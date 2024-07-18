تم تخصيص 400 حارس أمني في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لحماية الموظفين والأصول لدى جي إم جي و أرامكس، وميزا انفيستمينت، وماج آي، و أزاديا، وتلفزيون الآن.

سينمو قطاع الأمن في الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 7% حتى عام 2028

دبي، الإمارات العربي المتحدة: حصلت شركة فارنك، الشركة الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والخضراء ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، على مجموعة من العقود الأمنية الجديدة بقيمة تزيد عن 25 مليون درهم إماراتي، حيث تلعب التكنولوجيا دوراً رئيسياً في عروضها الناجحة في السوق.

تقوم شركة فارنك حاليًا بتخصيص 400 حارس أمني إضافي لتنفيذ مجموعة كبيرة من العقود الأمنية التي فازت بها مؤخرًا شركات كبرى مثل جي إم جي وأرامكس، وميزا انفيستمينت، وماج آي، و أزاديا، وتلفزيون الآن و ناس 2 وساس العقارية وبروفيس، بالإضافة إلى المدارس الهندية والفرنسية الدولية الخاصة.

أحد أبرز العقود التي استحوذت عليها فارنك هو من مجموعة الخليج للتسويق الحائزة على العديد من الجوائز، وهي شركة عالمية للرفاهية تدير علامات تجارية رائدة للبيع بالتجزئة في مجالات الرياضة والسلع اليومية والصحة والجمال، فضلاً عن العقارات والخدمات اللوجستية، وتضم أكثر من 10,000 موظف.

ويتضمن نطاق عمل فارنك بموجب العقد الذي يمتد لمدة عامين، حشد 160 فردًا أمنيًا لخدمة 80 موقعًا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، في دبي وأبو ظبي وعجمان ورأس الخيمة والشارقة، ويشمل ذلك كلاً من: المكاتب ومستودعات التوزيع ومنافذ البيع بالتجزئة مثل جيان وسن آند ساند سبورتس وصيدلية سوبر كير.

إن نجاح فارنك يدل على أن قطاع السوق ينمو بشكل كبير، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو على المستوى الإقليمي. ومع التوسع في العقارات الصناعية والتجارية والسكنية، فقد توصل تحليل البيانات الذي أجرته شركة موردر إنتلجينس إلى أن قطاع الأمن المأهول في الشرق الأوسط سينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.78% حتى عام 2028.

وبهذه المناسبة قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: "اكتشف التقرير أيضاً أن المباني الحكومية والتجارية والسكنية هي الفئات الرئيسية التي يتزايد فيها الطلب على الحراس الأمنيين بشكل كبير، حيث أصبحت العديد من الشركات تدرك بشكل متزايد ضرورة وجود متخصصين أمنيين مؤهلين ومدربين تدريباً عالياً لتجنب التعطيل، وضمان بقاء الموظفين والأصول آمنة".

" وجاءت العقود الأخيرة التي فازت بها فارنك نتيجة لاستراتيجية شركة فارنك للتركيز على الحلول الأمنية المبتكرة والمعتمدة على التكنولوجيا والمستدامة، مثل تطبيق سيكيوريتي بلس، وهو تطبيق ذكي للهاتف المحمول يدعم خدماتها الأمنية المأهولة.

تم تطوير سيكيوريتي بلس داخليًا بواسطة شركة الحلول الذكية هاي تك سيرفسيز، وهو تطبيق مخصص يسمح للحراس الأمنيين بالاتصال من مواقع متعددة، بحيث يمكن دعمهم عبر منصة اتصالات مركزية.

ومن خلال ميزة "روفر أوبزيرفيشن"، يوفر التطبيق المعلومات في الوقت الفعلي من مرافق العملاء حيث يقوم حراس الأمن بدورياتهم المنتظمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحراس رفع تقارير الحوادث من خلال الاتصال بحل برنامج التنقل CAFMTEK من هاي تك مما يسمح لهم بإرسال البيانات في الوقت الفعلي إلى المشرفين والإدارة، الذين يمكنهم بدورهم تقديم التعليمات والمشورة الفورية.

يمكن للتطبيق أيضًا تحديد وتوثيق جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات الأمن في الموقع، مما يضمن قيام الحراس الأمنيين بتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية مع مراقبة وإدارة أي مخاطر محتملة.

يمكن الاتصال بالحراس من خلال إشعارات وتنبيهات البريد الإلكتروني، والتي يمكنها توجيههم إلى مصدر أي حالة طارئة، كما يمكن أيضًا تحميل التقارير الكاملة للحوادث والدوريات من بوابة الويب الخاصة بالشركة.

علاوة على ذلك، يحتوي التطبيق على خيار مراسلة بسيط لإرفاق الصور ومقاطع الفيديو ويأتي مع قائمة مرجعية لضمان استكمال المعلومات حول الحوادث والتقارير العامة بالكامل، والتي يمكن مشاركتها مع العملاء بعد المراجعة.

من جهتها قالت جافيريا إيجاز، المدير الإداري لشركة هاي تك سيرفيسيز: "من خلال العمل في مرافق معقدة، يجب أن تكون الخدمات الأمنية المأهولة متصلة، وأن تكون مواكبة لآخر وأحدث التقنيات، وأن تتسم بالكفاءة والفعالية، حيث تعد مراقبة الدوريات الحضورية الحية وإدارتها ودعمها رقميًا أمرًا ضروريًا في السوق اليوم ولا تعمل على تحسين الشفافية والكفاءة فحسب، بل تساعد أيضًا على إدارة المخاطر وتحسين جودة التقارير وتقديم المعلومات في الوقت الفعلي دون وجود فجوات حرجة في المعلومات".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 9,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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