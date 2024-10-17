دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بارسونز"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: PSN)، اليوم عن فوزها بعقدين بقيمة 25 مليون دولار لعمل التصاميم الهندسية لأحد العملاء في قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط. وكانت الشركة قد فازت بعقود تجاوزت قيمتها 90 مليون دولار لنفس العميل على مدار الأشهر التسعة الماضية.

وستتولى "بارسونز" بموجب هذه العقود الإشراف على أعمال تصميم وتنفيذ تحسينات البنية التحتية للنقل. ويشمل ذلك تطوير حلول النقل والحركة والمسارات المخصصة لها، ورفع كفاءة الطرق، ومبادرات النقل العام في الشوارع الرئيسية لتحسين التنقل داخل المدن والحد من الازدحام المروري. كما ستقوم الشركة بإجراء دراسة استراتيجية لتقييم أحد المسارات الجديدة بما يسهم في تخفيف وتحسين حركة المرور على الطرق السريعة. علاوة على ذلك، ستتولى "بارسونز" إدارة عمليات التخطيط والتصميم لتقليل أية اضطرابات تعيق حركة المرور الحالية، فضلاً عن دعم التكامل السلس لهذه التحسينات في شبكة النقل في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال بيير سانتوني، رئيس قسم البنية التحتية لدى شركة بارسونز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تعكس مثل هذه المشاريع الطبيعة المتطورة لقطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط. وإنه من دواعي فخري وسروري أن نستفيد من خبرة ’بارسونز‘ العالمية العريقة التي تمتد إلى 80 عاماً، إلى جانب معرفتنا وإلمامنا بالأسواق المحلية لإنشاء حلول مخصصة تلبي احتياجات عملائنا في مجال النقل وتسهم في إحداث تحول ونقلة نوعية في النقل الإقليمي. وفي الوقت الذي تشهد فيه وسائل النقل المستدامة ارتفاعاً في الطلب، تلتزم ’بارسونز‘ بالتعاون مع عملائها لتصور مستقبل النقل من خلال توفير حلول تتسم بالأمن والأمان والاستدامة".

وتسهم هذه المشاريع في تعزيز البنية التحتية للنقل وتؤكد على التزام "بارسونز" بتقديم حلول مبتكرة للقطاع. ومن خلال ممارسات التصميم المتقدمة التي تراعي حماية البيئة والحفاظ عليها، تعمل "بارسونز" على ابتكار حلول للنقل من شأنها تخفيف الازدحام وتعزيز وسائل النقل البديلة الصديقة للبيئة. ويأتي تركيز "بارسونز" على الاستدامة منسجماً مع رؤية المنطقة في الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، حيث تقوم بإجراء تقييمات دقيقة للتأثيرات البيئية وتطوير ميزات صديقة للمشاة.

وتأتي هذه العقود في إطار التركيز الاستراتيجي الوطني الشامل لدول مجلس التعاون الخليجي ورؤاها وخططها الاستراتيجية، بما في ذلك البحرين وقطر وأبوظبي ورؤية السعودية 2030 ورؤية عمان 2040 و"خطة دبي الحضرية 2040". وتفخر ’بارسونز‘ بأنها شريك موثوق لأكثر من 65 عاماً وستساعد على تحقيق رؤيتهم في التحول الرقمي للبنية التحتية.

ويضم فريق "بارسونز" في المنطقة ما يزيد على 6,500 موظف، حيث يغطي مجالات خبرة متنوعة في مختلف التخصصات، بما فيها تطوير الوجهات والمشاريع الحضرية، والبنية التحتية للنقل والنقل الذكي، وتطوير المشاريع الصناعية والتجارية، وإدارة الأصول، والاستدامة، والمرونة في المنطقة.

لمحة حول شركة بارسونز

تعد بارسونز، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: PSN)، إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في التكنولوجيا في مجالات الأمن الوطني والبنية التحتية، وتتمتع بإمكانات واسعة في مجالات الأمن السيبراني والاستخبارات، والفضاء والدفاع الصاروخي، والنقل، والمعالجة البيئية، والتنمية الحضرية، وحماية البنية التحتية الحيوية.

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