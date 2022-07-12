· "موتيف" تجمع 2.54 مليار دولار أمريكي لصالح صندوق "موتيف كابيتال فاند 2" وأدوات الاستثمار المشتركة، لتصل قيمة الأصول التنظيمية المُدارة للشركة إلى أكثر من 5.5 مليار دولار أمريكي

· تجاوز صندوق "فاند 2" حدّ الاكتتاب وأغلق متجاوزاً سقفه الثابت الأصلي البالغ 1.5 مليار دولار أمريكي

· يدعم جمع التمويل مهمة "موتيف" لبناء شركة أسهم خاصة رائدة ومتكاملة كلياً تركز على قطاعات الخدمات المالية والتجارية المدعومة بالتكنولوجيا

نيويورك ولندن : أعلنت اليوم "موتيف بارتنرز" ("موتيف")، وهي شركة أسهم خاصة متخصصة رائدة تركز على التكنولوجيا المالية، عن الإغلاق النهائي الناجح لصندوقها الرئيسي الثاني،"موتيف كابيتال فاند 2" ("الصندوق")، بإجمالي التزامات رأسمالية بقيمة 2.54 مليار دولار أمريكي للصندوق وأدوات الاستثمار المشترك التابعة له.

ويتبع الصندوق استراتيجية الاستثمار ذاتها التي اتّبعها الصندوق الافتتاحي الرائد لشركة "موتيف بارتنرز". ويُركز الصندوق على استثمارات النمو والاستحواذ على شركات البرمجيات والاستثمار وخدمات المعلومات في أمريكا الشمالية وأوروبا. وأبرم الصندوق شراكات مع عشر شركات هي: "إنفست كلاود" و"إنشوريفاي" و"ويلشاير" و"تروميد" و"موتيف كابيتال كورب 2" و"سي إيه آي إس" و"إف إن زد" و"فورج جلوبال" و"بيتا إن إكس تي" و"باكبايس".

وأبدت مجموعة متنوعة جغرافياً من المستثمرين، بما في ذلك مؤسسات المعاشات التقاعدية العامة والخاصة وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات والمؤسسات المالية وشركات إدارة الصناديق المؤسسية والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة، التزامها تجاه الصندوق. وانضمت مجموعة كبيرة من المستثمرين الجدد إلى المستثمرين الحاليين القادمين من الصندوق الافتتاحي.

وعلّق روب هيفارت، المؤسس والشريك الإداري بشركة "موتيف بارتنرز" قائلاً: "نحن ممتنون للدعم الذي يقدّمه مستثمرونا الحاليون ويسعدنا أنّ نُرحّب بعدد من الشركاء الجدد في عائلة ’موتيف‘ ونُعرب شكرنا لكم على ثقتكم الثمينة. وسنواصل التركيز على الجمع بين شركات رأس المال التحويلي وفرق الإدارة عالمية المستوى".

وخلال فترة جمع التمويل، واصلت "موتيف" الاستثمار في نهجها المتكامل، وبناء فريق "موتيف" ليشمل أكثر من 180 مستثمراً ومشغلاً ومبتكراً.

ومن جانبه، علق بوب براون، الشريك المؤسس ورئيس علاقات المستثمرين قائلاً: "نُثمّن عالياً دعم هذه المجموعة المرموقة والمتنوعة من المستثمرين، ونتحمل المسؤولية التي منحها لنا مستثمرينا بجدية. ونواصل الاستثمار في قدراتنا التشغيلية المتميزة التي تمكننا من تحديد الفرص الاستثمارية الجذابة ومساعدة شركات حافظتنا في المرحلة التالية من نموها".

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لمحة عن شركة "موتيف بارتنرز"

تُعدّ "موتيف بارتنرز"، التي تأسست عام 2016، شركة متخصصة في الأسهم الخاصة لديها مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا، وتركز على الاستثمار في شركات التكنولوجيا التي تدعم الاقتصاد المالي وتأسيسها وشرائها. وبحلول الإغلاق النهائي للصندوق أدارت "موتيف بارتنرز" أصولاً تنظيمية تجاوزت قيمتها 5.5 مليار دولار أمريكي، وجمعت فريقاً متكاملًا يضم أكثر من 180 مستثمراً ومشغلاً ومبتكراً. تركز الشركة على أسهم النمو واستثمارات الشراء في شركات البرمجيات والاستثمار وخدمات المعلومات في أمريكا الشمالية وأوروبا، وتخدم خمسة قطاعات فرعية رئيسية هي: المصارف والمدفوعات، وأسواق رأس المال، والبيانات والتحليلات، وإدارة الثروات والاستثمار، والتأمين. إنّ "موتيف بارتنرز" شركة مملوكة للقطاع الخاص ومملوكة بالأغلبية لشركائها وتقدم خبرات واتصالات وقدرات متمايزة لشركات التكنولوجيا المالية لخلق قيمة طويلة الأمد.

يُمكنكم الاطلاع على معلومات إضافية عن شركة "موتيف بارتنرز" على الموقع الإلكتروني التالي: www.motivepartners.com.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220712005158/en/

للاتصال:

لاتصالات وسائل الإعلام

سام تيدزويل نوريش

المدير الإداري بشركة "موتيف بارتنرز"

هاتف: +44(0)7855910178

البريد الإلكتروني: sam@motivepartners.com