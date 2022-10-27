قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 25% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مما يجعلها تناهز مستوى الأرباح المعلن عنه للعام 2021 بأكمله. سجّل الربع الثالث للعام 2022 أرباحاً قوية واستثنائية بلغت 3.8 مليار درهم، بزيادة بنسبة 51% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، متخطيّة ما يعادل المليار دولار أمريكي. كما سجل الربع الثالث من هذا العام أداءً قياسياً آخر من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات العملاء ترافق مع تحسن في الهوامش، مما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما نمت قروض الشركات الجديدة بواقع 24 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2022، لتعكس بذلك التفاؤل المتزايد بانتعاش قطاع الأعمال وتحسن مزيج الودائع بشكل أكبر بفضل وفرة السيولة القوية في القطاع. لاتزال جودة الائتمان ضمن الحدود السليمة، مما يعكس قوة الاقتصاد في المنطقة مع تراجع معدل انخفاض القيمة بنسبة 12%. نحن اليوم في وضع جيد جداً يمكننا من تسريع وتيرة الاستثمار في قدراتنا الدولية والرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي. وتمكنت منصة بنك الإمارات دبي الوطني الرقمية الشاملة بنجاح من تقديم حل متكامل "شامل" للاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام الآخيرة.

أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من العام 2022

تحسّن قوي في معدل الأداء التشغيلي على خلفية الطلب الاستثنائي على تمويلات الأفراد وقروض الشركات الجديدة، مما كان له أثر ملفت على تحسن مزيج الودائع والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 22.7 مليار درهم بفضل تحسن مزيج القروض والودائع، كما كان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش.

بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 22.7 مليار درهم بفضل تحسن مزيج القروض والودائع، كما كان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش. ارتفع صافي هامش الفائدة بشكل كبير ليصل إلى 3.10%، وهو يتجه نحو أعلى مؤشرات التوجيهات الاسترشادية.

بشكل كبير ليصل إلى 3.10%، وهو يتجه نحو أعلى مؤشرات التوجيهات الاسترشادية. لاتزال التكاليف تحت السيطرة ويتم ضبطها بشكل جيد، وهو ما مكّن المجموعة من تسريع وتيرة الاستثمار في التحليلات المتقدمة والشبكة الدولية لتحفيز النمو المستقبلي.

تحت السيطرة ويتم ضبطها بشكل جيد، وهو ما مكّن المجموعة من تسريع وتيرة الاستثمار في التحليلات المتقدمة والشبكة الدولية لتحفيز النمو المستقبلي. انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس بيئة التشغيل القوية.

بشكل كبير بلغت نسبته 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس بيئة التشغيل القوية. ارتفع صافي الربح بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 9.1 مليار درهم.

بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 9.1 مليار درهم. ارتفاع ربحية السهم بنسبة 28% لتصل إلى 138 فلساً، ما يشكل زيادة أساسية بنسبة 63%.

بنسبة 28% لتصل إلى 138 فلساً، ما يشكل زيادة أساسية بنسبة 63%. إن قوة بنك الإمارات دبي الوطني تمكّن عملاءه من الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي المتنامي

إجمالي الأصول: ارتفع بنسبة 5% ليصل إلى 721 مليار درهم.

ارتفع بنسبة 5% ليصل إلى 721 مليار درهم. قروض العملاء: تستمر بأدائها الثابت في ظل الأداء القوي لقروض الأفراد والتمويلات الإسلامية والتي ترافقت مع تجدد الطلب على قروض الشركات قد عوض عن سداد دفعات من القروض الحكومية.

تستمر بأدائها الثابت في ظل الأداء القوي لقروض الأفراد والتمويلات الإسلامية والتي ترافقت مع تجدد الطلب على قروض الشركات قد عوض عن سداد دفعات من القروض الحكومية. مزيج الودائع: نمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 18 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2022، مما يعكس قوة السيولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومما يمكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاعات إضافية في معدلات الفائدة.

نمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 18 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2022، مما يعكس قوة السيولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومما يمكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاعات إضافية في معدلات الفائدة. جودة الائتمان : تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.5% لتصل إلى 5.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، على خلفية عمليات إعادة القيد والتحصيلات الجيدة نتيجة استمرار القوة الاقتصادية الإقليمية. ولاتزال نسبة التغطية قوية حيث بلغت 142.6%.

: تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.5% لتصل إلى 5.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، على خلفية عمليات إعادة القيد والتحصيلات الجيدة نتيجة استمرار القوة الاقتصادية الإقليمية. ولاتزال نسبة التغطية قوية حيث بلغت 142.6%. رأس المال والسيولة : تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 152% ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.5% قوة الميزانية العمومية للمجموعة والتي يتم استخدامها لتمكين العملاء وخلق فرص جديدة للإزدهار.

: تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 152% ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.5% قوة الميزانية العمومية للمجموعة والتي يتم استخدامها لتمكين العملاء وخلق فرص جديدة للإزدهار. يتيح التحول الرقمي لبنك الإمارات دبي الوطني المرونة في تقديم ال خدمات الجديدة وتوسيع نطاق المعالجة المباشرة

30% من حصة السوق : يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي ما يقرب من 30% من حصة السوق من حيث الإنفاق باستخدام بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي أكبر من البنوك الثلاثة التالية مجتمعة.

: يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي ما يقرب من 30% من حصة السوق من حيث الإنفاق باستخدام بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي أكبر من البنوك الثلاثة التالية مجتمعة. مليون معاملة يومية باستخدام بطاقات الائتمان والخصم : يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بإنجاز أكثر من مليون معاملة في اليوم، أي ما يعادل 11 معاملة كل ثانية.

: يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بإنجاز أكثر من مليون معاملة في اليوم، أي ما يعادل 11 معاملة كل ثانية. الطرح الأولي العام : لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً ريادياً في عمليات الطرح الأولي العام، حيث قدم للعملاء منصة رقمية شاملة أتاحت لهم تجربة اكتتاب سلسة.

: لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً ريادياً في عمليات الطرح الأولي العام، حيث قدم للعملاء منصة رقمية شاملة أتاحت لهم تجربة اكتتاب سلسة. المبادرات الرقمية: إطلاق البوابة الإلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات المالية الأكثر شمولاً والجاهزة للاستخدام في المنطقة، والتي توفر منظومة متكاملة لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين وعملاء البنك من المؤسسات والشركات لتطوير الحلول المالية المبتكرة بسرعة عالية .

إطلاق البوابة الإلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات المالية الأكثر شمولاً والجاهزة للاستخدام في المنطقة، والتي توفر منظومة متكاملة لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين وعملاء البنك من المؤسسات والشركات لتطوير الحلول المالية المبتكرة بسرعة عالية بنك الإمارات دبي الوطني - مصر : سجل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر نمواً بنسبة 50% في حجم المعاملات الإلكترونية في عام 2022 حيث نجح في تسخير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة

: سجل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر نمواً بنسبة 50% في حجم المعاملات الإلكترونية في عام 2022 حيث نجح في تسخير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة العمليات الدولية : تعمل الإيرادات من العمليات الدولية على تنويع مصادر الدخل، وتمثل 40% من إجمالي الإيرادات.

: تعمل الإيرادات من العمليات الدولية على تنويع مصادر الدخل، وتمثل 40% من إجمالي الإيرادات. المواهب: تم إطلاق النسخة الثانية من برنامج الخريجين المتميزين لدينا "رواد"، يضم أكثر من 30 مشارك إماراتي تمكنوا من استكمال برنامج تطوير القيادة بنجاح في جامعة أكسفورد، مما يعزز من وفرة وجاهزية القيادات المستقبلية للمجموعة على المدى الطويل.

الأداء التشغيلي

ارتفع إجمالي الدخل للتسعة أشهر الأولى من العام 2022 بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 22.7 مليار درهم. كما ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع، وكان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش. وأدى نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى تحسّن تكاليف التمويل، وبرزت الميزانية العمومية في وضع جيد لمواصلة الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. ارتفع الدخل غير الممول بنسبة 52% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب زيادة حجم أعمال البطاقات المحلية والدولية، إلى جانب النمو في دخل صرف العملات الأجنبية والمشتقات.

استمرت الرقابة على النفقات والتحكم بها بشكل جيد وهي لاتزال ضمن الحدود المستهدفة. إن نمو الدخل يتيح إمكانية تسريع وتيرة الاستثمار في التحليلات المتقدمة والشبكة الدولية لتحفيز النمو المستقبلي.

انخفضت مخصصات انخفاض القيمة للتسعة أشهر الأولى من العام 2022 بشكل كبير بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس ارتفاع معدلات التحصيل وإعادة القيد وتحسن ظروف بيئة التشغيل، فيما لاتزال تكلفة المخاطر البالغة 90 نقطة أساس ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة.

اتجاهات الميزانية العمومية

حافظت القروض على استقرارها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 نظراً لأن نمو تمويلات الشركات والأفراد والإمارات الإسلامي ودينيزبنك قد قابله سداد دفعات كبيرة من القروض الحكومية.

