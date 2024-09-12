القاهرة : عقدت اليوم مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى شركات الأغذية والمشروبات الإقليمية الرائدة في المنطقة، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية والذي حضره المساهمون شخصياً والكترونياً، وتماشياً مع سياسة المجموعة الخاصة بتوزيع الأرباح النصف سنوية وافقت الجمعية العمومية لمجموعة أغذية على اقتراح مجلس إدارة المجموعة المقدم بخصوص زيادة التوزيعات النقدية النصف سنوية لتصل إلى 10.31 فلس للسهم الواحد بإجمالي 85.7 مليون درهم إماراتي. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي مما يعكس الأداء المالي القوي للمجموعة خلال النصف الاول من العام.

من جانبه علق خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، قائلاً: "تُجسّد النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة في النصف الأول من عام 2024 ثمرة الجهود الدؤوبة التي نبذلها لخلق قيمة مضافة ومستدامة لمساهمينا من خلال سياسة توزيع الأرباح المستمرة. نحن نعتبر مساهمينا شركاء أساسيين في مسيرتنا نحو التميز المستدام. وتقديراً منا لهذه الشراكة الهامة، فإننا ملتزمون بتعزيز القيمة من خلال التحسين المستمر لتوزيعات الأرباح النقدية. وبينما نمضي قدماً خلال مسيرة نجاحنا، فإن مجموعة أغذية تظل عازمة على تحقيق استراتيجتها الرامية إلى الوصول للريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها من خلال الاستفادة من جميع الفرص المتجددة في قطاع الأغذية والمشروبات المتنامي والمتغير باستمرار"

وفي هذا السياق، صرح آلان سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "نحن فخورون بتحقيق عوائد استثنائية لمساهمينا على الرغم من البيئة العالمية الصعبة. لقد حققنا نمواً عضوياً قوياً وزيادات ملموسة في هوامش الأرباح، مما يعكس مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف. وبالنظر إلى المستقبل، فإن تركيزنا الاستراتيجي ينصب على دفع عجلة النمو من خلال تعزيز دعم العلامات التجارية، وتشجيع الابتكار، والتميز. إن أداءنا المالي القوي يؤكد قدرتنا على الحفاظ على مسار النمو الاستراتيجي. نحن على ثقة من أن استراتيجيتنا ومحفظة أعمالنا وقدراتنا تتماشى بدقة مع تحقيق أهدافنا لعام 2025، مع الالتزام التام بمسؤولياتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز قيمة العوائد لجميع أصحاب المصلحة."

أعلنت مجموعة أغذية مؤخراً عن أداء مالي قوي في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث ارتفع صافي إيرادات المجموعة إلى أكثر من 14.7% على أساس سنوي ليصل إلى 2.5 مليار درهم إماراتي. و نما هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 65 نقطة أساس ليصل إلى 15.1% مع نمو قوي في الربحية في جميع القطاعات. كما سجلت المجموعة نمواً في هامش صافي الربح للمجموعة بمقدار 98 نقطة أساس ليصل إلى 7.5% متجاوزاً النطاقات الإرشادية. ولا تزال الميزانية العمومية لمجموعة أغذية قوية حيث يبلغ النقد وما يعادله 0.4 مليار درهم إماراتي وسيولة بقيمة 1.8 مليار درهم

نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" ش.م.ع التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وتمتلك المجموعة أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا. وتوظف المجموعة أكثر من 12,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: المياه والأغذية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وفوس، أغذية العين ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"، وأبوعوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).

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