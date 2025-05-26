دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أميرة للتطوير العقاري، شركة التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقرًا لها، اليوم عن مشروعها الأول، "بوندز أفينيو"، وهو مشروع سكني عالي الجودة يُعيد تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة في جزر دبي، المخططة حديثًا. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتجاوز فيه قيمة الأصول العقارية في الإمارات 2.5 تريليون درهم إماراتي في الآونة الأخيرة.

يُجسد "بوندز أفينيو" التميز المعماري والمعيشة المستدامة. ويضم المشروع مجموعة مختارة من الشقق بغرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، وشقق بنتهاوس فخمة بأربع غرف نوم، ومنازل تاون هاوس واسعة وثلاث غرف نوم، ضمن المجمع نفسه. صُمم كل منزل بدقة متناهية، بأشكال طبيعية وانسيابية تتخطى معايير التصميم التقليدية، مانحةً السكان تجربة معيشة استثنائية تُولي الأولوية للحصرية والرقي.

بمساحات وحدات تتراوح بين 810 و4,416 قدمًا مربعًا، وبأسعار تبدأ من 1.63 مليون درهم إماراتي إلى 9.95 مليون درهم إماراتي، صُمم كل منزل ليقدم تصميمات واسعة، وتشطيبات أنيقة، وتجربة حياة راقية. سواءً كنت تبحث عن راحة شقة بغرفة نوم واحدة أو فخامة بنتهاوس على الواجهة البحرية، فإن بوندز أفينيو يُلبي احتياجات المشترين المميزين الذين يبحثون عن الرقي المعماري، والإطلالات البانورامية، والجودة العالية في قلب جزر دبي. يقع مشروع "بوندز أفينيو" في جزر دبي، ويوفر أفضل تجربة معيشة على الواجهة البحرية مع إطلالة بانورامية على الخليج العربي، حيث يبعد عشر دقائق فقط بالسيارة عن مطار دبي الدولي، وبضع دقائق عن بعض أفضل مناطق الجذب السياحي في دبي - خور دبي، وسوق الذهب، وج زر دبي نفسها عند اكتمال المشروع، مع مركز تسوق كبير، ومرسى، وممشى على شاطئ البحر، وسوق الليل، وغيرها.

يتميز مشروع "بوندز أفينيو" بموقع استراتيجي على جزر دبي، ويوفر سهولة وصول لا مثيل لها، بالإضافة إلى أفضل تجربة معيشة على الواجهة البحرية مع إطلالة بانورامية على الخليج العربي، حيث يقع على بُعد دقائق فقط من المعالم الرئيسية مثل محطة مترو سوق الذهب، وعلى بُعد عشر دقائق من مطار دبي الدولي، ووسط مدينة دبي، وخليج الأعمال. يرتبط المشروع جيدًا بالطرق السريعة الرئيسية وخيارات النقل العام، مما يضمن للسكان سهولة الوصول إلى أهم المعالم السياحية، والمدارس، والمستشفيات، ومراكز التسوق، ومراكز الترفيه.

سيستمتع السكان بإطلالات بانورامية على أكثر من 21 كيلومترًا من الشواطئ البكر والمياه الصافية، وهي مثالية لليخوت والرياضات المائية. يتميز المجتمع بالضيافة ذات المستوى العالمي في المنتجعات الفاخرة ويحتضن نمط حياة مستدام مع البنية التحتية الصديقة للبيئة والمساحات الخضراء.

تقدم شركة أميرة للتطوير العقاري خطة دفع مرنة بنسبة 60/40 لتلبية احتياجات المستثمرين وأصحاب المنازل: 20% عند الحجز، و40% أثناء البناء على أقساط مجدولة، و40% عند الانتهاء في يناير 2027. تتماشى هذه الخطة مع الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في دبي، حيث ارتفعت مبيعات العقارات على الخارطة بنسبة 41% في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية.

يقول السيد محمد يوسف جعفراني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أميرة للتطوير العقاري "بوندز أفينيو أكثر من مجرد مشروع تطويري، إنه رؤية تُجسّد على أرض الواقع. في أميرة، لا نسعى إلى بناء منازل فحسب، بل إلى ترك إرثٍ يُخلّده التاريخ. يعكس هذا المشروع التزامنا بالبناء بنزاهة وأناقة ورؤية مستقبلية. تُوفر جزر دبي البيئة المثالية لمجتمع غامر ومميز. نحن لا نبني هياكل فحسب، بل نصنع تجارب استثنائية"،

"صُمم كل منزل في بوندز أفينيو بعناية لتوفير أقصى مساحة معيشة ممكنة. إنه عقار فاخر يتميز بتصميم عصري وعصري..." تُعرض بأسعار معقولة للمشترين والمستثمرين.