وتحسن مزيج الودائع للتسعة أشهر الأولى من عام 2022 مترافقاً مع نمو بمبلغ 18 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما مكن المجموعة من الاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع أسعار الفائدة.

وحافظت السيولة على مركزها القوي، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 152.2% وانتهت نسبة القروض إلى الودائع عند 87.2%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022، تحسنت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 0.5% لتصل إلى 5.8%، وذلك على خلفية عمليات إعادة القيد والتحصيلات، في حين تحسنت نسبة التغطية لتصل إلى 142.6%، مما يشير إلى استمرار نهج المجموعة التحوطي تجاه إدارة مخاطر الائتمان.

وكما في 30 سبتمبر 2022، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة 15.5% ونسبة الشق الأول 17.4% ونسبة كفاية رأس المال 18.5%.

أداء الأعمال

واصلت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءها المتميز للتسعة أشهر الأولى، والذي توّج بتسجيل أعلى إيرادات وأقوى نتائج لها على الإطلاق من حيث إصدار القروض وبطاقات الائتمان إلى جانب النمو القياسي في الميزانية العمومية.

ارتفعت القروض بواقع 6.5 مليار درهم، في حين حققت الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً قياسياً بواقع 20 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من العام 2022.

إطلاق بطاقة ائتمان ضيف الاتحاد من بنك الإمارات دبي الوطني التي تتيح واحدة من أكبر الفرص المجزية والأعلى قيمة في السوق لكسب مكافآت ضيف الاتحاد، بالإضافة إلى إبرام شراكة إستراتيجية لمدة 5 سنوات مع شركة رويال أند صن اللاينس للتأمين (الشرق الأوسط) تغطي منتجات التأمين العام.

إطلاق سلسلة من صناديق الاستثمار الاستراتيجية الإماراتية بنجاح لدعم الاستثمار في عمليات الطرح العام الأولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

توسيع نطاق الخدمات المصرفية للأجهزة اللوحية لتشمل بطاقات الائتمان، مما يتيح للعملاء التقدم بطلب الحصول على المنتجات المتنوعة والحصول على قرارات ائتمانية فورية.

إطلاق بوابة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي وتيكوم وشركة "سالك" على الموقع الإلكتروني لبنك الإمارات دبي الوطني مع خاصية الدمج في الوقت الحقيقي مع سوق دبي المالي للمستثمرين الجدد.

قامت الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات بإبرام شراكات استراتيجية مع أبرز الكيانات الحكومية والشركات الرئيسية وتوفير منصات خدمات رقمية.

دعم الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام، من خلال موقع إلكتروني شامل مخصص للاكتتاب والذي يتيح التسجيل الفوري من خلال منصة رقمية فائقة التطور.

تطوير وتنفيذ منصة جديدة متطورة لـ ""بزنس أونلاين".

ارتفاع صافي الربحية بنسبة 1%، وذلك على خلفية انخفاض مخصصات انخفاض القيمة وارتفاع دخل الرسوم، نظراً لأن تحسّن نشاط سوق رأس المال قد عوّض انخفاض أحجام أسواق رأس مال الدين.

تحقيق نمو قوي في القروض الجديدة والذي عوض سداد الدفعات التعاقدية الكبيرة.

تحسنت تكاليف التمويل نتيجة نمو الحسابات الجارية وحسابات التوفير وسحب الودائع مرتفعة التكلفة.

حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة أداءً قوياً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، انعكس من خلال نمو صافي دخل الفائدة بنسبة 136%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة نتيجة تحديد مركز الميزانية العمومية والتحوطات وزيادة دخل الاستثمارات المصرفية.

ارتفاع الدخل غير الممول بنسبة 69% على خلفية الأداء الملحوظ الناتج عن الأسعار والائتمان وتداول العملات الأجنبية.

قدمت وحدات أعمال الخزينة الدولية مساهمة كبيرة انعكست من خلال تحقيق زيادة بنسبة 75% في الإيرادات مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

تحقيق تدفقات قوية معاملات الصرف الأجنبي للعملاء، ترافقت مع ارتفاع في الإيرادات بنسبة 70% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022

ارتفع صافي أرباح الإمارات الإسلامي للتسعة أشهر الأولى من عام 2022، بنسبة 31% ليصل إلى 1.054 مليار درهم وذلك نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، مما أظهر الانتعاش الواضح في الأعمال.

