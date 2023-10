ماجد الفطيم ضخت استثمارات استراتيجية في السوق المحلي بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار أمريكي منذ انطلاق أعمالها في مصر عام 1998

ماجد الفطيم وفرت أكثر من 144,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر

منافذ التجزئة والترفيه الخاصة بالمجموعة تجتذب أكثر من 90 مليون زائر كل عام

تخطط الشركة لزيادة اعداد متاجر كارفور لتصل الى أربعة أضعاف اعداد المتاجر الموجودة حاليا بحلول عام 2025

القاهرة، جمهورية مصر العربية: ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تحتفل هذا الشهر بمرور ربع قرن على انطلاق عملياتها التشغيلية في مصر عام 1998. ولإلقاء الضوء على التأثيرات الإيجابية التي تمكنت الشركة من تحقيقها طوال هذه الفترة من خلال عملياتها التشغيلية المتنوعة في مصر، كلفت ماجد الفطيم جونز لانج لاسال (JLL)، الشركة العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية، كشريك معرفة لإعداد تقرير تفصيلي حول هذا الموضوع. واليوم قام السيد/أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم القابضة، باستعراض النتائج الأولية التي تضمنها هذا التقرير أمام عدد من وسائل الإعلام المصرية، نظرا لتواجده في القاهرة.

فعلى مدار الـ ـ25 عامًا الماضية، ساهمت ماجد الفطيم في تحقيق نقلة نوعية في قطاعات التجزئة والتطوير العقاري والترفيه العائلي في مصر. افتتحت ماجد الفطيم "سيتي سنتر معادي" عام 2002، والذي حقق تغيير جذري في قطاع التجزئة والقطاع التجاري في البلاد، حيث قدم مفهوم المراكز التجارية ذات المستوى العالمي للشعب المصري الذي كان معتادًا على التسوق اعتمادًا على نموذج "الشارع التجاري الرئيسي". وقد ساهم هذا الافتتاح الناجح في توفير العديد من الفرص الجديدة. واليوم، تصل الحصة السوقية لمحفظة أعمال ماجد الفطيم في مصر، والتي تمتد عملياتها التشغيلية في 14 مدينة وتستقبل أكثر من 90 مليون زائر كل عام، إلى 21%1 من إجمالي سوق التجزئة الحديثة في مصر، وتتضمن أربعة مراكز للتسوق، و70 متجرًا لكارفور، بما في ذلك أربعة متاجر تحمل علامة "سوبيكو" وخمسة متاجر "مايلي". وعلى مستوى سوق الترفيه، لدى الشركة ست مراكز للترفيه العائلي تتضمن تجربة للتزلج الداخلي على الجليد، و44 شاشة عرض سنيمائي تمثل ثلث عدد شاشات العرض السنيمائي الحديثة في مصر، وتديرها شركة سنيمات VOX.

وتعليقًا على احتفال الشركة بمرور 25 عامًا على تواجدها في مصر، قال السيد/ أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم - القابضة: "في الوقت الذي نحتفل فيه بمرور 25 عامًا على انطلاق أعمال ماجد الفطيم في مصر، فإنني أنظر بكل فخر للدور الكبير الذي لعبناه، ومساهماتنا في تنفيذ أجندة التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر على مدار تلك الفترة الممتدة. لقد شهدنا بأنفسنا التحول الثقافي الكبير في عادات المستهلكين المصريين، والذي ساهمت مقاصدنا ووجهاتنا التجارية والترفيهية ومراكز التجزئة من تحقيقه، حيث أنشأنا مراكز مجتمعية خلقت فرصًا استثمارية تمكنت من إعادة تشكيل المنظومة التجارية في البلاد، وخلق الكثير من فرص عمل للكوادر والمواهب المتميزة التي تمتلكها البلاد".

يضيف إسماعيل: "على مدار العقدين السابقين ، بلغت استثماراتنا 2.5مليار دولار وهو ما يؤكد دعمنا المستمر للدولة المصرية. وعلى الصعيد ذاته ، تتضمن استثماراتنا المستقبلية خطط نمو قوية لمتاجر كارفور وسوبيكو ونطمح الى تحقيق 100 مليار جنيه مصري مبيعات خلال العقد القادم. ومع ذلك، فإن مسيرة ماجد الفطيم في مصر تتجاوز النفقات الرأسمالية والاستثمار، حيث نساند المبادرات الرئيسية لدعم رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التعليم، والتوظيف، والنمو الاقتصادي والاستدامة. وبينما تواصل مصر مسيرتها الناجحة في استغلال كافة إمكانياتها لتحقيق انطلاقة اقتصادية، تفخر مجموعة ماجد الفطيم بمساهمتها في دعم وتمكين الشعب المصري، وتقدم البلاد وازدهارها."

شراكة مستمرة

ستظل ماجد الفطيم ملتزمة دائماً بتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم" في جميع أنحاء مصر. وبعد مرور 25 عامًا من التأثير الإيجابي في البلاد، تواصل المجموعة جعل النمو المستدام للمجتمع المصري في مقدمة أولوياتها مع التركيز على تعزيز التقدم الاقتصادي وتنمية المجتمع.

