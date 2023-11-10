دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن انطلاق برنامج التطوير التقني بالتعاون مع شركة "بتروفاك"، وذلك عقب توقيع اتفاقية استراتيجية بين الطرفين خلال معرض "رؤية الإمارات للوظائف"، لمعالجة فجوة المهارات في قطاع الطاقة.

وبموجب التعاون بين مجموعة اينوك و"بتروفاك"، يأتي هذا البرنامج المتطور لتمكين الشباب الإماراتي من المساهمة في قطاع الطاقة في الدولة، وذلك من خلال التدريب المتخصص والإرشاد والتوجيه على رأس العمل في العمليات التشغيلية للمصافي. إذ خُصص البرنامج لخريجي المدارس الثانوية الإماراتيين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً، ويوفر فرصةً فريدة لاكتساب خبرة عملية في قطاع التكرير تدعمهم في تأسيس مسيرة مهنية ناجحة في قطاع الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسرنا انطلاق هذا البرنامج التدريبي بالتعاون مع ’بتروفاك‘، للمساهمة في تمكين المواهب الإماراتية الشابة من تلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع خلال السنوات القادمة. ونحن في مجموعة اينوك، ندعم تعليم وتطوير الكوادر الإماراتية من خلال تزويدهم بمجموعة من البرامج التدريبية الشاملة، التي تساعدهم على تطوير المهارات وبناء الثقة والمعرفة اللازمة للإبداع في هذا القطاع."

يستمر البرنامج لمدة ثلاث سنوات، ويتّبع استراتيجية تطوير ممنهجة تتضمن تدريب نظري وعملي لمدة سنة، ثم سنتين من التدريب والتوجيه على رأس العمل. ويخضع المتدربون لمجموعة متنوعة من طرق وأساليب التعلّم، بما في ذلك دورات التعلّم الإلكتروني، والتدريب النظري في الفصول الدراسية، والتدريب العملي في مواقع "بتروفاك". وسيتم تنفيذ برنامج التدريب النظري في مركز التشغيل التابع لشركة "بتروفاك" في دولة الإمارات، بينما سيُقدم التدريب العملي في مركز تكاتف بتروفاك عُمان في مسقط.

تجدر الإشارة إلى أن مصفاة اينوك، أول مصفاة في دبي، تأسست عام 1999، وتقع في المنطقة الحرة في جبل علي. وفي سنة 2019، خضعت المصفاة لعمليات توسعة لتصبح قدرتها الإنتاجية 213,500 برميل من المكثفات يومياً، وتنتج العديد من المنتجات النفطية المكررة مثل النفتا وreformate ووقود الطائرات وزيت الديزل وزيت الوقود وغاز البترول المسال تلبية احتياجات الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

حققت المجموعة حتى الآن نسبة توطين قدرها 100% في فريق الإدارة التنفيذية، ونسبة 81% في فريق الإدارة العليا، و51% في مجمل الوظائف في المجموعة. وتقوم المجموعة بتوظيف المواهب الإماراتية الشابة في قطاع الطاقة ضمن تخصصات تشمل الخدمات الفنيّة والعمليات والصيانة والهندسة وتطوير الأعمال والمبيعات وعمليات التسويق والتجارة وخدمة العملاء وتقنية المعلومات والشؤون المالية والصحة والسلامة والبيئة والخدمات اللوجستية والمشتريات.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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