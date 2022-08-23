(عمّان): حصدت شركة مدفوعاتكم الاردنية المراتب الأولى ضمن قائمة أقوى شركات التكنولوجيا المالية في العام 2022، وذلك بحسب ما كشفت عنه فوربس الشرق الأوسط لقائمة أقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط، وأشارت فيه إلى تنفيذ الشركة معاملات تتجاوز قيمتها 13.5 مليار دولارفي العام الماضي.

وسلطت "فوربس" الضوء على الشركات التي تقدم خدمات مبتكرة في مجال الخدمات المالية في ظل التوجه العالمي نحو التكنولوجيا الرقمية التي مكنت المستهلكين من التحول نحو الدفع الإلكتروني و تحويل الأموال بكل سهولة ويسر مما يختصر الوقت والمشقة.

وتعتبر شركة مدفوعاتكم من الشركات الرائدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني وتقدم خدمات التحصيل النقدي للمؤسسات والشركات، حيث تسهم تلك الخدمات في تسهيل المدفوعات وخفض التكاليف. وتوظف الشركة أحدث الأنظمة التكنولوجية لعرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً وبشكل لحظي مما يمكن العملاء من تسديد فواتيرهم إما من خلال الانترنت أو عبر الهواتف المحمولة.

كما وتحرص الشركة على مواكبة أحدث الأنظمة والمعايير المطبقة عالمياً في مجال الدفع الإلكتروني لتبقى في المقدمة لهذا المجال والمحافظة على المكانة التي حققتها والثقة التي اكتسبتها.

وتتميز المنصة الرقمية التي توظفها الشركة بكونهاعلى درجة عالية من الأمان مع الأخذ بعين الاعتبار لكافة المخاطر أو التحديات التي قد تواجه عمليات الدفع الإلكتروني، حيث تنصب جهود الشركة في الوقت الراهن إلى التحول التام نحو الرقمنة والمعاملات اللاورقية وتطوير التجارة الإلكترونية.

وتجدر الإشار إلى أن المنهجية المستخدمة في التصنيف تعتمد على معايير مثل حجم المعاملات التي نفذتها الشركات عبر القنوات الرقمية في العام 2021 وعدد مرات تحميل التطبيق و الدول التي تعمل بها كل شركة والنمو خلال العام الماضي والتكنولوجيا و الابتكار ومدى تأثير الخدمة على المستهلكين والأفراد والشركات وقيمة التمويل من المستثمرين ورأس المال المغامر.

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