PHOTO
تقرير مناقشة وتحليل الإدارة
للربع الأول من عام 2024
25 أبريل 2024
2 مليار درهم صافي أرباح المشرق خلال الربع الأول من عام 2024
بارتفاع نسبته 25% على أساس سنوي (2.3 مليار درهم بارتفاع نسبته 36% ما قبل الضريبة)، مدفوعاً بنمو قوي للأعمال مع هوامش ربح ممتازة
- صافي دخل الفوائد يواصل اتجاهه التصاعدي: زيادة بنسبة 23% في صافي دخل الفوائد بفضل التوسع الكبير للميزانية العمومية وهوامش الربح القوية من العملاء، في حين شهد الدخل من غير الفوائد زيادة ملحوظة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي.
- نمو ربعي كبير في الميزانية العمومية: يتجلى النمو القوي المتواصل الذي حققه المشرق في ارتفاع القروض والسلفيات بنسبة 7%، وارتفاع ودائع العملاء بنسبة 6% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مواصلاً الاتجاهات التي تم إرساؤها في العام الماضي.
- وضع مالي معزز وكفاءة تشغيلية محسنة: ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 17.7%، مما يعكس المرونة المستدامة للبنك في ظل البيئة الحيوية التي يعمل ضمنها. وعلاوة على ذلك، بلغ العائد على حقوق المساهمين 28.0%، ونسبة التكلفة إلى الدخل 26.7%، مما يشير بشكل جلي إلى الأداء المالي الاستثنائي للمشرق.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 أبريل 2024: المشرق يعلن عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2024، الطريق للنمو المستدام.
أعلن المشرق عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2024، والتي تعكس التزام البنك بأولوياته الاستراتيجية المتمثلة في التركيز على العميل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، والإدارة القوية للمخاطر، ونشر ثقافة الأفراد أولاً. كما تؤكد هذه النتائج الاستثنائية على نجاح المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها البنك.
مؤشرات الأداء الرئيسية:
|
|
معالي عبد العزيز الغرير
رئيس مجلس إدارة المشرق:
"نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية بفضل بيئتها الاستثمارية القوية التي تدعمها قوانين وسياسات مرنة وجاذبة للأعمال والاستثمارات. وقد أكدت التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي على كفاءة النموذج الاقتصادي للدولة، حيث توقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 4.2% في عام 2025، ما يعكس الثقة الكبيرة في سياسات الدولة وقدرتها على جذب المواهب والاستثمارات المباشرة عبر قطاعات الأعمال الرئيسية كالعقارات والسفر والسياحة، والتجزئة. كما سيسهم الارتفاع الحالي في أسعار النفط بدور هام في مواصلة تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية".
"وأظهر المشرق قدرة عالية على التكيف مع التحديات العالمية، ونجح في تحقيق مؤشرات قوية لنمو معدلات الأصول والتمويل ورأس المال. وتعكس هذه المؤشرات مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التغيرات التي يشهدها العالم.
وحصل المشرق على إشادة هامة في تقرير براند فاينانس لعام 2024 الذي صنّف البنك كونه العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية للمشرق بشكل كبير بمعدل بلغ 200% على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويمثل هذا النمو الهائل في قيمة علامتنا التجارية، شهادة حية على رؤيتنا الاستراتيجية، وقدرتنا على التكيف، وجهودنا المتواصلة والدؤوبة في مجال الابتكار الذي يركز على العملاء. وتؤكد كذلك الإشادة "بالمشرق نيو" كأقوى علامة تجارية للخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة قدرتنا على تقديم أفضل الحلول التكنولوجية للعملاء.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها المشرق ضمن النظام المالي والمصرفي تمكنّه من مواكبة التوجهات المصرفية الأوسع في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤكد مواصلة مساهمة القطاع غير النفطي في مسيرة التنمية الاقتصادية. وبينما يواصل المشرق مساهمته في هذه البيئة الحيوية، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تحقيق أفضل قيمة مستدامة لمساهمينا".
