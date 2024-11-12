أعلنت اليوم شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، وهي أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الثالث وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

أبرز النتائج: الربع الثالث من عام 2024 مقابل الربع الثالث من عام 2023

إجمالي إيرادات بقيمة 239.2 مليون د.إ (+25%)

أرباح الشركة قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصلت إلى 146.8 مليون د.إ (+40%)، مع توسّع الهامش إلى 61% (54% سابقًا)

صافي ربح بقيمة 104.7 مليون د.إ (+5%)، بالرغم من تطبيق معدل ضريبة الشركات بنسبة 9%

إضافة ما يقارب 4,300 مساحة جديدة في جميع مواقف المركبات(1)

إجمالي معاملات مواقف المركبات بلغ 33.8 مليون معاملة (+16%)

ارتفاع متوسط معدل استخدام المواقف العامة بمقدار 2.7 نقطة مئوية ليصل إلى 26.4%

أبرز الاتفاقيات التجارية خلال الربع الثالث : تم إبرام مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركتي Skyports Infrastructure و"ساعد" للأنظمة المرورية بالإضافة إلى اتفاقية مواقف المركبات بدون حواجز لثلاثة مراكز تجارية مع شركة ماجد الفطيم العقارية

أداء الشركة متماشي ومستمر مع التوجيهات المالية لسنة 2024 لتحقيق الإيرادات والأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الدخل التي تم الكشف عنها عند الإدراج.

في هذا الإطار، قال أحمد بهروزيان رئيس مجلس إدارة شركة باركن: "شركة باركن تعدّ أكبر مزود لخدمات المواقف العامة المدفوعة في دبي، تمثل دورًا تنظيميًا وحيويًا في منظومة النقل في الإمارة. وقد أظهرت النتائج القوية للربع الثالث التقدم المستمر في المؤشرات التشغيلية الرئيسية التي تدعم نمو الإيرادات وتعزز الربحية. وتتمتع باركن، بفضل إمكاناتها الرائدة وتميّزها التشغيلي واعتمادها للتقنيات المتطورة، بموقع ممتاز يتيح لها اغتنام الفرص المستقبلية تماشياً مع الاستراتيجية الموضوعة. تعتمد هذه الفرص بشكل كبير على النمو السكاني المتزايد في دبي، وارتفاع معدل ملكية المركبات، واستمرار الاستثمار في بنيتنا التحتية للنقل ذات المستوى العالمي. ونحن نتطلع إلى توسيع رؤيتنا لتقديم حلول تنقّل مبتكرة ومستدامة وسلسة تدعم الطموحات الكبيرة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الإمارة."

من جانبه قال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن:"واصلنا تحقيق النمو خلال الربع الثالث، مع إضافة المزيد من مواقف المركبات إلى محفظة الشركة، وزيادة أحجام المعاملات القياسية، وارتفاع معدلات استخدام مواقف المركبات العامة. كما شهدنا تحسناً في الكفاءة والدقة في أنظمة الرقابة الذكية المتطورة لدينا.

وأسفرت هذه الإنجازات التشغيلية عن نمو مذهل في الإيرادات بنسبة 25%، مدعومة بزيادة في إيرادات مواقف المركبات العامة، ونجاح قطاع أعمالنا الأساسي الذي نتمتع فيه بمركز ريادي في النشاط. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا ارتفاعًا في إيرادات المواقف الخاصة التابعة للمطورين، وزيادة في مبيعات البطاقات الموسمية، وتحسنًا في إيرادات الرقابة. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 40%، مع هامش يبلغ 61%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو إيراداتنا القوي والاستفادة من الكفاءة التشغيلية.

تم توقيع عدة شراكات مع كل من شركة Skyports و"ساعد" و" اتصالات من إي أند"، بالإضافة إلى توقيع عقد بسعر ثابت لمدة 5 سنوات مع "ماجد الفطيم العقارية"، والتي ساهمت في تعزيز قدراتنا الاستراتيجية، كما وتعكس سجلنا الحافل وقدراتنا في تحقيق نمو في مجالات جديدة خارج النشاط الأساسي لمواقف المركبات العامة.

ومع استمرارنا في دعم خطط النمو الطموحة في دبي، أشعر بثقة كبيرة تجاه الفرص المستقبلية التي تنتظر باركن، وقدرتنا على تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين."

