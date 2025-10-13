الرياض– ضمن مسيرة التحول الرقمي التي تقودها المملكة في قطاع الرعاية الصحية، حققت شركة نكسيرا السعودية إنجازًا جديدًا بإغلاق جولة تمويل بقيمة 2.5 مليون دولار، بقيادة Sanabil Venture Studio by Redesign Health. يهدف هذا التمويل إلى تسريع تطوير منصة الذكاء الاصطناعي الطبية المصممة خصيصًا للمستشفيات والعيادات في المنطقة العربية.

تعمل الشركة الناشئة، التي أسسها أمين الحميلي، وأسد خان، وندى حسن على معالجة إحدى أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصحي في المنطقة ألا وهي الفجوة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي العالمية واحتياجات الأطباء والمرضى الناطقين بالعربية.

حل تقني لمشكلة محلية

طورت نكسيرا منصة SERA، وهي أداة توثيق طبي ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل المحادثات الشفهية بين الطبيب والمريض إلى سجلات طبية إلكترونية منظمة. المنصة قادرة على فهم أكثر من 28 لهجة عربية، وتحول التسجيلات الصوتية تلقائيًا إلى ملاحظات طبية مشفرة وفق المعايير الطبية الدولية مثل ICD-10 وSNOMED.

وفقًا للشركة، فإن استخدام SERA يقلص الوقت الذي يقضيه الأطباء في التوثيق بنسبة تتجاوز 70%، مما يتيح لهم التركيز على الرعاية المباشرة للمرضى بدلاً من الأعباء الإدارية.

إلى جانب SERA، تقدم نكسيرا أداة "Talk and Tell" التي تمكّن إدارات المستشفيات من الاستعلام عن بياناتهم التشغيلية والمالية باللغة العربية والحصول على تحليلات فورية، دون الحاجة إلى خبراء تقنيين.

فريق بخبرات متكاملة

يقود نكسيرا ثلاثة مؤسسين يجمعون بين الخبرة التقنية والفهم العميق للسوق المحلي. أمين الحميلي، الرئيس التنفيذي للشركة، يتمتع بخلفية في ريادة الأعمال التقنية، بينما يقود أسد خان الجانب التقني بخبرة في هندسة الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية. أما ندى حسن، تقود العمليات التجارية وبناء الشراكات مع المستشفيات والمؤسسات الصحية في المملكة، وتمتلك خبرة في تأسيس شركات التكنولوجيا الصحية وتطوير الشراكات الاستراتيجية في القطاع الصحي.

يقول الحميلي: "الاستثمار الذي حصلنا عليه ليس مجرد تمويل، بل تأكيد على أن الابتكار السعودي قادر على المنافسة عالميًا. في نكسيرا نعمل على بناء تقنية تفهم كيف يتحدث الأطباء والمرضى فعليًا، وليس فقط ترجمة حلول جاهزة من لغات أخرى. هدفنا واضح: جعل التوثيق الطبي أسرع وأدق وأقل إرهاقًا للأطباء."

من جهته، علّق جوشوا فورد، المدير الإداري في Redesign Health، قائلاً: "ما يميز فريق نكسيرا هو فهمهم العميق للمشكلة التي يحلونها. بناء ذكاء اصطناعي يفهم 28 لهجة عربية ليس تحديًا تقنيًا فحسب، بل يتطلب معرفة دقيقة بالسياق الثقافي والطبي. هذا الفريق لا يقدم منتجًا تقنيًا فقط، بل يبني بنية تحتية رقمية للرعاية الصحية العربية."

خطط التوسع

ستستخدم نكسيرا التمويل الجديد في توسيع فريقها الهندسي والتسويقي داخل المملكة، بالإضافة إلى نشر المنصة في مستشفيات إضافية وتطوير قدرات النماذج الذكية من خلال شراكات مع مؤسسات طبية. كما ستحصل الشركة على دعم تشغيلي مباشر من استديو سنابل للشركات الناشئة، الذي يوفر خبرات في بناء الشركات الناشئة في قطاع الرعاية الصحية.

وصرح متحدث باسم سنابل للاستثمار: "نكسيرا هي أول شركة تنطلق من استديو سنابل للشركات الناشئة بالشراكة مع ريدزاين هيلث. كما نؤمن بأن دعم المؤسسين السعوديين الذين يبنون حلولًا تقنية محلية هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الرقمي للمملكة. هذا الفريق يعالج تحديًا حقيقيًا بحل مبتكر، وهذا ما نبحث عنه."

عن نكسيرا Nuxera AI

Nuxera AI شركة سعودية ناشئة متخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للقطاع الصحي، مع تركيز على معالجة اللغة الطبيعية العربية. تشمل منتجاتها SERA لتوثيق السجلات الطبية، و Talk and Tell لتحليل البيانات التشغيلية. تستخدم تقنيات الشركة في مستشفيات وعيادات عبر المملكة.

عن سنابل للاستثمارSanabil Investments

سنابل للاستثمار شركة استثمارية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، تستثمر سنويًا أكثر من 3 مليارات دولار في أسواق رأس المال الجريء والنمو عالميًا. تركز الشركة على دعم الشركات الناشئة في مراحل مبكرة ومتقدمة، وتوفر لشركائها رأس مال طويل الأجل وإمكانية الاستثمار عبر جولات متعددة.

عن ريدزاين هيلث Redesign Health

ريدزاين هيلث شركة أمريكية متخصصة في بناء وإطلاق شركات ناشئة في قطاع الرعاية الصحية. منذ تأسيسها عام 2018، أطلقت الشركة أكثر من 70 شركة خدمت أكثر من 15 مليون مريض وحققت إيرادات تجاوزت مليار دولار.

