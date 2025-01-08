القاهرة: أعلنت شركة أمان القابضة عن إغلاق الإصدارين الأول والثاني لشركة أمان للتوريق في ديسمبر 2024، حيث نجحت الشركة في جمع مبلغ قدره يقارب 2.5 مليار جنيه مصري، ويأتي هذا الإصدار كجزء من استراتيجية أمان الرامية إلى تعزيز مكانتها في سوق التمويل المصري من خلال استقطاب استثمارات جديدة ودعم استدامة العمليات المالية. تم تقسيم الإصدار إلى فئتين، ألا وهما التمويل الاستهلاكي و تمويل المشروعات مع التركيز على تقديم حلول تمويلية مبتكرة للعملاء.

من جانبه، أشار علي المورالي، رئيس قطاع المالية في أمان القابضة، قائلاً: " إنه منذ مطلع عام 2024 قد حققت الشركة إصدارات ناجحة، حيث تمكنّا من إتمام إصدارت لهذا العام بإجمالي سندات مصدرة تبلغ حوالي 4.84 مليار جنيه مصري، مما يعكس حجم النشاط الكبير الذي تشهده أمان القابضة في سوق سندات التوريق. تمكنا من استقطاب تمويلات ضخمة في كافة فئات السندات، بدءًا من التمويل الاستهلاكي التي بلغت قيمته الإجمالية 3.42 مليار جنيه، وصولاً إلى تمويل المشروعات الذي يخدم احتياجات القطاع الخاص بإجمالي 1.42 مليار جنيه. هذا النجاح هو شهادة على قوتنا المالية ومدى التزامنا بتحقيق أهدافنا التوسعية في السوق المصري."

وأضاف حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، قائلاً: “نفتخر بالتعاون مع جميع الأطراف المشاركة في مختلف إصدارات شركة أمان للتوريق، والتي ساهمت في تحقيق هذه الخطوة الهامة في مسيرتنا الطويلة. منذ انطلاق برنامج السندات، نجحنا في إصدار إجمالي بلغ 9 مليارات جنيه مصري حتى الآن. وتُعد هذه الإصدارات المتتالية دليلاً على التزامنا بتحقيق نمو مستدام، والمساهمة الفعالة في تطوير القطاع المالي في مصر. وسنواصل خلال عام 2025 تنفيذ استراتيجيتنا التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل، والاعتماد على سوق أدوات التمويل لتعزيز الشفافية المالية ودعم القطاع المصرفي، بما يواكب تطلعات الاقتصاد المصري ويساهم في استقرار الأسواق المالية."

أما حسام حسين، رئيس القطاع المالي في شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، فقد عبّر عن سعادته بالإنجاز قائلاً: "سعداء في مجموعة راية القابضة بإنجازات أمان القابضة في هذا الإصدار الناجح. إننا نؤمن بقوة في سوق سندات التوريق ونشعر بالفخر لكوننا جزءًا من هذه المبادرة الاستراتيجية التي تعكس التزامنا بالنمو المستدام وتعزيز الشمول المالي في مصر. إن هذا النجاح يعكس عمق الإيمان الذي نكنّه في قدرة أمان القابضة على الابتكار والتوسع في قطاع التمويل، ونحن على يقين بأن أمان القابضة على موعد مع مزيد من النجاحات والفرص في المستقبل."

يُذكر أن شركة الأهلي فاروس قد قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب للإصدار الأول كما قامت شركة سي آي كابيتال كانت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب للإصدار الثاني ، فيما قام مكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني للإصدارين.

نبذة عن أمان القابضة:

تعد شركة "أمان القابضة" التي تتمثل في "أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية "، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر"، و"أمان للتوريق" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. وقد قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفين ذاتيًا واقتصاديًا. وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة.

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