إطلاق مميز في موقع استراتيجي بمنطقة برموندسي الواقعة جنوب نهر التايمز، التي تضم خطوط مواصلات جديدة إلى وسط لندن والعديد من المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان والمرافق التعليمية ومراكز الأعمال والمساحات الخضراء

دبي، الإمارات العرية المتحدة: أطلقت شركة بارات لندن Barratt London، التي تشكل جزءًا من أكبر شركات تطوير العقارات السكنية في المملكة المتحدة مشروع برموندسي هايتس السكني المميز الواقع جنوب نهر التايمز، حيث صدر تقرير عن شركة جيه إل إل العالمية أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة زيادة في أسعار المنازل بنحو 25٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة في قيم الإيجارات بنسبة 16٪.

يأتي الإطلاق عندما تؤدي أسعار الصرف المواتية للمستثمرين المرتبطين بالدولار الأمريكي إلى توفير مدخرات كبيرة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار بسوق العقارات في لندن، وعلاوة على ذلك فقد أفاد وكيل المبيعات لدى شركة جيه إل إل بأن مخططات التجديد المماثلة في لندن تفوقت على العقارات في نفس المنطقة مع زيادة الأسعار في المتوسط بنسبة 5٪ على أساس سنوي، وهذا بدوره ما يؤكد على الفرص المتاحة.

وبهذه المناسبة قال ستيوارت ليزلي، مدير المبيعات والتسويق الدولي لدى شركة بارات لندن: " "يوفر مشروع برموندسي السكني الجديد فرصًا رائعة للمستثمرين وخاصة من منطقة الشرق الأوسط القادرين على الاستفادة من أسعار الصرف المواتية نتيجة للعائد الممتاز المتوقع على الاستثمار وفرص عوائد الإيجار العالية، حيث نتوقع أن يجلب هذا المشروع العديد من المزايا للعقارات".

يقع المشروع في قلب منطقة التجديد لجنوب بيرموندسي، حيث تعد محطة أوفرغراوند الجديدة على بعد عدة أمتار فقط من مشروع بيرموندسي هايتس السكني، ومن المتوقع أن يتوفر خط مواصلات سريع لمواقع وسط لندن بحلول أوائل عام 2025، بالإضافة إلى مسارين جديدين للحافلات.

تشمل الخطط المستقبلية للمنطقة إطلاق مشروع تطوير بمساحة 30 فدانًا بهدف إنشاء ما يصل إلى 3500 منزل و13 مكانًا عامًا جديدًا ومنطقة أعمال مزدهرة مع مساحات مكتبية وورش عمل ومقاهي ومطاعم ومركز إبداعي ورقمي وتجارة التجزئة المحلية، بالإضافة إلى مجمع وساحة رياضية عصرية على أحدث طراز.

يتكون البرج الرئيسي في مشروع بيرموندسي هايتس من 26 طابقًا من أماكن الإقامة السكنية عالية الجودة، كما ستضم الوحدات التجارية 163 شقة خاصة بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم.

ستحتوي كل شقة سكنية على شرفة خاصة أو حديقة شتوية، مما يوفر مكانًا للاسترخاء والاستمتاع بإطلالات بانورامية على أفق مدينة لندن، حيث ستكون الغالبية العظمى من الشقق بنسبة (95٪) ثنائية الجانب، وستستفيد جميعها من المخططات الحديثة ذات المخطط المفتوح، وسيضم المشروع حدائق فناء ذات مناظر طبيعية وتراس على السطح ومنطقة لعب للأطفال.

تأتي الشقق من الداخل مجهزة بمطابخ مع أجهزة حديثة ومتكاملة وحمامات عصرية مع جدران وأرضيات مبلطة بشكل جميل، كما سيتم الانتهاء بنفس الوقت من المناطق العامة على مستوى عالٍ للغاية مع توفر الكثير من مواقف خاصة بالدراجات الهوائية، كما سيوفر مشروع بيرموندسي هايتس أيضًا 32 منزلًا بملكية مشتركة بالإضافة إلى المنازل ذات الملكية الخاصة.

