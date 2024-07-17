الشرق الأوسط – تحتفل ’ايه سي دلكو‘، العلامة التجارية المرموقة لقطع السيارات والبطاريات والمملوكة من ’جنرال موتورز‘، بمرور 25 سنة على تواجد القسم الخاص ببطاريات السيارات التابع لها في سوق المملكة العربية السعودية. وتشير هذه المحطّة التاريخية البارزة إلى الالتزام الطويل على مدى ربع قرن من الزمن تجاه المجتمَع المحلّي، وتطوير المهارات وتعزيز الابتكار التقني في السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن التزام ’ايه سي دلكو‘ تجاه المملكة العربية السعودية يتخطّى مجرّد توفير بطاريات عالية الجودة. فعلى مدى العقدين والنصف الماضيين، قامت ’ايه سي دلكو‘ بطرح مجموعة من المنتَجات المبتكَرة، بما فيها تقنية Stamped Grid والبطاريات التي لا تحتاج لصيانة (MF). ومؤخراً، أطلقت الشركة بطارية معزَّزة مغمورة بالمياه (EFB) والتي تلبّي الطلب المتزايد على خصائص التشغيل وإيقاف التشغيل في المركبات. وهذا التركيز على التقنيات الحديثة المتطوّرة يضمن بقاء ’ايه سي دلكو‘ رائدة في السوق بمجلس التعاون الخليجي، بحيث توفر منتَجات فائقة للعملاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في تعليق له على هذا الموضوع، قال ساجد صبيح، رئيس رعاية العملاء وخدمات ما بعد البيع لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘: "يعود الفضل بنجاحنا في المملكة العربية السعودية إلى الفهم العميق لهذا السوق، والالتزام باعتماد أحدث التقنيات، والتركيز القوي على تطوير قوّة عاملة سعودية ماهرة ومحترِفة. ونحن فخورون جداً بالدور الذي لعبناه في تعزيز رحلة التحوّل الصناعي التي تشهدها المملكة، ونتطلّع للمضي بخدمة هذا السوق في السنوات القادمة."

وبالنظر للمستقبل، تحافظ ’ايه سي دلكو‘ على التزامها القوي بالسوق السعودي والأسواق الإقليمية الأخرى، حيث تولي العلامة التجارية أهمية قصوى لرضى العملاء وذلك من خلال التحسين المستمر لتجربة العميل وتوفير منتَجات استثنائية. ومع تبنّي قطاع السيارات لتوجُّهات جديدة، مثل الانتقال إلى المركبات الكهربائية، تستعد ’ايه سي دلكو‘ أكثر للمستقبل القادم، حيث ستشكّل البطاريات عالية الجودة أساساً بارزاً له. فالمركبات الكهربائية ستستمر باستخدام البطاريات مثل تلك التي لا تحتاج لصيانة والبطاريات المعزَّزة المغمورة بالمياه، وعليه، فإن الخطط المستقبلية تتطوّر توازياً مع هذا المنحى لتلبية احتياجات السوق والأهداف الطموحة للتنقّل المستقبلي لدى الحكومات الإقليمية.

يشكّل إرث بطاريات ’ايه سي دلكو‘ العريق الممتدّ منذ 25 سنة في المملكة العربية السعودية شهادة واضحة على التزام العلامة التجارية بالجودة والابتكار والتركيز على العملاء. ومن خلال التمسّك التام بالقِيَم الأساسية المتجذِّرة ورعاية روح التعاون البنّاء، فإن ’ايه سي دلكو‘ تتمتّع بموقع قوي للمضي برحلتها الناجحة على مدى السنين المقبلة.

حول ’ايه سي دلكو‘

’ايه سي دلكو‘ هي المورّد الحصري لقطع التجهيزات الأصلية لعلامات ’جنرال موتورز‘ المختلفة، بالإضافة إلى كونها مزوّد قطع غيار وزيوت لمعظم العلامات التجارية الآسيوية والأوروبية والأمريكية للسيارات. ومع خبرتها التي تمتد إلى 100 عام وحوالي 90,000 قطعة غيار ضمن 37 خط إنتاج، تُعتبَر ’ايه سي دلكو‘ الخيار المفضَّل لفنيي الصيانة في أكثر من 100 دولة. للعثور على مركز خدمة أو متجر قطع غيار ’ايه سي دلكو‘ في منطقتك، يمكن زيارة: www.acdelcoarabia.com.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

فادي تادرس

مدير الاتصال للمنتجات

بريد إلكتروني: fadi.tadros@gm.com

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