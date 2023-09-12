يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهود سبارك لتقديم خدمات عالمية المستوى لمستثمريها

تدعم هذه الاتفاقية جهود سبارك لتعزيز بنية تحتية متكاملة تضمن للمستثمرين عمليات سلسة وميسرة لتجهيز منشآتهم

تدعم هذه الاتفاقية أيضاً استراتيجية شركة نقل وتقنيات المياه لضمان استمرار إمدادات المياه عبر شبكاتها

الرياض: وقّعت شركة سبارك لمرافق الكهرباء والمياه، ثالث شركة طاقة مرخصة في المملكة العربية السعودية، اتفاقية لمدّة 25 عاماً مع شركة نقل وتقنيات المياه، أكبر ناقل للمياه في العالم، بهدف الاستفادة من الحلول الذكية في خدمات المياه، وذلك ضمن المعرض السعودي للبنية التحتية المُقام في مدينة الرياض. ووقّع الاتفاقية كل من المهندس أحمد العيسى، الرئيس التنفيذي لشركة سبارك لمرافق الكهرباء والمياه ، والدكتور طارق النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتقنيات المياه .

وبموجب الاتفاقية، ستتمكن شركة سبارك لمرافق الكهرباء والمياه من تمكين مدينة سبارك من توفير المياه الصالحة للشرب من محطة معالجة المياه الخاصة بها والتي تعتمد تقنية التناضح العكسي الحديثة والصديقة للبيئة. كما ستعزز التزام سبارك بتقديم تجربة سلسلة للمستثمرين والمستأجرين الراغبين بتأسيس أعمالهم في قلب سوق الطاقة، وذلك من خلال توفير خدمات متكاملة للطاقة والمياه والغاز.

وقال المهندس أحمد العيسى، الرئيس التنفيذي لشركة سبارك لمرافق الكهرباء والمياه: "يسعدنا أن ندخل في تعاون طويل الأمد مع شركة نقل وتقنيات المياه، والذي يمثّل علامة فارقة في مسيرة الشركة. واستناداً إلى مكانتها كمشغّل عالمي موثوق، تندرج هذه الشراكة ضمن التزام شركة سبارك لمرافق الكهرباء والمياه بتوفير تجربة استثنائية للمستثمرين والمستأجرين الحاليين والمستقبليين بما يدعم نمو أعمالهم من خلال بناء شراكات استراتيجية والاستثمار في التقنيات المبتكرة".

من جهته، قال الدكتور طارق النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتقنيات المياه:"يسعدنا الدخول في شراكة استراتيجية مع سبارك لمرافق الكهرباء والمياه والمساهمة في تطوير منظومة متكاملة في قطاع الطاقة. تأتي هذه الاتفاقية تأكيداً على التزامنا بتوفير إمدادات مستمرة وموثوقة للمياه. وباعتبارنا أكبر ناقل للمياه في العالم، نظل ملتزمين بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، وذلك من خلال تعزيز الممارسات المستدامة والفعالة لإدارة المياه.

وتدعم هذه الاتفاقية التزام سبارك ببناء مركز متكامل يضم بنية تحتية عالمية المستوى، وضمان وصول سريع وسلس إلى الخدمات لكلّ من المقيمين والمستأجرين والزوّار في المدينة. كما أنها تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة وأهداف مبادرة السعودية الخضراء.

وتعدّ شركة سبارك لمرافق الكهرباء والمياه، المملوكة بالكامل لمدينة سبارك، الشركة الثالثة في المملكة الحاصلة على ترخيص توزيع وبيع الطاقة من هيئة تنظيم المياه والكهرباء. كما تعتمد أحدث التقنيات الذكية، بوصفها مقدّم مرافق وخدمات متكاملة، بهدف توفير وصول سلس ومستدام إلى خدمات الطاقة والمياه والغاز في مدينة سبارك.

وتقدّم شركة نقل وتقنيات المياه، أكبر ناقل للمياه في العالم، خدماتها للقطاعين الحكومي والخاص، إذ تتولى عمليات إدارة وتشغيل أنظمة نقل وتخزين وإسناد المياه المحلاة باستخدام تقنيات المبتكرة.

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نبذة عن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك):

سبارك هي منظومة صناعية متكاملة رائدة تقع في قلب سوق الطاقة. وتمتد على مساحة 50 كيلو متر مربع وتسعى لتحقيق رؤيتها بالتحول إلى بوابة رائدة في سوق الطاقة الإقليمي، وتقديم مجموعة شاملة من الحلول لدعم نمو قطاع الأعمال في المملكة. كما أن سبارك هي المدينة الصناعية الأولى في العالم الحاصلة على شهادة LEED الفضية.

وتوفر سبارك بنية تحتية مصمّمة وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال للمستثمرين العالميين في مختلف قطاعات النفط والغاز، والتكرير، والبتروكيماويات، والطاقة، وإنتاج ومعالجة المياه.

وسيتم تطوير مدينة "سبارك" على ثلاثة مراحل؛ أوشكت الأولى على الانتهاء، بينما لا يزال العمل جارياً لتطوير البنية التحتية، والطرق، والمرافق، والوحدات العقارية التي تمتد على مساحة 14 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى مساحة 3 كيلومترات مربعة مخصّصة للميناء الجاف والمنطقة اللوجستية.

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نبذة عن شركة نقل وتقنيات المياه (وتكو):

شركة نقل وتقنيات المياه هي شركة مستقلة مملوكة بالكامل لحكومة المملكة، يعتبر تأسيسها أحد نتائج برنامج التخصيص لتحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه.

تتولى الشركة عمليات إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وخزن إسناد المياه في مختلف مناطق المملكة. وتعمل الشركة وفق نموذج عمل مبني على أسس تجارية لرفع كفاءة الأصول وخفض التكاليف، والمساهمة في استدامة الخدمات وتلبية احتياجات الإمداد لتعزيز الأمن المائي في المملكة.

للاستفسارات الإعلامية

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