ستستفيد المنازل الجديدة في مشروع بيرموندسي هايتس أيضًا من تدابير توفير الطاقة والاستدامة، مثل أدوات المطبخ الفعالة وصنابير المياه والإضاءة منخفضة الطاقة، ونسيج المبنى المعزول للغاية، ونظام التدفئة المركزي ذو الكفاءة الكربونية، والأسطح الخضراء والزرقاء والألواح الشمسية والمضخات الحرارية ذات المصدر الهوائي والتي توفر 70٪ من طاقة المشروع.

يقع مشروع بيرموندسي هايتس في موقع مثالي في Borough of Southwark ويسهل الوصول إليه من بعض أفضل الوجهات في العاصمة لندن، بما في ذلك تاور بريدج و ذا شارد و شارع بيرموندس،

كما يقع المشروع بالقرب من منطقة بيكهام، التي تتميز بوجود العديد من الأماكن لعشاق الفن والموسيقى والطعام، بالإضافة إلى وجود مزيج من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.

تقع محطة سكة حديد جنوب برموندسي على بعد 10 دقائق فقط سيرًا على الأقدام من برموندسي، وهي مجرد محطة واحدة لمحطة السفر الرئيسية لمحطة جسر لندن، والتي تقدم مجموعة متنوعة من خدمات السكك الحديدية الوطنية بالإضافة إلى خطوط جوبيلي والخط الشمالي التي تربط مع كينغز كروس وبرايتون والساحل الجنوبي وإيست أنجليا وشمال إنجلترا واسكتلندا.

تحيط بـبرموندسي مساحات خضراء، بما في ذلك منتزه ساوث وارك الذي تبلغ مساحته 63 فدانًا مع حديقة الحياة البرية وبحيرة القوارب والمرافق الرياضية والمقهى ومنتزه ديبتفورد بارك مع ملعب جديد وبورجس بارك، الذي شهدت مؤخرًا أعمال تجديد بقيمة 33.5 مليون درهم إماراتي.

يوفر شراء منزل في مشروع برموندسي هايتس السكني الفرصة لتكون جزءًا من واحدة من الجواهر الخفية في جنوب شرق لندن، حيث تزداد قيمة المنازل في مناطق التجديد دائمًا بشكل أسرع من أجزاء أخرى من المدينة، كما أن الشراء على الخارطة يوفر فرصة لتثبيت أسعار اليوم.

من المتوقع أن تبدأ الأسعار في مشروع بيرموندسي هايتس من 2.4 مليون درهم إماراتي للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، ومن المتوقع أن يكتمل بناء جميع شقق المشروع في ربيع عام 2025 وهي الآن قيد الإنشاء على الخارطة، ومن المقرر افتتاح منزل من منازل المشروع للعرض في الصيف المقبل.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن شركة بارات لندن:

Barratt London هي شركة تطوير عقاري رائدة في السوق تتمتع بخبرة تقرب من 40 عامًا في العاصمة، وتقدم ما يصل إلى 2000 وحدة سكنية كل عام. تلتزم Barratt London بتقديم تجربة عملاء مميزة وتطوير منازل استثنائية لجميع سكان لندن، كما تملك الشركة مجموعة واسعة من المطورات السكنية والشراكات التي تقدم منازل في جميع أنحاء العاصمة لجميع سكان لندن من شقق بنتهاوس الأكثر حداثة في مدينة لندن إلى مخططات تجديد متعددة الاستخدامات في هندون.

Barratt London هو جزء من Barratt Developments PLC ، أكثر شركات بناء المنازل شهرة في المملكة المتحدة.

لمحة عن بارات للتطوير العقاري:

تفخر شركة Barratt Developments بكونها شركة بناء المنازل الأولى في المملكة المتحدة من حيث جودة البناء وخدمة العملاء. زادت Barratt Group على مدى السنوات السبع الماضية من إنتاجها السكني بنسبة 40٪ ببناء المزيد من المنازل التي تحتاجها الدولة. وتلتزم Barratt ببناء منازل عالية الجودة وقد حصلت هذا العام على جوائز NHBC Pride in Job Quality أكثر من أي شركة بناء منازل أخرى وحصلت على 5 نجوم من HBF لرضا العملاء للعام الحادي عشر على التوالي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:https://www.barrattdevelopments.co.uk /

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع:

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5 770

البريد الإلكتروني: @shamalcomms.comosaid.kalo

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com