الأداء التشغيلي للربع الثالث من عام 2024

إجمالي عدد مواقف المركبات المتوفرة

بلغ إجمالي عدد مواقف المركبات في محفظتنا ما يقارب 207.3 آلاف موقف بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مسجلًا زيادة قدرها 6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، حيث كان العدد ما يقارب 196.1 ألف موقف. وباحتساب الانخفاض المعلن في بعض مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين في الصفوح، الذي يصل إلى ما يقارب 7.7 آلاف موقف، فإن صافي الزيادة بلغ حوالي 4.3 آلاف موقف، مع افتراض الانخفاض الكامل في مواقف الصفوح.

مواقف المركبات العامة

يتمثل النشاط الأساسي لشركة باركن في إدارة وتشغيل وتنظيم مواقف المركبات العامة، والتي تشمل مرافق وخدمات مواقف المركبات الجانبية ومواقف الساحات. وتُقسم مواقف المركبات العامة إلى أربع مناطق تعرفة، متمثلة في مواقف الفئة الأولى والثانية لمواقف المركبات الجانبية ومواقف الساحات.

وقد شهدت مواقف المركبات العامة زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 4.9 آلاف موقف، حيث ارتفع عددها من 174.7 ألف موقف في الربع الثالث من عام 2023 إلى 179.6 ألف موقف في الفترة نفسها من عام 2024. ومن حيث الإضافات الجديدة، فقد شهدت المنطقة C الزيادة الكبرى بإضافة 4.3 آلاف موقف.

مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين

على الرغم من أنّ مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين تشكّل حاليًا أقل من 10% من إجمالي إيراداتنا، إلا أنّ مواقف المركبات المدفوعة في المناطق الخاصة التابعة للمطورين تُمثّل فرصة كبيرة للنمو.

وقد أعلنت باركن في يونيو 2024 عن توقيع اتفاقية لإضافة ما يقارب 7.5 آلاف موقف جديد في ستة مواقع رئيسة في دبي. وقد بدأ تشغيل 3.7 آلاف موقف في يونيو 2024 (الربع الثاني)، تلتها 3.3 آلاف موقف إضافي في يوليو 2024، ما رفع إجمالي المواقف الجاهزة والمشغلة بالكامل إلى 7 آلاف موقف. بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة حوالي 1.1 ألف موقف جديد لخدمة المطورين الخاصين في منطقة دبي هيلز في أغسطس 2024.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف سابقًا عن أنّ التغيير المتوقع في شروط الاتفاقية مع منطقة خاصة تابعة للمطورين في منطقة الصفوح سيؤدي إلى تخفيض ما يقارب 7.7 آلاف موقف. وأشارت التقديرات الأولية إلى أنّ هذا التخفيض كان من المفترض أن يكتمل بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، فالتباطؤ المتوقع في الإلغاء التدريجي لهذه المواقف، يعني أنّ الشركة لا تزال تستفيد من الإيرادات الناتجة عن هذا الأصل. ومن المتوقع الآن إتمام التخفيض بحلول نهاية نوفمبر.

مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق

حقق قطاع مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق ما يقارب 1% من إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2024. وقد انخفض عدد هذه المواقف بنسبة 22%، حيث تراجع من 4.1 آلاف موقف في الربع الثالث من عام 2023 إلى 3.2 آلاف موقف في الفترة نفسها من عام 2024. يُعزى هذا الانخفاض، كما أشير إليه سابقًا، إلى هدم موقف مركبات السبخة وإغلاق موقع الرقة للصيانة والإصلاح. ومن المتوقع أن يعود موقع الرقة إلى العمل بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2024، ما سيتيح الوصول إلى ما يقارب 500 موقف مركبات عامة متعددة الطوابق إلى الخدمة في الموقع الذي تم تجديده حديثًا.

معاملات مواقف المركبات

ارتفع إجمالي عدد معاملات المواقف بنسبة 16%، حيث زاد من 29.2 مليوناً في الربع الثالث من عام 2023 إلى 33.8 مليوناً في الفترة نفسها من عام 2024. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة المعاملات في قطاع مواقف المركبات العامة، ولا سيما في المنطقة C. كما شكّلت المعاملات الرقمية 91% من إجمالي معاملات المواقف خلال هذا الربع.

