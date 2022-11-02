أبوظبي: أعلنت e& (المعروفة سابقًا باسم ’مجموعة اتصالات‘) اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2022.

أبرز النتائج المالية خلال الربع الثالث من العام 2022

الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2021 نسبة التغيير نسبة التغيير وفقاً لأسعار الصرف الثابتة *الإيرادات 13.0 مليار درهم 13.3 مليار درهم -2.4 % +5.5% صافي الأرباح 2.5 مليار درهم 2.4 مليار درهم +1.9 % *الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.7 مليار درهم 6.7 مليار درهم -0.4 % +6.9% العائد لكل سهم 0.29 درهم 0.28 درهم +1.9 % إجمالي عدد مشتركي المجموعة 162 مليون 155 مليون +4.0 %

)*( وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات سنوياً بنسبة 5.5 % كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء سنوياً بنسبة 6.9%

أبرز النتائج المالية والتطورات لمجموعة e& خلال الربع الثالث من العام 2022:

ماروك تيليكوم تحقق لقب أفضل تجربة إنترنت بوصولها إلى أعلى سرعة في تحميل وتنزيل البيانات، وفق شركة ( Open Signal ).

). Ufone 4G هي المزود الرائد لخدمات الـ G 4 في باكستان حسب شركة Open Signal

هي المزود الرائد لخدمات الـ 4 في باكستان حسب شركة e& الشريك المؤسسي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي .

الشريك المؤسسي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي . اتصالات الإمارات:

الشراكة مع مباردة نافس لتوفير أكثر من 500 وظيفة لمواطني الدولة ضمن الشركة.

دعم رحلة التحول الرقمي لمجموعة جمعة الماجد القابضة وتنفيذ أول منظومة اتصال مباشر لها عبر برنامج مايكروسوفت تيمز في الإمارات.

وتنهي وبنجاح تجربتها الأولى إقليمياً في النطاق 6 جيجاهرتز.

وتقدم عرضاً حصرياً لكبار المواطنين من حملة بطاقات (ذخر) و(بركتنا) للحصول على خصم يصل إلى 60% من أربع باقات مختارة من باقات Freedom الأجلة الدفع.

الأجلة الدفع. إطلاق خدمة ( Business Pro )، المصمّمة خصيصاً، لتلبية الاحتياجات الرقمية للشركات.

)، المصمّمة خصيصاً، لتلبية الاحتياجات الرقمية للشركات. تقديم خدمات الإنترنت الرقمي والإنترنت الرقمي المميز لقطاع الأعمال بمزايا رقمية خاصة ومتطورة.

اطلاق عالمها الأفتراضي e& Universe " خلال معرض جيتكس 2022.

" خلال معرض جيتكس 2022. e& الدولية، من e& :

الشراكة مع AIG لاطلاق عرض تأمين رقمي مخصص في جميع الأسواق الدولية التي تعمل بها الشركة.

لاطلاق عرض تأمين رقمي مخصص في جميع الأسواق الدولية التي تعمل بها الشركة. e& المؤسسات، من e& :

تأسيس شركة جديدة تسمى e& المؤسسات لخدمات إنترنت الأشياء ( IoT ) والذكاء الاصطناعي ( AI ).

المؤسسات لخدمات إنترنت الأشياء ( ) والذكاء الاصطناعي ( ). " e& الاستثمار" من e& :

" e& الاستثمار" تستثمر في التطبيق الاجتماعي الرائد VUZ ، وتمول شركة Lablabee المعنية بتصميم أول منصة مختبرات عملية في العالم لسحابة الاتصالات.

الاستثمار" تستثمر في التطبيق الاجتماعي الرائد ، وتمول شركة المعنية بتصميم أول منصة مختبرات عملية في العالم لسحابة الاتصالات. e& الحياة، من e& :

أعلنت شركة evision – منصة البث الترفيهي في & e الحياة، وشركة "القابضة"، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، عن نجاحهما في الاستحواذ الكامل على ما نسبته 57 بالمائة من أسهم شركة "ستارزبلاي أرابيا"، المنصة المتخصصة في تقديم خدمات بث الفيديو، واشتراكات مشاهدة الفيديو عند الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

– منصة البث الترفيهي في & الحياة، وشركة "القابضة"، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، عن نجاحهما في الاستحواذ الكامل على ما نسبته 57 بالمائة من أسهم شركة "ستارزبلاي أرابيا"، المنصة المتخصصة في تقديم خدمات بث الفيديو، واشتراكات مشاهدة الفيديو عند الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. evision تحصل على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس آسيا 2022 للكريكيت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحصل على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس آسيا 2022 للكريكيت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. evision تطلق وبالشراكة مع ( Simply South ) قناة ( Emasala Simply South ) الجديدة للأفلام.

