محمد المطوع: حريصون على المساهمة في توفير سبل عيش كريمة وعادلة لكافة فئات المجتمع

عمر حمد بوشهاب: مستمرون بخدمة أبناء وطننا في قطاع الإسكان وتوفير بيئة ملائمة تُتيح لهم الراحة

يعكس التعاون التزام "دوكاب" بالقيم الأساسية للمجموعة وجهودها المتواصلة لتحقيق النمو الشامل والعادل للجميع

تُبرز "دوكاب تبادر"، حرص مجموعة "دوكاب" على الارتقاء بالمجتمعات ورفع مستوى الوعي حول أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "دوكاب"، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لبناء نحو 25 منزلاً لأصحاب الهمم وكبار السن، وذلك ضمن مبادرة "دوكاب تبادر" للمسؤولية المجتمعية للشركات عالمية النطاق.

وقع الاتفاقية، محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دوكاب"، وسعادة عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام مجموعة "دوكاب" بتوجيهات ورؤية دولة الإمارات التي تركز على النمو وتعزيز جودة حياة الإنسان، وتسلط الضوء على القيم الأساسية للمجموعة وجهودها المتواصلة لتحقيق النمو الشامل والعادل للجميع.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دوكاب": "تمثل اتفاقية التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، خطوة مهمة في مسيرتنا، وتؤكد التزامنا بتمكين التماسك المجتمعي وحرصنا على تعزيز جودة الحياة لكافة فئات المجتمع وتوفير سبل عيش كريمة وعادلة لجميع الأفراد، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات التي تركز على تقديم الدعم الكامل لمختلف الأفراد بهدف الارتقاء بالإنسان الإماراتي والتعرف إلى احتياجاته والاستجابة لتطلعاته باعتباره أثمن الثروات".

بدوره، قال سعادة عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بدعم أصحاب الهمم وكبار السن وحرصنا على الحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع. نحن نسعى بشكل متواصل إلى تقديم الخدمات الرائدة لضمان سبل السعادة والراحة لكافة فئات المجتمع، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، عبر خدمة أبناء الوطن في قطاع الإسكان وتوفير بيئة ملائمة تُتيح لهم الاستقلالية والراحة".

وتنسجم هذه المذكرة مع المحاور الستة التي تعتمد عليها مبادرة "دوكاب تبادر"، التي تبرز التزام المجموعة بالارتقاء بالمجتمعات والمساهمة في رفاهيتها، والمشاركة في رفع مستوى الوعي حول أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات.

وتشمل المحاور الستة التعليم والمسؤولية المجتمعية، والاقتصاد، والبيئة، والجوانب المالية، والتطوع، ولا يقتصر نطاق هذه المبادرة على دولة الإمارات، بل يمتد عالمياً ليصل إلى المناطق المحرومة حول العالم، للمساهمة في تعزيز النمو الشامل والعادل.

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