أحمد عبد العال،
الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق:
"شكلت النتائج المالية المتميزة التي حققناها في الربع الأول من عام 2024، بداية قوية لهذا العام، حيث تمكنا من تسجيل زيادة كبيرة في صافي الأرباح بنسبة 25% لتصل إلى 2 مليار درهم إماراتي، على الرغم من احتساب ضريبة دخل الشركات التي تم فرضها في دولة الإمارات منذ بداية هذا العام بنسبة 9%. وقد بلغ صافي أرباحنا ما قبل الضريبة 2.3 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36% على أساس سنوي. ويأتي هذا النمو الملحوظ بفضل النمو الكبير في الدخل، وانخفاض تكاليف المخاطر، الأمر الذي يسلط الضوء على التزامنا الثابت بتحقيق أعلى مستويات المرونة والكفاءة التشغيلية. كما سجل صافي دخل الفوائد نمواً كبيراً بنسبة 23%، في اتجاه يعكس توسّع ميزانيتنا العمومية وهوامش العملاء المرنة. بالإضافة إلى ذلك، سجل الدخل من غير الفوائد زيادة كبيرة بلغت 29% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 32٪ من إجمالي الدخل، مما يعكس التنوع ومرونة الإيرادات في البنك".
ومع استمرارنا في التوسع، تظل مرونتنا التشغيلية الركيزة الأساسية في استراتيجيات النمو والتوسع لدينا. وقد سمح لنا هذا بالتكيف بسرعة مع التحولات الاقتصادية، والحفاظ على التميز في خدماتنا خلال هذا التوسع، مع إدارة المخاطر بفعالية.
وتمثل جهودنا لإطلاق بنك تجزئة رقمي في باكستان خطوة مهمة على صعيد مواصلة توسيع أعمالنا على المستوى العالمي، كما أن بدء عملياتنا المصرفية للشركات في المملكة المتحدة، وافتتاح فرعنا الجديد في مدينة مومباي الهندية يمثل جانباً أساسياً في سياق مهمتنا الرامية لتقديم حلول مصرفية مبتكرة عبر مختلف الأسواق التي نعمل بها. بينما يمثل إطلاق "المشرق نيو" في جمهورية مصر العربية خطوة محورية في سياق مساعينا الرامية لتوفير تجارب مصرفية مبسطة ومبتكرة، بما يتماشى مع أهدافنا الرامية إلى تعزيز رضا العملاء.
ويؤكد نجاح التطبيق الجديد للهاتف المتحرك الذي أطلقه المشرق مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي انعكس من خلال تنزيله أكثر من 580,000 مرة، وحصوله على تقييم ممتاز على متجر تطبيقات آبل خلال الأشهر الستة الماضية، التزامنا الراسخ وتفانينا في تقديم خدمة عملاء استثنائية، كما أنه يعدُّ جزءاً من التزامنا الأوسع بتحقيق أعلى مستويات المرونة التشغيلية، بما يضمن حفاظنا على أرفع المعايير في مجال الخدمات عبر مختلف جميع قنوات التواصل.
وفيما يتعلق بمساعينا لتعزيز جهود حماية البيئة والارتقاء بالمشاركة المجتمعية، فإننا فخورون جداً بمواصلة تعزيز مبادرتنا الرائدة Climb2Change. حيث استكملنا بنجاح المرحلة الأولى من مبادرة التنظيف في المناطق الجبلية، كما أننا نؤكد التزامنا بحماية التنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قمنا بإبرام شراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة.
