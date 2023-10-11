أعرق مركز تجاري في الشرق الأوسط يشهد عملية تجديد واسعة النطاق ليضم علامات نايكي وباندورا وأندر آرمور وليفايز بهدف استقطاب مزيد من الزوار إلى موقعه المميز في منطقة ديرة

مركز جليتش الترفيهي يستعد لإضافة جليتش ليزر وجليتش كارت بالإضافة إلى العديد من منافذ المأكولات والمشروبات المحلية في قاعة الطعام

دبي : أعلن مركز الغُرير، أول مراكز التسوق في دبي، عن افتتاح 25 وجهة جديدة للتسوق وتناول الطعام في إطار عملية التجديد الواسعة والمستمرة، والتي تشهد إنشاء مجمع ترفيهي جديد وتقديم خطط لتطوير قاعة الطعام وتوسيعها وتنويع عروضها.

وفتح مركز الغُرير أبوابه في منطقة ديرة عام 1981، ويساهم افتتاح الوحدات الجديدة في رفع العدد الإجمالي من المتاجر في مركز التسوق إلى أكثر من 240 متجراً، بالإضافة إلى الكشف عن مزيد من العلامات التجارية الشهيرة خلال الأشهر القادمة. وفتحت علامتا أندر آرمور وجيوردانو أبوابهما في سبتمبر الماضي، كما تعتزم علامات نايكي وكونفرس وصن آند ساند سبورتس إطلاق متاجرها في وقتٍ لاحق من الشهر الجاري. ومن المقرر افتتاح متاجر علامات فيلا وهوم بوكس وغيرها قبل نهاية العام، بالإضافة إلى افتتاح زعتر وزيت وبراند بازار وغيرها من العلامات الكبرى في عام 2024.

وتشير التوقعات إلى استقطاب مركز التسوق لأكثر من 15 مليون زائر خلال عام 2023، كما تسهم عمليات التوسع الأخيرة في تشجيع مزيد من الأشخاص على زيارة مركز الغُرير، أحد أبرز مراكز التسوق وأكثرها شعبية في المنطقة.

ويمتد جليتش على مساحة 3,700 متر مربع، وهو أحدث مركز ترفيهي عائلي في الإمارة، ويوفر أكثر من 30 وجهة تفاعلية تشمل صالة البولينج ومناطق الألعاب وجدران التسلق وغيرها. ويستقطب جليتش منذ افتتاحه في يونيو الماضي حوالي 3,000 زائر يومياً، حيث تجاوزت قيمة المبيعات اليومية 30 ألف درهم إماراتي. كما تشمل التحسينات المستقبلية في المركز إطلاق كل من جليتش ليزر وجليتش كارت العام المقبل.

ومن المقرر أن تضم قاعة الطعام الجديدة "فلايفا" 23 وجهة جديدة كلياً للمأكولات والمشروبات، وهي مجموعة من العلامات العالمية والتي تأسست في دولة الإمارات، والمخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلية. وتتسع الوجهة الجديدة لحوالي 500 زائر، وتمتد على مساحة 3,318 متر مربع، وتوفر للضيوف خيارات واسعة من الأطعمة والمشروبات، ما يتيح لهم الاستمتاع بمجموعة من التجارب الاستثنائية غير المسبوقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أنور أتاري، الرئيس التنفيذي للعقارات التجارية والسكنية في شركة الغُرير للعقارات: "أثرت أزمة كوفيد-19 على مراكز التسوق، وتسببت في إحداث تغييرات كبيرة في ديناميكيات السوق وهيكليات عقد الصفقات. ويسرنا تحقيق مركز الغُرير لأعلى نسب الإشغال بفضل وجود أبرز العلامات المحلية والعالمية.

ونؤكد التزامنا بتعزيز التجارب الترفيهية لعملائنا الكرام، وينعكس ذلك من خلال إطلاق جليتش، أحد أبرز الوجهات الترفيهية العائلية في دبي، يليه إطلاق قاعة الطعام الجديدة وغيرها من الإضافات المميزة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة".

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.alghuraircentre.com

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لمحة حول عن مركز الغُرير

يشكل مركز الغُرير، وهو جزء من شركة الغُرير للاستثمار، أول مركز تسوق في منطقة الخليج العربي والذي يتضمن مجمع سكني وتجاري. وينفرد المركز بموقع مميز في منطقة ديرة في قلب دبي القديمة. ويعد مركز الغُرير التجاري من أبرز وجهات التسوق والسياحة الرائدة في دبي، ويضم ما يزيد عن 270 علامة تجارية وأكثر من 50 مطعماً، والتي تتوزع على منطقة تناول الطعام وقاعة الطعام وأماكن الترفيه، بالإضافة إلى متجري هايبر ماركت.

ويمكن للمتسوقين استكشاف مجموعة كبيرة من العلامات التجارية، بما يشمل الأزياء والديكور المنزلي والإكسسوارات والمجوهرات وغيرها الكثير. كما يضم المركز قسماً مخصصاً للعلامات التجارية المحلية التقليدية التي توفر مختلف السلع والبضائع، مثل العبايات والشالات والأقمشة والعطور العربية. كما و يستضيف مركز الغُرير الحيوي الكثير من الفعاليات على مدار العام.

لمحة حول عن شركة الغُرير للعقارات

تتبع شركة الغُرير للعقارات نهجاً ريادياً في قطاع العقارات وتؤكد التزامها الدائم بتحقيق التميّز، حيث حافظت الشركة على مكانتها الريادية في قطاع المشاريع العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود. وتقدم الشركة خدمات متنوعة لعملائها من خلال محفظتها العريقة والمتنوعة من العقارات في قطاعات الضيافة والسكن والمكاتب والصناعة والبيع بالتجزئة.

وتشمل محفظة الشركة مشاريع رائدة مثل مركز الغُرير، الذي يعتبر أول مركز تسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وستاي هوليداي هومز الذي يقدم شققاً فاخرة للإيجار قصير الأمد وفق أعلى مستويات الأناقة في مواقع متميزة؛ وجليتش الذي يعد أحد أكبر مراكز الترفيه العائلية المزودة بأحدث التجهيزات الأجهزة او الالعاب في المنطقة.

وتواصل الشركة التزامها بتقديم عقارات فاخرة تلبي الاحتياجات المتزايدة لسوق المنطقة، كما تتبع نهجاً يركز على العملاء من خلال توفير خدمات مميزة وموثوقة وبناء عقارات مريحة تتجاوز توقعات العملاء.

وتتمثل رسالة الغُرير للعقارات في الارتقاء بالحياة من خلال تقديم مشاريع متكاملة ومستدامة توفر أسلوب حياة راقي ومريح.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.alghurairproperties.com