونشاء الذرة لإنتاج بلاستيك البوليستر الحراري القابل للتحلل والنشط بيولوجيا (PLA)، وبقايا قصب السكر كبديل لمادة الستايروفوم لإنتاج الصناديق.

لمعرفة المزيد حول شركة أفاني الشرق الأوسط، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.avanime.eco، أو متابعة حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي: @avanime.eco

للمزيد من المعلومات، ولطلب اللقاءات الصحفية، يرجى التواصل على البريد الإلكتروني: info@avanime.eco