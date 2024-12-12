أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعمه لزيادة أجور 25 موظفًا بحرينيًا في فندق الخليج - الشركة الرائدة في مجال إدارة الضيافة في مملكة البحرين - بالإضافة إلى إدراج 5 موظفين ضمن برنامج توظيف القيادات، وذلك سعيا نحو تحقيق التطور الوظيفي للكفاءات الوطنية في المجموعة.

ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

حيث أكد السيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو بصندوق العمل "تمكين" أنّ تعزيز نمو المؤسسات العاملة في قطاع الضيافة هو جزءٌ من جهود تمكين المستمرة في دعم التنمية الاقتصادية ورفد الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لما يوفره القطاع من فرص عمل للكفاءات المحلية تسهم في تطوير مهاراتهم العملية."

وأضاف البيات: "نسعى في تمكين لدعم النمو والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية في القطاع الخاص من خلال تقديم مختلف الحلول التدريبية، ودعم زيادة الأجور، وعليه، نحرص على تعزيز شراكتنا مع مؤسسات القطاع الخاص التي تؤمن بضرورة الاستثمار في كوادرها الوطنية وتتيح لها فرص التطور الوظيفي مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة."

كما صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج السيد أحمد جناحي قائلا: “كان لبرامج دعم تمكين للتطور الوظيفي الأثر البالغ على تطوير كفاءاتنا الوطنية، والذي انعكس إيجاباً على أدائهم وتعزيز إنتاجيتهم. فبفضل برنامج زيادة الأجور تمكنا من تشجيع 25 موظف بحريني من مختلف الأقسام، كما ساهم برنامج توظيف القيادات في إبراز شخصيات قيادية قادرة على تحمل المزيد من المسؤوليات، وتحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية."

تُعد مجموعة فنادق الخليج (Gulf Hotels Group) من المؤسسات الرائدة في إدارة الفنادق في البحرين، حيث تأسست عام 1967 تحت اسم "شركة فنادق البحرين". ومنذ البداية، تسعى المجموعة إلى تقديم ضيافة متميزة وخدمات ذات جودة عالية، محققة بذلك عبر افتتاح فندق الخليج، أول فندق خمس نجوم في مملكة البحرين. وبعد مرور أكثر من 55 عامًا، لا تزال هذه الرؤية نصب عيني المجموعة، في حين يظل فندق الخليج رائدًا في القطاع، بينما تواصل المجموعة تعزيز وجودها والاستمرار في النمو والتوسع في قطاع الفنادق والضيافة والمطاعم في مملكة البحرين وخارجها.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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