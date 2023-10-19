أطلقتها أوقاف دبي، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، و«الإمارات اليوم»

تلقَت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصَر في دبي، مساهمة مالية قدرها 25 مليون درهم من مجموعة "شوبا العقارية" دعماً لمبادرة «بنيان الخير»، التي أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، و«الإمارات اليوم»، وذلك بهدف جمع 35 مليون درهم لبناء 22 مبنى وقفياً يعود ريعها لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

وأثنى سعادة علي المطوع الأمين، العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، على مساهمة "شوبا العقارية" في دعم مبادرة "بنيان الخير" في بادرة إنسانية تعكس صورة تعاضد مؤسسات المجتمع الإماراتي في دعم المبادرات المجتمعية التي تحقق استقرار الأسر المواطنة. كما ثمّن سعادته مشاركة دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري، بدعم العمل الإنساني المستدام وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته من خلال توجيه الشركات العقارية للمشاركة في النشاط الوقفي.

وأكد المطوع أن «بنيان الخير» تُعَد من أهم المبادرات الوطنية والمجتمعية التي تدعم الإسكان وتقدّم العون للمواطنين محدودي الدخل والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية، لافتاً إلى استمرار المبادرة للانضمام لكل من يريد فعل الخير. وأشار إلى أن المؤسسة لم تدخر جهداً في إطلاق المشروعات الخيرية والمبادرات الإنسانية متفردة أو بالتعاون مع جهات أخرى، وذلك بهدف دعم متعثري الإسكان و التيسير على الأسر محدودة الدخل بالإسهام في دفع المبالغ المستحقة والرسوم المتأخرة، وذلك في إطار عملها على إيصال الدعم للمستحقين ممن درست ملفاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال بي إن سي مينون، رئيس مجلس إدارة شوبا العقارية: "نفخر في شوبا العقارية بأن نكون جزءً من هذه المبادرة النبيلة، والتي تتواءم مع التزامنا برد الجميل لمُجتمعنا. وتعكس «بنيان الخير» أهدافنا المشتركة في توفير مساحات معيشية مستدامة وشاملة. وتمثل هذه الشراكة محطةً متميزة في مسيرتنا لإطلاق حلول شاملة للتنمية المجتمعية. كما تجسد هذه المبادرة الأهمية الكبيرة لتضافُر الجهود في معالجة التحديات الاجتماعية وضمان مستقبلٍ أفضل للجميع."

من جانبها، أكدت رئيسة تحرير «الإمارات اليوم»، منى بوسمرة، أهمية مبادرة «بنيان الخير»، في توفير السكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود والذين لا تنطبق عليهم اشتراطات الإسكان في الإمارة.

ولفتت إلى أن المبادرة تعد من أهم المبادرات المجتمعية التي يتم إطلاقها على صعيد الإعلام المحلي، مثمنة الدور الكبير لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، في إنجاحها وتحقيق أهدافها.

وقالت بوسمرة: "مساهمة شركة شوبا بمبلغ 25 مليون درهم يؤكد التفاعل الكبير مع الحملة، ويبشر بإن المبادرة ستحقق أهدافها بشكل كبير وفي وقت قياسي".

وأشارت إلى أن "الصحيفة تركز في مجمل محتواها على الشأن المحلي والقضايا المجتمعية، فضلاً عن تبنيها مبادرات عدة تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني".

وأوضحت منى بوسمرة أن "المبادرة تنسجم مع توجه الصحيفة في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتحفيز روح المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات، خصوصاً فيما يتعلق بالمبادرات الوطنية التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن"، داعية المؤسسات التي ترغب في التبرع إلى التواصل مع «الإمارات اليوم» عبر رقم الخط الساخن للصحيفة (2630666 – 050).

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