يواصل قطاع العقارات في دبي إظهار مرونة ونمو ملحوظين. ووفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وصلت معاملات العقارات في عام 2024 إلى مستوى تاريخي، متجاوزةً 893 مليار درهم إماراتي عبر 331,300 صفقة. ولا يزال الطلب قويًا على الوحدات السكنية، حيث تشهد قطاعات الواجهة البحرية والفاخرة نموًا متسارعًا بفضل سمعة المدينة كمركز استثماري عالمي ووجهة لأسلوب حياة مميز.

شهد سوق العقارات الفاخرة في دبي زيادة سنوية تجاوزت 40%، مدفوعًا بالأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمستثمرين الدوليين والمستخدمين النهائيين الذين يبحثون عن قيمة طويلة الأجل. ومع محدودية المخزون الساحلي وتزايد الجاذبية العالمية، فإن مشاريع مثل بوندز أفينيو في وضع يسمح لها بأن تصبح أصولًا رئيسية في المحافظ المحلية والدولية على حد سواء.

شركة أميرة للتطوير العقاري هي شركة تطوير عقاري مقرها دبي، أسسها السيد محمد يوسف جعفراني، وهو رائد أعمال مخضرم يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في سوق الإمارات العربية المتحدة. وبُنيت الشركة على ركائز الجودة والابتكار والتميز، تلتزم أميرة بإعادة تشكيل حياة حضرية من خلال مجتمعات مستدامة وفاخرة ومصممة بعناية.

حول شركة أميرة للتطوير العقاري

شركة أميرة للتطوير العقاري هي شركة عقارية مقرها دبي، ملتزمة بإعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية من خلال الرقي المعماري والاستدامة والتصميم المدروس. أسسها السيد محمد يوسف جعفراني، رائد أعمال عقاري مخضرم يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترتكز الشركة على رؤية راسخة تتمثل في بناء مجتمعات ملهمة ودائمة.

بفضل الابتكار والتميز في التصميم، لا تقتصر شركة أميرة للتطوير العقاري على بناء المساكن فحسب، بل تُبدع أعمالًا فنية راقية. يُجسد كل مشروع فخامة راقية، ومسؤولية بيئية، وقيمة مستدامة. بفضل فريق عمل يضم نخبة من المهندسين المعماريين والمصممين والمخططين، تضمن الشركة تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع البيئة المحلية.

تُعد الاستدامة جوهر فلسفة شركة أميرة، حيث تُركز مشاريعها التطويرية على كفاءة الطاقة، وسهولة المشي، والرفاهية. بتركيزها على الأناقة والعملية والتكامل المجتمعي، تُشكّل الشركة فصلاً جديداً من التطور العقاري في دبي.

مع إطلاق مشروعها الأول، بوندز أفينيو، في جزر دبي، تُرسي أميرة معياراً جديداً في عالم السكن على الواجهة البحرية، حيث تجمع بين ابتكار أسلوب الحياة ورؤية معمارية مُلفتة. ويمثل هذا بداية رحلة أميرة للتطوير لتصبح قوةً راسخةً في قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حول بوندز أفينيو

بوندز أفينيو هو المشروع التطويري الأول لشركة أميرة للتطوير العقاري، ويرسي معايير جديدة للحياة الراقية في جزر دبي الشهيرة. صُمم بوندز أفينيو كتجسيدٍ نحتيٍّ للشكل والوظيفة، ويوفر مجموعةً مختارةً من الشقق التي تتراوح بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، ومنازل تاون هاوس وثلاث غرف نوم، وشقق بنتهاوس حصرية بأربع غرف نوم.

يعكس تصميمه المعماري فلسفةً تصميميةً انسيابيةً لا تُضاهى، تُعزز المساحة، وتوفر إضاءةً طبيعيةً، وإطلالاتٍ بحريةٍ خلابة. صُمم كل منزل بعنايةٍ فائقةٍ ليجمع بين الجمالية والراحة العصرية، معززةً بتصاميم ذكية وتشطيباتٍ فاخرة.

تشمل المرافق في بوندز أفينيو مسابح لا متناهية، ومناطقَ صحية، ومنصات يوغا، وحدائقَ ذات مناظر طبيعية، وملاعب بادل، ومناطق مخصصة للأطفال، جميعها مصممةٌ بعنايةٍ لتعزيز أنماط حياةٍ عائليةٍ متكاملة. يرتبط المجمع بسلاسةٍ تامةٍ ببقية أنحاء دبي، مع سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي، ومحطة مترو سوق الذهب.

يقع مشروع بوندز أفينيو في بيئة ساحلية متكاملة التخطيط، تضم أكثر من 21 كيلومترًا من الشواطئ وعروضًا حضرية نابضة بالحياة، وهو وجهة تجمع بين الهدوء والتواصل. مع خطة دفع 60/40 وتسليم في الربع الأول من عام 2027، يُلبي المشروع احتياجات المستثمرين وأصحاب المنازل الباحثين عن قيمة مستدامة، وتألق معماري، وأناقة شاطئية في واحدة من أكثر مناطق دبي واعدة.

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