وسنواصل خلال العام 2024 التركيز على استغلال نقاط قوتنا الأساسية، وتعزيز ثقافة الابتكار، والسعي الدؤوب لتحقيق نمو مستدام. ولا بد لي هنا من التأكيد مجدداً على أن موظفينا هم العامل الأهم لنجاحنا، ونحن نتطلع قدماً إلى اغتنام الفرص الجديدة معاً في هذا العام، ومواصلة تحقيق قيمة كبيرة لجميع الشركاء والأطراف المعنية".
|
|
|
بيان الدخل (مليون درهم)
|
الربع الأول
|
التغيير %
|
الربع الأول
|
الربع الرابع
|
الربع الأول
|
التغيير %
|
2024
|
2023
|
على أساس سنوي
|
2024
|
2023
|
2023
|
على أساس ربع سنوي
|
على أساس سنوي
|
صافي إيرادات الفوائد وإيرادات المنتجات الإسلامية
|
2,144
|
1,746
|
23
|
2,144
|
2,089
|
1,746
|
3
|
23
|
الرسوم والعمولات
|
845
|
583
|
(6)
|
548
|
237
|
583
|
131
|
(6)
|
إيرادات الاستثمارات
|
67
|
18
|
264
|
67
|
29
|
18
|
130
|
264
|
التأمين والعملات الأجنبية وإيرادات أخرى
|
382
|
172
|
122.2
|
382
|
541
|
172
|
(29)
|
122
|
الدخل من غير الفوائد
|
977
|
774
|
29
|
997
|
807
|
774
|
24
|
29
|
إجمالي الدخل التشغيلي
|
3,141
|
2,520
|
25
|
3,141
|
2,896
|
2,520
|
8
|
25
|
النفقات التشغيلية
|
(839)
|
(761)
|
10
|
(839)
|
(1,038)
|
(761)
|
(19)
|
10
|
الأرباح التشغيلية
|
2,303
|
1,759
|
31
|
2,303
|
1,858
|
1,759
|
24
|
31
|
مخصصات القروض المتعثرة
|
(38)
|
(96)
|
(61)
|
(38)
|
1,027
|
(96)
|
(104)
|
(61)
|
الأرباح ما قبل الضريبة
|
2,265
|
1,663
|
36
|
2,265
|
2,886
|
1,663
|
(22)
|
36
|
مصاريف الضرائب
|
(224)
|
(28)
|
687
|
(224)
|
(43)
|
(28)
|
420
|
687
|
حصص الأقلية
|
(341)
|
(24)
|
39
|
341
|
(22)
|
(24)
|
55
|
39
|
الأرباح الصافية خلال الفترة
|
2,007
|
1,610
|
25
|
2,007
|
2,821
|
1,610
|
(29)
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الميزانية العمومية (مليون درهم)
|
مارس
|
مارس
|
التغيير %
|
مارس
|
ديسمبر
|
مارس
|
التغيير %
|
2024
|
2023
|
على أساس سنوي
|
2024
|
2023
|
2023
|
على أساس ربع سنوي
|
على أساس سنوي
|
إجمالي الأصول
|
249,592
|
201,233
|
24
|
249,592
|
239,981
|
201,233
|
4
|
24
|
القروض والسلفيات**
|
159,457
|
122,192
|
30
|
159,457
|
149,483
|
122,192
|
7
|
30
|
ودائع العملاء
|
155,498
|
120,162
|
29
|
155,498
|
146,232
|
120,162
|
6
|
29
|
تمويلات المساهمين*
|
28,473
|
23,314
|
22
|
28,473
|
30,333
|
23,314
|
(6)
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أبرز النسب (%)
|
مارس
|
مارس
|
التغيير (نقطة أساس)
|
مارس
|
ديسمبر
|
مارس
|
التغيير (نقطة أساس)
|
2024
|
2023
|
على أساس سنوي
|
2024
|
2023
|
2023
|
على أساس ربع سنوي
|
على أساس سنوي
|
كفاية رأس المال
|
17.7
|
17.4
|
29
|
17.7
|
16.5
|
17.4
|
120
|
29
|
الشق الأول من رأس المال (Tier 1 Capital)
|
15.5
|
15.1
|
45
|
15.5
|
14.3
|
15.1
|
120
|
45
|
المستوى الأول من رأس المال العادي (CET1)
|
14.9
|
14.4
|
54
|
14.9
|
13.7
|
14.4
|
120
|
54
|
القروض إلى الودائع***
|
71.1
|
75.8
|
(477)
|
71.1
|
75.5
|