من ناحية أخرى، تُخطط المجموعة لضخ استثمارات كبيرة خلال السنوات القادمة، حيث تطمح ماجد الفطيم-العقارية لاستثمار 20 مليار جنيه في إقامة مشروعات جديدة بالإضافة لعمليات التوسع والتجديدات للمراكز التجارية القائمة ومراكز الترفيه حتى عام 2030. بالإضافة لذلك، هناك 4.6 مليار جنيه أخرى سيتم تخصيصها للاستثمار في السوق المحلي، وبالتحديد في توسعات قطاع التجزئة، مع التركيز بشكل خاص على توسيع شبكة متاجر كارفور لتصل إلى 130 متجرًا في 25 مدينة مصرية بحلول عام 2025، وكذلك توسيع العمليات التشغيلية لمتاجر سوبيكو والتي ستحقق نموًا بعد هذه الاستثمارات لتصل إلى 144 متجرًا في مصر بحلول عام 2030.

وبالنسبة لأستوديوهات VOX، والتي تم إطلاقه لأول مرة عام 2021 وقام بإنتاج فيلم Voy Voy Voy” "، فمن المتوقع أن يتلقى المزيد من الدعم الاستثماري والنمو في السوق المحلي. وتسعى أستوديوهات VOX حاليًا لإنتاج 25 فيلمًا عربيًا حتى عام 2025.

الأثر المجتمعي

تؤكد ماجد الفطيم دائمًا على التزامها تجاه المجتمعات التي تعمل فيها. وتمت ترجمة هذا الالتزام بصورة عملية في قرارات الاستثمار الاستراتيجي التي اتخذتها الشركة في السوق المصري على مدار 25 عامًا، حيث بلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي.

وقد ساهمت هذه الاستثمارات في تحفيز التنمية الحضرية والاجتماعية في البلاد، وأصبحت ماجد الفطيم واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في القطاع غير النفطي في مصر، حيث يعمل 9,000* شخص بشكل مباشر في كافة مشروعات وأصول ماجد الفطيم في مصر، وتساهم الشركة أيضًا في توفير الآلاف من فرص العمل غير المباشرة من خلال الإنشاءات والتشييد، والمستأجرين ومن خلال الأصول الترفيهية التي تمتلكها وتديرها في مصر.

ومن أجل تمكين الشركة من المساهمة بنشاط في دعم الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة في السوق المحلي بصورة مستمرة، ترى ماجد الفطيم أن خلق فرص عمل جديدة ليس كافيًا، ولكن يوجد حاجة ملحة لتنمية وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الشابة في سوق العمل الذي يشهد تطورات متواصلة، بالإضافة لتمكين أكبر عدد من الأجيال الجديدة من الحصول على فرص متميزة للتعليم.

وفي إطار التزامات الشركة بتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة (ESG)، أقامت ماجد الفطيم عددًا من الشراكات الهامة لإعداد القوى العاملة والكوادر المصرية، فضلاً عن دمج الشباب والمجتمعات الأكثر احتياجًا للخدمات للاستفادة من هذه الفرص. ومن بين هذه المبادرات التعاون مع منظمة اليونيسف في دعم مبادرة "No Last Generation” والتي مكنت أكثر من 2 مليون طفل من الحصول على فرص تعليمية، بالإضافة لتقديم الدعم لمليون شاب آخر في البلدان الشريكة، فضلًا عن حملات جمع التبرعات والمساعدات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.

في الوقت نفسه، تدرك ماجد الفطيم أن بناء تراث مؤسسي يدوم بمرور الزمن يتطلب ضرورة التعرف على أثر هذا التراث على المجتمع، سواء كان ذلك التأثر على العملاء، أو البيئة، أو فرص النمو الاقتصادي على المستوى الوطني. إن عملية صناعة القرار في ماجد الفطيم تعتمد على استراتيجية الشركة "Dare Today, Change Tomorrow"، والتي تتوافق مع 14 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتقوم هذه الاستراتيجية بتحليل المشكلات الأكثر صلة وإلحاحًا والتعامل معها بطريقة مسؤولة. إنّ هذا التركيز على القضايا المختلفة يتعلق بالمجتمع وسلاسل التوريد، والحكومات.

وقد ترتب على تطبيق هذه الاستراتيجية قيام المجموعة بتكوين شراكات مع المنظمات والمؤسسات المحلية في مصر بالإضافة للمشاركة في المبادرات المجتمعية الهامة. فعلى سبيل المثال، ومن خلال التعرف على الحلول الفعالة لمعالجة إنتاج الطاقة المتجددة وندرة المياه في مصر، تمكنت الشركة من توليد 4,700,000 كيلووات ساعة من الطاقة المتجددة داخل مول مصر، وسيتي سنتر الماظة، وسيتي سنتر الإسكندرية وسيتي سنتر المعادي، عن طريق الشراكة مع إنجازات، أول منتج مستقل للطاقة والمياه في مصر (IPWP)، والمطور، والمشغل الذي يركز على تمكين الأعمال عن طريق مرافق الطاقة النظيفة والمياه المستدامة منخفضة التكلفة.

سيتم إطلاق تقرير ماجد الفطيم"25 عامًا من التأثير" في وقت لاحق من هذا العام.

نبذه عن ماجد الفطيم

تأسست ماجد الفطيم في عام 1992، وهي تقدم مجموعة متنوعة من أساليب الحياة وتمتد في 16 دولة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. توظف الشركة 46000 شخص يمثلون 114 جنسية وترحب بـ 600 مليون عميل في مراكز التسوق والمجتمعات ووجهات البيع بالتجزئة والترفيه كل عام. يصل حجم أصول الشركة إلى 18 مليون دولار أمريكي، تمتلك ماجد الفطيم أعلى تصنيف إئتماني (BBB) ضمن شركات القطاع الخاص في المنطقة. وتلتزم الشركة بإيجابية صافية في المياه والكربون بحلول 2040.