نظرة عامة:

بلغت قيمة الإيرادات الموحدة لـ e& خلال الربع الثالث من العام الجاري .013 مليار درهم، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 2.5 مليار درهم، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 1.9٪، ووفقًا لأسعار الصرف الثابتة، زادت الإيرادات بنسبة 5.5 في المائة، فيما بلغت أرباح e& قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.7 مليار درهم، وارتفعت بنسبة 6.9٪ وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، مما أدى إلى هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 52٪.

كما وصلت قاعدة المشتركين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 13.3 مليون مشترك، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي مجموعة e& إلى 162 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 4٪.

الآفاق المستقبلية:

تمكنت مجموعة e&، بفضل آدائها القوي، من تحقيق تقدم ملحوظ لخططها الطموحة لاسيما من حيث رحلتها نحو التحول إلى تكتل عالمي للتكنولوجيا والاستثمار. كما أسهم إنشاء ركائز أعمال قوية للمجموعة في تحقيق مرونتها التنظيمية، وسمح بإقامة شراكات إستراتيجية هامة في مسيرتها، حيث تواصل المجموعة العمل على استكشاف وتنويع محافظ أعمالها المحلية والدولية.

وبمناسبة الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2022، قال المهندس حاتم دويدار،الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: "يعكس أداء e& الفعال خلال الربع الثالث من العام الحالي، التزام المجموعة الراسخ بتقديم المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة العملاء والمساهمين وكافة فئات المجتمعات التي تخدمها، ومن أجل تحقيق ذلك، تواصل المجموعة تركيز جهودها على اعتماد نماذج أعمال جديدة ومرنة تدفع عجلة النمو من خلال الابتكار وخلق عروض قيمة جديدة".

مضيفاً "ونظراً لاستنادنا على أسس قوية في بناء e&، فإننا قادرون على قيادة التغيير المطلوب لتحقيق تطلعاتنا في النمو والريادة، من خلال تأكيد التزامنا بتعزيز جودة حلولنا المبتكرة القادرة عل تلبية احتياجات عملائنا الحالية والمسنقبلية وتجاوز توقعاتهم في مواكبة التطور الرقمي المتسارع الذي نراه في مشهد الأعمال. كما سنواصل جهودنا في استكشاف واقتناص فرص النمو الجديدة، والعمل على بناء الشراكات الاستراتيجية القوية التي من شأنها دعم إمكانات التحول الرقمي الشامل لعملائنا والمجتمعات التي نتواجد فيها.

واختتم الرئيس التنفيذي للمجموعة تصريحه بالقول:"نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة على رؤيتها الملهمة، ودعمها المستمر لقطاع الاتصالات في الدولة، وبالشكل الذي يمكننا في e& من تعزيز دورنا في تمكين المجتمعات رقمياً. كما أود أن أشكر عملائنا ومساهمينا على دعمهم الثابت وثقتهم المتجددة بنا، وموظفينا على التزامهم وجهودهم الدؤوبة في العمل من أجل تحقيق هدفنا في جعل المستحيل ممكنا. إننا على ثقة بقدرتنا الفائقة على قيادة رحلتنا نحو التحول الرقمي بنجاح."

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة. ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة اتصالات من e& في دولة الإمارات، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة. ويضم قطاع الاتصالات أفرعاً لشركة e& الدولية في 16 دولة تعمل فيها المجموعة ويهدف إلى توفير نماذج أعمال دولية متطورة لشركات الاتصالات والخدمات الرقمية عبر تزويد أفضل الخدمات للعملاء، وتعزيز الإمكانات الرقمية الدولية، واستكشاف فرص التوسع. وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية. ومن أجل تعزيز الاستثمار التكنولوجي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على زيادة القيمة التي تقدمها e& للشركات والحكومات إلى أقصى حد من خلال حلول الأمن السيبراني القوية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة. وستركز "e&" من خلال "e& الاستثمار" على الفرص الاستثمارية، لتعزيز حضورها عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

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حول e&:

تعد e& مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي والرقمي. ومع تحقيق إيرادات موحدة بقيمة 53.3 مليار درهم وصافي أرباح موحدة بقيمة 9.3 مليار درهم عام 2021، إلى جانب قوة تصنيفها الائتماني، تعكس المجموعة قوة أداءها المالي والتشغيلي على المدى الطويل.

وانطلاقاً من أبوظبي قبل أكثر من 4 عقود بصفتها أول مزود لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات، تعمل المجموعة حالياً في 16 سوقاً على امتداد الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وتوفر e& حلولاً رقمية مبتكرة، وخدمات اتصال ذكية، والجيل التالي من التقنيات، ويستفيد منها قاعدة واسعة من العملاء عبر قطاعات رئيسية تعتبر ركائز المجموعة، وهي اتصالات من e&، وe& الدولية، وe& الحياة، وe& المؤسسات، وe& الاستثمار.