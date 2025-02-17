تنامي سوق العقارات في دبي يثمر عن بيع %90 من وحدات المشروع خلال أقل من عام على طرحها للبيع.

من وحدات المشروع خلال أقل من عام على طرحها للبيع. رئيس مجلس إدارة مجموعة دي إتش جي ورئيسها التنفيذي بلاجوي آنتيتش يزور المشروع في قرية جميرا الدائرية ويشرف على خطط تنفيذ المشروع الجديد للشركة في منطقة ميدان بو كدرة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت دي إتش جي للعقارات، مجموعة التطوير العقارية السويسرية المرموقة، عن استكمال %25 من عمليات الإنشاء في مشروعها الأول في دبي، هيلفيتيا ريزيدنسز في قرية جميرا الدائرية، ما يؤكد استمرار سير المشروع وفق الخطة المرسومة لتسليمه المتوقع في شهر يونيو من عام 2026.

ووصلت الأعمال الإنشائية للمشروع إلى الطابق السابع، بعد نجاح الشركة في استكمال إنشاء الطابق الأرضي، ومنصة مواقف السيارات المكونة من ثلاثة طوابق، وأول طابقين مخصصين للشقق السكنية. وتتزامن هذه الإنجازات مع التقدم المستمر في تجهيز البنية التحتية للمشروع، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات فريدة على صعيد أعمال البناء والجص والتشطيبات الداخلية في مختلف الطوابق. وتماشياً مع التزام دي إتش جي للعقارات بتقديم أعلى معايير الجودة السويسرية، تخطط الشركة للاستعانة بفريق من الخبراء السويسريين المتخصصين لزيارة المشروع في أبريل 2025 من أجل الإشراف على تنفيذه بعناية، وضمان الاهتمام بأدق التفاصيل والحرفية العالية التي تشتهر بها علامة دي إتش جي.

واستقطب مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز شريحة متنوعة من المشترين المحليين والدوليين، لا سيما من أوروبا، إذ شهد بيع %90 من وحداته خلال أقل من عام منذ طرحها للبيع. ويمثل نجاح المشروع في دبي إضافة مميزة إلى سجل علامة دي إتش جي الحافل بالإنجازات في تطوير مشاريع فاخرة، تجمع ببين الجودة السويسرية الراقية ومفاهيم العيش الفاخر بأسعار مقبولة. وتُعزى سرعة بيع وحدات المشروع إلى الثقة العالية للمستثمرين بقطاع العقارات على المخطط في دبي، والذي استأثر بأكثر من %60 من إجمالي المعاملات العقارية للإمارة في عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد دبي نمواً مستمراً في الطلب على العقارات على المخطط خلال عام 2025، مدفوعةً بمشاريعها الرامية إلى تطوير البنية التحتية وآفاقها الاقتصادية الواعدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلاجوي آنتيتش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دي إتش جي: "يعكس التقدم المستمر في مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز تفاني فريقنا المتخصص والتزامه بإنجاز المشروع الرائد وفق معايير متميزة تليق بمكانة دبي الرائدة. ونحرص على تجسيد الإرث السويسري العريق لمجموعة دي إتش جي في هذا المشروع وغيره من مشاريعنا المستقبلية، المتمثل في أعلى معايير التصميم والراحة والاستخدامات العملية، لا سيما مع خططنا الطموحة للتوسع في سوق دبي المزدهرة. ونتطلع إلى تنفيذ مشروعنا الثاني في ميدان بو كدرة وفق المعايير الاستثنائية نفسها التي أصبح سكان دبي يتوقعونها من شركتنا".

وتلبية لتفضيلات المشترين، أتاحت دي إتش جي للعقارات مؤخراً إمكانية شراء الشقق المفروشة بالكامل في مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز، والتي تتوفر ضمن مجموعةٍ من باقات المفروشات التي تمزج التصميم الأنيق والراحة المطلقة، إلى جانب خيارات شراء الوحدات غير المفروشة. كما تتيح الشركة لمالكي الشقق الحاليين في المشروع إمكانية تحديث وحداتهم السكنية من خلال اختيار إحدى باقات الشقق المفروشة. وتؤكد دي إتش جي للعقارات من خلال مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز على التزامها بالارتقاء بمعايير العيش الفاخر وتوفير أسلوب حياة عصري في قرية جميرا الدائرية.

لمحة حول دي اتش جي:

شركة دي اتش جي العقارية تعمل تحت مظلة دي اتش جي القابضة، وهي شركة سويسرية رائدة في تطوير العقارات والبناء، تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً ومحفظة تضم أكثر من 300 مشروع مكتمل و2.5 مليون متر مربع تم تسليمها عبر سويسرا وصربيا والإمارات العربية المتحدة. بقيادة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة، بلاجوي آنتيتش، تنفذ دي اتش جي القابضة استراتيجيتها طويلة الأمد للتوسع الدولي بنجاح. تستعد دي اتش جي العقارية لتحقيق نفس مستوى النجاح الذي حققته عند دخولها سوق الإمارات العربية المتحدة، حيث تقديم بصمة من التمييز السويسري إلى قطاع العقارات الديناميكي والمزدهر في الدولة.

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