للتسعة أشهر الأولى من عام 2022، بنسبة 31% ليصل إلى 1.054 مليار درهم وذلك نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، مما أظهر الانتعاش الواضح في الأعمال. ارتفع دخل دينيزبنك بمبلغ 2.5 مليار درهم (52%) وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.5 مليار درهم على خلفية الأداء القوي لعمليات إعادة القيد والتحصيلات وهو ما عوض تسويات التضخم بمبلغ 2.4 مليار درهم.

ملامح مستقبلية

لاتزال التوقعات بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط إيجابية، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي. لقد أدى ارتفاع أسعار النفط في عام 2022 إلى تحقيق فائض في الميزانيات لدول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الميزانيات العمومية الحكومية. وقد رفعت وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2022 إلى نسبة 7.0%، في حين قامت بخفضها إلى نسبة 3.9% للعام 2023، على خلفية توقع حدوث مزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وارتفاع أكبر في قيمة الدولار وارتفاع تكاليف الاقتراض.

أدى التضخم في عدة بلدان والذي لا يزال في أعلى مستوياته منذ عدة عقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.

شهدت مصر وتركيا طفرة قوية في تدفق الخدمات وعائدات السياحة، مما عوض بعض التأثير الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة على العجز في الحساب الجاري.

الجوائز:

جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي – بنك الإمارات دبي الوطني

صنف بنك الإمارات دبي الوطني كرائد في السوق في فئات الخدمات المصرفية للشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية والخدمات المصرفية الاستثمارية، كما حظي بتقدير كبير في فئة الحلول الرقمية ضمن رواد سوق يوروموني

بنك الإمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الثانية في الشق الأول من رأس المال و المرتبة الثانية من حيث إجمالي الأصول من قبل ذا بانكر ضمن تصنيف أفضل 100 بنك عربي 2022

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" ضمن جوائز "جلوبال فاينانس لأفضل بنوك العالم لعام 2022"

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل ابتكار رقمي في في مجال الخدمات المصرفية للأفراد" و"أفضل بنك محلي خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"أفضل تطبيق للتأمين المصرفي" خلال قمة وحفل توزيع جوائز "إم إي إيه فاينانس للتكنولوجيا المالية والمصرفية" 2022

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك أجنبي في المملكة العربية السعودية" و"أفضل بطاقة ائتمان في المملكة العربية السعودية" لعام 2021 ضمن جوائز "إنترناشيونال فاينانس"

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص للقطاع المصرفي" خلال معرض وجوائز الذكاء الاصطناعي العالمي

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل استخدام للبيانات الضخمة في استراتيجية العملاء" في حفل توزيع جوائز "ريتيل بانكر إنترناشيونال آسيا تريل بليزر 2022"

بنك الإمارات دبي الوطني الخدمات المصرفية الخاصة يحصد جائزة "عروض الأفراد من الجنسية الهندية غير المقيمين/ والأفراد من الجنسية الهندية العالميين" ضمن جوائز "برايفت بانكر إنترناشيونال جلوبال ويلث 2022"

الإمارات دبي الوطني كابيتال يحصد جائزة "أفضل بنك تمويل مهيكل للعام" و" أفضل بيت تمويل إسلامي للعام" وثمان جوائز لصفقات ضمن جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط 2022 وجائزة "صفقة العام في المملكة العربية السعودية" و"صفقة العام الهجينة" و"صفقة العام في الكويت" و"صفقة العام السيادية والمتعددة الأطراف" و"صفقة العام في تركيا" من قبل مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز" للعام 2022

جوائز التسويق والتواصل الاجتماعي وإشراك العملاء – بنك الإمارات دبي الوطني

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الإمارات العربية المتحدة" وحل في المرتبة الثالث لجائزة "العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر" 2022

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "التميز في الابتكار في خدمة العملاء" ضمن فئة جوائز الاستراتيجية في حفل توزيع جوائز التميز في تجربة العملاء الرقمية 2022 من قبل مجلة "ذا ديجيتال بانكر"

جوائز الإمارات الإسلامي

"الإمارات الإسلامي" يحصد جائزة "أفضل مصرف إسلامي في الإمارات العربية المتحدة " و"أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين" و "أفضل بطاقة ائتمانية في الإمارات العربية المتحدة" عن بطاقة ضيف الإتحاد خلال حفل توزيع "جوائز التمويل الإسلامي العالمية 2022"

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في المنطقة.

وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية متميزة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 885 فرعاً إضافة الى 4,113 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة والخارج، وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيسي في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقوم بتقديم خدماتها في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية الاستثمارية والأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين وروسيا ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني على العنوان: www.emiratesnbd.com.