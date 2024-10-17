مع ارتفاع بارز في التمويلات المقدمة للمتعاملين بنسبة 24% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024

حقق الإمارات الإسلامي أعلى أرباح له على الإطلاق بقيمة 2.5 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت أرباحه بشكل ملحوظ بنسبة 52% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. في حين ارتفع الدخل لهذا العام بنسبة 16% ليصل إلى 4.1 مليار درهم. ويرجع هذا الأداء المتميز إلى النمو الملحوظ للدخل الممول وغير الممول على حد سواء وارتفاع التمويلات المقدمة للمتعاملين بنسبة 24%، مما يؤكد النمو المستقر والمتواصل للمصرف. وفي الربع الثالث لعام 2024، ارتفعت أرباح الإمارات الإسلامي بشكل ملحوظ بنسبة 92% لتصل إلى 835 مليون درهم مع نمو الدخل بنسبة 16% ليصل إلى 1.4 مليار درهم. وتأتي هذه النتائج المتميزة التي حققها المصرف تأكيداً على فعالية مبادراته الاستراتيجية فضلاً عن كفاءته التشغيلية.

أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024:

أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول

بنسبة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول انخفضت التكاليف بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق أظهرت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

نمواً بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ارتفع صافي الربح ارتفاعاً حاداً ليبلغ 2.5 مليار درهم نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول

ارتفاعاً حاداً ليبلغ 2.5 مليار درهم نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول صافي هامش معدل الربح عند 4.5% نتيجة معدلات ربح ثابتة نسبياً في التسعة أشهر الأولى من عام 2024

عند 4.5% نتيجة معدلات ربح ثابتة نسبياً في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية لدعم متعامليه

ارتفع إجمالي الأصول إلى 107 مليار درهم محافظاً على قاعدة أصول صلبة

إلى 107 مليار درهم محافظاً على قاعدة أصول صلبة ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 24% عن عام 2023 لتصل إلى 67 مليار درهم

بنسبة 24% عن عام 2023 لتصل إلى 67 مليار درهم ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 21% عن عام 2023 لتصل إلى 74 مليار درهم، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 72% من إجمالي الودائع

بنسبة 21% عن عام 2023 لتصل إلى 74 مليار درهم، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 72% من إجمالي الودائع جودة الإئتمان: معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة عند نسبة 4.9% مع نسبة تغطية قوية عند 135%

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي:

"يسرنا الإعلان عن الأداء القياسي للإمارات الإسلامي في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، والذي تُوّج بارتفاع صافي أرباح المصرف بنسبة 52% ليصل إلى 2.5 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع كل من مصادر الدخل الممول وغير الممول .

ومع بقاء معدلات الربح ثابتة نسبياً، لا يزال صافي هامش معدل الربح جيداً عند 4.5% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024.

إن نتائجنا القوية تعكس تركيزنا المستمر على تقديم حلول مالية مبتكرة لمتعامينا مع حرصنا الدائم على تقديم تجربة متميزة للمتعاملين باعتماد آخر تطورات التكنولوجيا والأتمتة.

ويواصل الإمارات الإسلامي مسيرة الابتكار الريادية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية ضمن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، ويتجلى ذلك من خلال العديد من الإنجازات التي حققناها بما في ذلك كونه أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة يطلق منصة رقمية لإدارة الثروات على تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك فضلاً عن كونه أول مصرف إسلامي في المنطقة يطلق نوع الصكوك الجزئية للمستثمرين.

وباعتباره مصرف إسلامي رائد في المنطقة، يواصل الإمارات الإسلامي تعزيز الجهود في مجال التوطين تماشياً مع التزامنا منذ أمد طويل بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التوطين. وقد سجل المصرف مقاييس قوية في مجال التوطين في عام 2024 مع توفير فرص لشغلالمناصب المهمة وتمثيل الإدارة العليا. وبالاستناد إلى نتائجنا المالية القوية وتركيزنا على خدمة المتعاملين ومع فريقنا المتحفز، فإننا على ثقة بأن

الإمارات الإسلامي سيحتفظ بمركزه القيادي في القطاع ويواصل مسيرته في دعم دبي لتحقيق هدفها بأن تكون العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي."

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

"انطلاقاً من نتائجنا المالية القوية في النصف الأول من عام 2024، فقد حققنا نمواً مربحاً في الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 107 مليار درهم خلال هذه الفترة، مع استمرارنا في الحفاظ على قاعدة أصول صلبة.

وارتفع إجمالي الدخل لدينا بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 4.1 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى لهذا العام، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع كل من مصادر الدخل الممول وغير الممول مما أدى إلى نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية متميزة إلى متعامليه، حيث ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 24% لتصل إلى 67 مليار درهم، في حين ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 21% لتصل إلى 74 مليار درهم.

وجدير بالذكر أن الإمارات الإسلامي التزم دائماً بتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي شهر أغسطس من هذا العام، احتفلنا بيوم المرأة الإماراتية من خلال تنظيم سوق إماراتي في مقرنا الرئيسي من أجل دعم رائدات الأعمال والحرفيات، وقد ساعدت هذه الفعالية في دعم المواهب والكفاءات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والاعتراف بمساهمة رائدات الأعمال في بناء الاقتصاد الوطني.

ومع تمتعنا بسجل حافل في ريادة الابتكار في تكنولوجيا الخدمات المصرفية، فنحن دائماً في طليعة التطورات البارزة والمهمة في قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم احتياجات ومتطلبات الأفراد ورواد الأعمال والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة."

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته نظراً لدوره الرئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً 226 جهاز صراف آلي/ جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصد الإمارات الإسلامي على جائزتي "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" خلال حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024"، وكذلك حصل على لقب "المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة" ضمن الجوائز المرموقة لـ "يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وفي إطار التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae

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