الاستخدام والمتوسط المرجح للتعرفة بالساعة

ارتفع معدل الاستخدام في محفظة مواقف المركبات العامة للشركة بمقدار 2.7 نقطة مئوية ليصل إلى 26.4% في الربع الثالث من عام 2024، مدعومًا بزيادة عدد العملاء وتحسين الامتثال. وكان نمو الاستخدام ملحوظًا بشكل خاص في المنطقتين C وD. بالمقابل، بقي المتوسط المرجح للتعرفة بالساعة مستقرًا إلى حد كبير عند 2.01 د.إ (مقارنة بـ 2.02 د.إ في الربع الثالث من عام 2023).

البطاقات والتصاريح والاشتراكات الموسمية

ارتفع إجمالي عدد البطاقات والتصاريح والاشتراكات الموسمية التي أصدرتها الشركة بنسبة 34% ليصل إلى 37.4 ألفًا في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 27.9 ألفًا في الربع الثالث من عام 2023، مع تسجيل زيادات في جميع الفترات. وقد كان هذا الارتفاع مدعومًا بشكل خاص بزيادة بنسبة 41% في إصدار البطاقات والتصاريح الموسمية لفترات صلاحية قصيرة الأجل تتراوح من 0 إلى 3 أشهر، حيث تم إصدار 28.7 آلاف بطاقة وتصريح موسمي خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 20.4 ألفًا في الفترة نفسها من عام 2023.

الغرامات

شهد إجمالي عدد الغرامات الصادرة زيادة بنسبة 48%، حيث ارتفع من 282.8 ألف غرامة في الربع الثالث من عام 2023 إلى 418.1 ألف غرامة في الفترة نفسها من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد العملاء وحجم معاملات المواقف القوي، فضلًا عن التحسينات التكنولوجية.

في يوليو 2024، قامت باركن بتحديث البرنامج على أجهزة المسح المحمولة التي يستخدمها فريق الرقابة، والذي أسهم في زيادة ملحوظة في عدد لوحات المركبات الممسوحة وعدد الغرامات الصادرة مقارنة بالفترات السابقة. وقد ساهم البرنامج الجديد في تقليل التدخل اليدوي من عملية المسح، وخفض عدد الغرامات الصادرة عن طريق الخطأ، ما أدّى إلى تسريع أوقات المسح وزيادة دقة الرقابة. كما ارتفع عدد لوحات ترخيص المركبات التي تم مسحها بنسبة 57% ليصل إلى 4.7 ملايين لوحة، مقارنة بـ 3 ملايين لوحة في الربع الثالث من عام 2023.

واصلت باركن تعزيز قدراتها الرقابية من خلال استخدام أسطولها من مركبات المسح الذكي، مما زاد من قدرتها على تنفيذ عمليات الرقابة بدقة أعلى عبر مناطق جديدة، وقلل من الاعتماد على أساليب المسح التقليدية. ومن المتوقع أن يرتفع عدد مركبات المسح الذكي التابعة لباركن إلى 24 وحدة نشطة بحلول نهاية العام. وفي نهاية الربع الثالث من عام 2024، قام أسطول الشركة الحالي بمسح ما مجموعه 5.7 ملايين لوحة تسجيل، ما يمثل زيادة قدرها 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 3.9 مليون لوحة في الربع الثالث من عام 2023.

بلغ إجمالي معدل تحصيل الغرامات 85% خلال الربع، مقارنة بـ 103% في الربع الثالث من عام 2023. وقد كان معدل التحصيل أقل في هذه الفترة نتيجة زيادة حجم وعدد الغرامات الصادرة، لا سيما في شهر سبتمبر.

الأداء المالي للربع الثالث من عام 2024

ملاحظة حول البيانات المالية: أصبحت باركن كيانًا قانونيًا منفصلًا في 1 يناير 2024، وهي تعمل بموجب عقد امتياز مدته 49 عامًا مع هيئة الطرق والمواصلات. وقبل ذلك، لم تتكبّد باركن أيّ نفقات تتعلق برسوم عقد الامتياز أو اتفاقية الخدمة الانتقالية مع هيئة الطرق والمواصلات. لذلك، فإنّ مقارنة النتائج المالية للشركة لعام 2024 مع نتائج عام 2023 قد لا تعكس الأداء الفعلي بشكل دقيق للغاية.

إجمالي الإيرادات

ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 25%، ليصل إلى 239.2 مليون د.إ في الربع الثالث من عام 2024، مع زيادات ملحوظة في إيرادات مواقف المركبات العامة، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، ورسوم إصدار البطاقات والتصاريح والاشتراكات الموسمية والرقابة، مقارنة بـ 192.2 مليون د.إ في الربع الثالث من عام 2023. كما سُجّل وجود يومين إضافيين مدفوعين خلال هذه الفترة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفعت إيرادات مواقف المركبات العامة بنسبة 16% لتبلغ 103.7 ملايين د.إ، نتيجة ارتفاع حجم شراء التذاكر خلال هذه الفترة، ولا سيما في المنطقتين C وD، مقارنة بـ 89.2 مليون د.إ في الربع الثالث من عام 2023.

من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات البطاقات الموسمية والتصاريح والاشتراكات بنسبة 8% لتصل إلى 38.3 مليون د.إ، وذلك بفضل العدد القياسي للبطاقات المباعة خلال تلك الفترة، مقارنة بـ 35.3 مليون د.إ في الربع الثالث من عام 2023.

كما سجّلت الإيرادات الناجمة عن مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين ارتفاعًا بنسبة 32%، ما يعادل 18.3 مليون د.إ خلال هذه الفترة، نتيجة الزيادة الصافية في عدد المواقف قيد التشغيل، إلى جانب ارتفاع حجم التذاكر، مقارنة بـ 13.9 مليون د.إ في الربع الثالث من عام 2023.

أما بالنسبة للإيرادات الناتجة عن الغرامات، فقد ارتفعت بنسبة 56% لتبلغ 64.9 مليون د.إ في الربع الثالث من عام 2024. ويُعزى ذلك إلى زيادة إجمالي عدد مواقف المركبات، وعدد العملاء، وحجم المعاملات، بالإضافة إلى إطار رقابة متطور مدعوم بأسطول من مركبات المسح الذكي. وتعمل هذه المركبات على توسيع نطاق عمليات الرقابة وتحسين الكفاءة والدقة في إصدار الغرامات.

مصاريف رسوم الامتياز

بموجب عقد الامتياز المبرم مع هيئة الطرق والمواصلات، بدأت شركة باركن بدفع رسوم امتياز متغيرة للهيئة. وبلغت رسوم الامتياز المتغيرة 30.2 مليون د.إ في الربع الثالث من عام 2024، أي ما يمثل 20% من إجمالي إيرادات الشركة باستثناء تلك الناجمة عن الغرامات ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين.

تكاليف الموظفين

انخفضت مصاريف مزايا الموظفين بمقدار 8%، لتصل إلى 30.7 مليون د.إ في الربع الثالث من عام 2024. وفي الربع الثالث من عام 2023، استند تخصيص مركز التكلفة في هيئة الطرق والمواصلات إلى 450 موظفًا تقريبًا، في حين بلغ عدد موظفي باركن 326 موظفًا في نهاية الربع الثالث من عام 2024. تتوقع الشركة زيادة مصاريف مزايا الموظفين خلال الأرباع المقبلة، نتيجة التوظيف المستمر وإعادة تنظيم الرواتب من عقود هيئة الطرق والمواصلات إلى عقود باركن بدءًا من الربع الثاني من عام 2024. ومن المتوقع أن يزداد عدد الموظفين على مدار العام وحتى النصف الأول من عام 2025، مع استمرار الشركة في بناء قدراتها الداخلية.

الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء

ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 40% في الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 146.8 مليون د.إ، وهو ما يمثل هامشًا بنسبة 61%، أي زيادة قدرها 7 نقاط مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. ويعزى توسّع الهامش إلى الرافعة التشغيلية، مدعومًا بنمو إيرادات "باركن" من قاعدة عملاء متنامية، وإضافة مواقف جديدة، وارتفاع حجم المعاملات ومعدلات استخدام أعلى، فضلًا عن تحسينات تشغيلية متعلقة بالرقابة.

صافي الربح

زاد صافي الربح بنسبة 5% ليصل إلى 104.7 ملايين د.إ، مقارنة بـ 99.8 مليون د.إ في الربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا النمو المستمر في الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بشكل جزئي إلى ارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء وتكاليف التمويل، بالإضافة إلى فرض معدل ضريبة الشركات بنسبة 9% على الشركات الإماراتية اعتبارًا من 1 يناير 2024.

التدفق النقدي الحر والتحويل النقدي

حققت الشركة في الربع الثالث تدفقات نقدية حرة للأسهم بلغت 347.2 مليون د.إ. وخلال الفترة المتبقية من عام 2024، ستعمل الشركة، إلى جانب التركيز على المستحقات الحالية، على تحصيل المستحقات القديمة من الأطراف ذات الصلة التي تم تكوينها في فترات سابقة ونقلها إلى باركن.

