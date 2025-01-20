دبي: أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن رفع حصته في مجموعة "تي.أو.إم" من 20% إلى 25%. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في أعقاب صفقة الاستحواذ الأولي التي عقدت في سبتمبر 2023، لتعزز التزام بنك دبي الإسلامي بتوسيع نطاق تواجده في المشهد المالي الحيوي في تركيا.

وتضم مجموعة "تي.أو.إم" البنك التشاركي تي.أو.إم كاتيليم بانكسي (أول بنك تركي مرخص للخدمات الرقمية للأفراد)، وشركة الدفع النقدي الإلكتروني تي.أو.إم. بي الكترونيك بارا في أوديم هيزميتليري (شركة النقود الإلكترونية المرخصة التي تمتلك قاعدة متعاملين متنامية في تركيا) وشركة التمويل تي.أو.إم فايننسمان (شركة التمويل المرخصة والمتخصصة في تطوير المنتجات الرقمية المبتكرة) بالإضافة إلى الشركات التابعة لها.

ويسلط هذا الاستثمار المعزز الضوء على ثقة بنك دبي الإسلامي في النظام المالي التركي ومنظومته القوية سريعة النمو في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية. ويرى البنك في تركيا سوقًا محوريةً بالنسبة له، نظرًا لعدد سكانها الكبير والبنية التحتية الرقمية المتنامية بسرعة ومسار النمو الاقتصادي الهائل. وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية بنك دبي الإسلامي لتعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشرائح السوق الناشئة أو المفتقرة للخدمات المصرفية.

وفي تعليق له، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يسرنا الإعلان عن قرار بنك دبي الإسلامي بزيادة حصته في مجموعة "تي.أو.إم". ويأتي هذا القرار على خلفية الأداء المتفوق على السوق والإقبال المذهل على البنك الرقمي الذي تم إطلاقه مؤخرًا. لا تعزز زيادة حصتنا هذه مكانة بنك دبي الإسلامي كأحد الأطراف الرئيسية الفاعلة في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية المزدهر في تركيا فحسب، بل تؤكد أيضًا على إيماننا القوي بالأهداف الاستراتيجية للبلاد والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا. إن شراكتنا مع مجموعة "تي.أو.إم" تتجاوز تطلعاتنا لتعزيز النمو المالي، إذ أنها تعكس الهدف الأكبر المتمثل في بناء نموذج مالي إسلامي عالمي شامل ومتطور وغني بالتكنولوجيا والذكاء المدمج، ما يمكننا من التطور والتماشي مع طريقة التفكير سريعة التغير للمتعاملين اليوم."

وقد ساهم بنك دبي الإسلامي بشكل فعّال على مدى أكثر من 15 عامًا، في نمو القطاع المالي في تركيا، باعتباره أحد المؤسسات المالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا ويتمتع كلاً من مجموعة "تي.أو.إم" وبنك دبي الإسلامي بمكانة رائدة كلاعبين رئيسيين في قطاعي الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية في تركيا، وذلك من خلال تسخير نقاط قوة كلا المؤسستين لتقديم قيمة استثنائية للمتعاملين، والمساهمة في تعزيز المنظومة المالية في تركيا.

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 9 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال استحواذه على 20% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

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