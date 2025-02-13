الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت "هواوي" عن إطلاق "مركز هواوي لتطوير المهارات" في مبادرة جديدة تهدف إلى الارتقاء بمشهد المواهب الرقمية في المملكة. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر "ليب 2025" المنعقد في الرياض، والذي يعتبر واحداً أهم المؤتمرات التقنية في العالم. ويشكل المركز الجديد محطة محورية في مسار الشراكة الاستراتيجية بين ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهواوي لدعم تطوير القدرات الرقمية وتنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.



ويهدف المركز إلى صقل مهارات 25 ألف موهبة محلية حتى عام 2030 من خلال برنامج تدريب سنوي شامل يركز على التقنيات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والمنصات الرقمية الناشئة، وغير ذلك.

وأكدت الوكيل المساعد لقدرات ووظائف المستقبل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذة صفاء الراشد، على دور هذه المبادرة في دعم مسار تنمية القدرات الرقمية، قائلةً: "يضيف مركز هواوي لتطوير المهارات قدرات بالغة الأهمية إلى بنيتنا التحتية لتنمية المهارات الرقمية. كما يرفد هذا التعاون جهـودنا لتطوير القدرات الرقمية ودعم الابتكار التكنولوجي. ومن خلال التركيز على تنمية المهارات العملية، نعمل على تلبية الطلب المتزايد على الخبرات الرقمية في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هواوي السعودية ليام تشاو: "يعكس ’مركز هواوي لتطوير المهارات‘ التزامنا الراسخ بتطوير المواهب المحلية. ونسعى من خلال الجمع بين خبرات هواوي التقنية وإلمامها بالسوق المحلية إلى خلق فرص واعدة لبناء المهارات التي يحتاجها الأفراد في الاقتصاد الرقمي المعاصر. ويساعد هذا المركز في إعداد المواهب المتمرسين الذي يمكنهم المساهمة في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي عبر القطاعات كافة".



يجمع المنهاج التدريبي لـ "مركز هواوي لتطوير المهارات" بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، متيحاً للمتدربين فرصة الاطلاع المباشر على التقنيات الحالية وممارسات القطاع. ومن خلال تجارب التعلم الغامرة والتعامل مع التقنيات المتطورة، سيكتسب المتدربون المهارات المتقدمة التي يحتاجونها لمعالجة التحديات التقنية المعقدة، ودفع عجلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

ترتكز هذه المبادرة على سجل هواوي المتميز في تنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مبادراتها الناجحة الأخرى مثل أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، والبرنامج العالمي الرائد "بذور من أجل المستقبل"، ومسابقة هواوي السنوية لتقنية المعلومات والاتصالات.

واحتفلت أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في المنطقة خلال نهائيات مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الرياض، والتي اجتذبت أكثر من 31,000 مشارك من 640 جامعة من 19 دولة في المنطقة. كما التزمت هواوي أيضاً بدعم 500,000 مطور في المملكة على مدار خمس سنوات، وتطوير الحلول مع 1,000 شريك محلي، بالإضافة إلى دعم 1,000 شركة ناشئة من خلال برنامج هواوي كلاود للشركات الناشئة.

وسيباشر "مركز هواوي لتطوير المهارات" العمل على الفور على أن تنطلق برامج التدريب الأولية خلال الأسابيع المقبلة.

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