وخلال الربع الثالث من عام 2024، وصل معدل التحويل النقدي إلى 94%، بفضل نموذج أعمال باركن الخفيف للنفقات الرأسمالية، ونمو الإيرادات القوي وقاعدة التكلفة المستقرة.

التمويل

خلال الربع الأول من عام 2024، أبرمت باركن اتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني للحصول على تسهيلات ائتمانية غير مضمونة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي. وهي تتضمن تسهيلات تمويل مرابحة لمدة 5 سنوات بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بالمرابحة بقيمة 100 مليون درهم إماراتي. ويتم تحديد فائدة كلّ من التسهيلين بمعدل إيبور لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى هامش بنسبة 0.80% سنويًا.

في نهاية الربع الثالث، بلغ صافي ديون باركن 660.1 مليون د.إ.

وبالإضافة إلى تسهيلات المرابحة الائتمانية المتجددة، التي لم تُسحب بعد بالكامل، تمتلك الشركة سيولة متاحة تبلغ 569 مليون د.إ. ويُعزى ارتفاع السيولة إلى تحصيل الشركة مستحقات بقيمة 307.9 ملايين د.إ خلال الربع الثالث من عام 2024.

سياسة توزيع الأرباح

تعتزم الشركة دفع أرباح نصف سنوية في أبريل وأكتوبر من كل عام.

أما بالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 والفترة اللاحقة، فتتوقع الشركة دفع الحد الأدنى من توزيعات الأرباح، التي يمكن أن تكون أحد الخيارين التاليين، أيهما أعلى:(i) 100% من صافي ربح السنة، أو (ii) التدفق النقدي الحر للأسهم، مع مراعاة متطلبات الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

وفي 4 أكتوبر 2024، أعلنت شركة باركن عن توزيع أرباح مؤقتة أولية بقيمة 198.773 مليون د.إ، أي ما يعادل 0.06625 فلسًا إماراتيًا للسهم الواحد، وذلك بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.

توقعات السنة المالية 2024

على الرغم من التأثير المتوقع للموسمية على العمليات والإيرادات، يرى فريق الإدارة أنّ أداء الأعمال سيتماشى مع الدليل الإرشادي الذي قُدّم إلى السوق أثناء عملية الإدراج في الربع الأول من عام 2024.

نبذة عن شركة باركن ش.م.ع

تعدّ "باركن" أكبر مزودٍ لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي مع مكانةٍ رائدة في السوق وسجلٍ حافلٍ يمتد لما يقارب ثلاثة عقود من التميز التشغيلي المدعوم بالمعرفة التكنولوجية والقدرة الرقابية. وتستخدم الشركة أحدث أنظمة إدارة وتشغيل مواقف المركبات الذكية في أكثر من 200 ألف موقف مدفوع في دبي، وتمتلك شركة باركن سوق مواقف المركبات الجانبية ومواقف الساحات مدفوعة الأجر في دبي، بالإضافة إلى 91% من إجمالي هذه السوق ما يمنحها مركزاً رائداً في السوق.

بموجب عقد امتياز مدته 49 عامًا مع هيئة الطرق والمواصلات، تتمتع باركن بالحق الحصري لتشغيل جميع مواقف المركبات العامة المدفوعة الجانبية ومواقف المباني متعددة الطوابق العامة في دبي (180 ألف موقف) بالإضافة إلى مواقف المباني العامة المتعددة الطوابق (سعة 3000 مركبة). وتدير باركن أيضًا بعض مواقف المركبات لشركات التطوير بدبي (25 ألف موقف). وتشمل مصادر الإيرادات الأخرى تنظيم وإصدار التصاريح الموسمية وحجز مواقف المركبات وغيرها من الأنشطة التجارية.

من خلال تقديم أحدث حلول الدفع الرقمي ونظم إدارة مواقف المركبات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، نجحت شركة باركن بجذب العملاء، حيث تم تنفيذ 95 مليون معاملة مواقف مركبات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

تأسست عمليات مواقف المركبات في دبي في عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، وأصبحت جزءًا من هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. في ديسمبر 2023، تم تأسيس شركة باركن ش.م. ع. بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، ونجحت في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في مارس 2024.

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