75.8
|
(441)
|
(477)
|
العائد على الأصول
|
3.3
|
3.3
|
(4)
|
3.3
|
4.1
|
3.4
|
(81)
|
(4)
|
العائد على حقوق المساهمين
|
28.0
|
28.4
|
(35)
|
28.0
|
34.3
|
28.4
|
(622)
|
(35)
*تعود حقوق الملكية إلى مالكي الشركة الأم بما في ذلك حملة سندات المجموعة
** القروض والسلف تشمل القروض المقدمة للعملاء والبنوك
*** تستخدم نسبة القروض إلى الودائع القروض المقدمة للعملاء
الجوائز والألقاب خلال الربع الأول من عام 2024:
- جوائز براند فاينانس
- المشرق - العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط
- المشرق نيو - أقوى علامة تجارية للخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة
- جوائز تجربة العملاء الرقمية 2024
- التنفيذ المتميز لمبادرة تجربة العملاء الرقمية من قبل فريق
- الابتكار المتميز للمنتجات في مجال تجربة العملاء الرقمية
- التميز في الابتكار في خدمة العملاء
- أفضل برنامج ولاء لمستهلكي التجزئة لتجربة العملاء الرقمية
- جوائز النسخة السابعة من قمة الشرق الأوسط المصرفية للذكاء الاصطناعي والتحليلات
- أفضل استخدام للمساعدين الافتراضيين في الخدمات المصرفية لعام 2024
- أفضل مدير تكنولوجيا لعام 2024
- جوائز EMEA Finance للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط لعام 2023
- أفضل بنك إقراض في دولة الإمارات العربية المتحدة
- أفضل بنك أجنبي في البحرين
- أفضل بنك استثماري أجنبي في الكويت
- أفضل بنك استثماري أجنبي في سلطنة عمان
- جوائز توقعات الأعمال العالمية 2023 – المشرق الإسلامي
- جائزة النافذة المصرفية الإسلامية الأكثر ابتكاراً
- جوائز التنوع والإنصاف والشمول العالمية (GDEIB) لعام 2024 – شبكة المشرق العالمية MGN باكستان
- التوظيف والتكامل بين العمل والحياة – أفضل الممارسات.
- المرونة والفوائد - أفضل الممارسات
- شهادة المعيار الذهبي من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة – مركز المشرق للابتكار
- التصميم الداخلي والإنشاءات: التصميمات الداخلية التجارية
- جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة:
- أفضل بنك في الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة في خدمات المكاتب العائلية
- جوائز التنوع والإنصاف والشمول العالمية (GDEIB)
- أفضل الممارسات في مجالات التوظيف والتكامل بين العمل والحياة.
- أفضل الممارسات في مجال المرونة والفوائد
- جوائز WealthTech العالمية للمصارف الخاصة
- أفضل بنك خاص لتمكين مديري العلاقات رقميًا
- جوائز PWM Wealth tech من فايننشال تايمز
- أفضل بنك خاص لتمكين مديري العلاقات رقميًا في الشرق الأوسط
- جوائز جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة
- مطابق بشكل عام – التدقيق الداخلي في مصر
- مطابق بشكل عام – المشرق الإسلامي
- استبيان يورموني حول تمويل التجارة
- رائد السوق في الإمارات العربية المتحدة للعام الرابع على التوالي
- رائد السوق في الشرق الأوسط (محلياً)
- رائد السوق وأفضل خدمة في مصر
- أفضل خدمة في البحرين والكويت وباكستان.
#بياناتشركات
-انتهى-
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا