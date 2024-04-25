تقرير مناقشة وتحليل الإدارة

للربع الأول من عام 2024

25 أبريل 2024

2 مليار درهم صافي أرباح المشرق خلال الربع الأول من عام 2024

بارتفاع نسبته 25% على أساس سنوي (2.3 مليار درهم بارتفاع نسبته 36% ما قبل الضريبة)، مدفوعاً بنمو قوي للأعمال مع هوامش ربح ممتازة

صافي دخل الفوائد يواصل اتجاهه التصاعدي: زيادة بنسبة 23% في صافي دخل الفوائد بفضل التوسع الكبير للميزانية العمومية وهوامش الربح القوية من العملاء، في حين شهد الدخل من غير الفوائد زيادة ملحوظة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي.

زيادة بنسبة 23% في صافي دخل الفوائد بفضل التوسع الكبير للميزانية العمومية وهوامش الربح القوية من العملاء، في حين شهد الدخل من غير الفوائد زيادة ملحوظة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي. نمو ربعي كبير في الميزانية العمومية: يتجلى النمو القوي المتواصل الذي حققه المشرق في ارتفاع القروض والسلفيات بنسبة 7%، وارتفاع ودائع العملاء بنسبة 6% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مواصلاً الاتجاهات التي تم إرساؤها في العام الماضي.

يتجلى النمو القوي المتواصل الذي حققه المشرق في ارتفاع القروض والسلفيات بنسبة 7%، وارتفاع ودائع العملاء بنسبة 6% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مواصلاً الاتجاهات التي تم إرساؤها في العام الماضي. وضع مالي معزز وكفاءة تشغيلية محسنة: ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 17.7%، مما يعكس المرونة المستدامة للبنك في ظل البيئة الحيوية التي يعمل ضمنها. وعلاوة على ذلك، بلغ العائد على حقوق المساهمين 28.0%، ونسبة التكلفة إلى الدخل 26.7%، مما يشير بشكل جلي إلى الأداء المالي الاستثنائي للمشرق.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 أبريل 2024: المشرق يعلن عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2024، الطريق للنمو المستدام.

أعلن المشرق عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2024، والتي تعكس التزام البنك بأولوياته الاستراتيجية المتمثلة في التركيز على العميل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، والإدارة القوية للمخاطر، ونشر ثقافة الأفراد أولاً. كما تؤكد هذه النتائج الاستثنائية على نجاح المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها البنك.

مؤشرات الأداء الرئيسية:

الإيرادات التشغيلية وصافي الأرباح على الرغم من احتساب ضريبة الشركات الجديدة بنسبة 9%، والتي تم فرضها اعتباراً من 1 يناير 2024، إلا أن المشرق تمكن من تسجيل نمو في صافي أرباحه في الربع الأول من عام 2024، محققاً 2 مليار درهم إماراتي، بزيادة كبيرة بلغت 25% على أساس سنوي. وقد بلغ صافي الأرباح ما قبل الضريبة 2.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو في الدخل التشغيلي وصافي الربح في المقام الأول إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 23% على أساس سنوي. ومن المحركات الرئيسية التي تقف خلف هذه الأرباح، النمو الاستثنائي الذي حققته أعمال البنك، وهوامش الربح الجيدة من العملاء، وبيئة أسعار الفائدة الحالية، وانخفاض تكاليف المخاطر. علاوة على ذلك، وصل الدخل من غير الفوائد إلى نحو مليار درهم إماراتي، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 29% على أساس سنوي.

سجلت نسبة المصروفات إلى الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 3.5% على أساس سنوي، ما يعكس الأداء القوي للبنك. كما يتجلى هذا التحسن في الرقابة الصارمة للبنك على التكاليف التشغيلية، والاستمرار في الاستثمار بتحسين تجربة العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، ونمو الأعمال.

ارتفعت الأرباح التشغيلية من 1.8 مليار درهم إلى 2.3 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

انخفضت تكاليف المخاطر بنسبة 61% لتصل إلى 38 مليون درهم، ويعزى ذلك إلى التغيير المحاسبي الذي تم إجراؤه في العام الماضي بشأن المخصصات العامة، والإدارة الحكيمة للمخاطر.

بلغ العائد على حقوق المساهمين 28% في الربع الأول من عام 2024، ما يعكس تركيز الإدارة المتواصل على تعزيز الكفاءات، ونشر رأس المال بشكل تراكمي، وتحقيق أفضل قيمة للمساهمين. السيولة والمركز المالي تتجلى قوة السيولة لدى المشرق في معدل الأصول السائلة الذي بلغ 35.6%، مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 154% اعتباراً من شهر مارس 2024.

يتمتع البنك بمستويات قوية لرأس المال سجلت المزيد من التحسن عما كانت عليه في نهاية العام 2023، فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 17.7%، في حين بلغ معدل الشق الأول من رأس المال ( Tier1 Capital ) 15.5%، وبلغ المستوى الأول من رأس المال العادي ( CET1 ) 14.9% اعتباراً من مارس 2024. البيئة الائتمانية وجودة الأصول تراجعت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض لتسجل واحدة من أدنى المعدلات في السوق حيث بلغت 1.3% في نهاية مارس 2024 مقارنة مع 1.9% في نهاية مارس 2023. ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 249.8% في 31 مارس 2024 مقارنة مع 231.3% في مارس 2023. 25% نمو في صافي الأرباح على أساس سنوي (33% ماقبل الضريبة) 2 مليار درهم صافي الأرباح (2.2 مليار درهم ماقبل الضريبة) 17.7% نسبة كفاية رأس المال 31% نمو الأرباح التشغيلية 7% نمو القروض والسلفيات منذ بداية العام وحتى تاريخه 6% نمو ودائع العملاء منذ بداية العام وحتى تاريخه (ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 62%) 1.3% نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 28% العائد على حقوق المساهمين 3.3% العائد على الأصول 26.7% نسبة التكلفة إلى الدخل

معالي عبد العزيز الغرير

رئيس مجلس إدارة المشرق:

"نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية بفضل بيئتها الاستثمارية القوية التي تدعمها قوانين وسياسات مرنة وجاذبة للأعمال والاستثمارات. وقد أكدت التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي على كفاءة النموذج الاقتصادي للدولة، حيث توقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 4.2% في عام 2025، ما يعكس الثقة الكبيرة في سياسات الدولة وقدرتها على جذب المواهب والاستثمارات المباشرة عبر قطاعات الأعمال الرئيسية كالعقارات والسفر والسياحة، والتجزئة. كما سيسهم الارتفاع الحالي في أسعار النفط بدور هام في مواصلة تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية".

"وأظهر المشرق قدرة عالية على التكيف مع التحديات العالمية، ونجح في تحقيق مؤشرات قوية لنمو معدلات الأصول والتمويل ورأس المال. وتعكس هذه المؤشرات مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التغيرات التي يشهدها العالم.

وحصل المشرق على إشادة هامة في تقرير براند فاينانس لعام 2024 الذي صنّف البنك كونه العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية للمشرق بشكل كبير بمعدل بلغ 200% على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويمثل هذا النمو الهائل في قيمة علامتنا التجارية، شهادة حية على رؤيتنا الاستراتيجية، وقدرتنا على التكيف، وجهودنا المتواصلة والدؤوبة في مجال الابتكار الذي يركز على العملاء. وتؤكد كذلك الإشادة "بالمشرق نيو" كأقوى علامة تجارية للخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة قدرتنا على تقديم أفضل الحلول التكنولوجية للعملاء.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها المشرق ضمن النظام المالي والمصرفي تمكنّه من مواكبة التوجهات المصرفية الأوسع في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤكد مواصلة مساهمة القطاع غير النفطي في مسيرة التنمية الاقتصادية. وبينما يواصل المشرق مساهمته في هذه البيئة الحيوية، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تحقيق أفضل قيمة مستدامة لمساهمينا".

أحمد عبد العال،

الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق:

"شكلت النتائج المالية المتميزة التي حققناها في الربع الأول من عام 2024، بداية قوية لهذا العام، حيث تمكنا من تسجيل زيادة كبيرة في صافي الأرباح بنسبة 25% لتصل إلى 2 مليار درهم إماراتي، على الرغم من احتساب ضريبة دخل الشركات التي تم فرضها في دولة الإمارات منذ بداية هذا العام بنسبة 9%. وقد بلغ صافي أرباحنا ما قبل الضريبة 2.3 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36% على أساس سنوي. ويأتي هذا النمو الملحوظ بفضل النمو الكبير في الدخل، وانخفاض تكاليف المخاطر، الأمر الذي يسلط الضوء على التزامنا الثابت بتحقيق أعلى مستويات المرونة والكفاءة التشغيلية. كما سجل صافي دخل الفوائد نمواً كبيراً بنسبة 23%، في اتجاه يعكس توسّع ميزانيتنا العمومية وهوامش العملاء المرنة. بالإضافة إلى ذلك، سجل الدخل من غير الفوائد زيادة كبيرة بلغت 29% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 32٪ من إجمالي الدخل، مما يعكس التنوع ومرونة الإيرادات في البنك".

ومع استمرارنا في التوسع، تظل مرونتنا التشغيلية الركيزة الأساسية في استراتيجيات النمو والتوسع لدينا. وقد سمح لنا هذا بالتكيف بسرعة مع التحولات الاقتصادية، والحفاظ على التميز في خدماتنا خلال هذا التوسع، مع إدارة المخاطر بفعالية.

وتمثل جهودنا لإطلاق بنك تجزئة رقمي في باكستان خطوة مهمة على صعيد مواصلة توسيع أعمالنا على المستوى العالمي، كما أن بدء عملياتنا المصرفية للشركات في المملكة المتحدة، وافتتاح فرعنا الجديد في مدينة مومباي الهندية يمثل جانباً أساسياً في سياق مهمتنا الرامية لتقديم حلول مصرفية مبتكرة عبر مختلف الأسواق التي نعمل بها. بينما يمثل إطلاق "المشرق نيو" في جمهورية مصر العربية خطوة محورية في سياق مساعينا الرامية لتوفير تجارب مصرفية مبسطة ومبتكرة، بما يتماشى مع أهدافنا الرامية إلى تعزيز رضا العملاء.

ويؤكد نجاح التطبيق الجديد للهاتف المتحرك الذي أطلقه المشرق مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي انعكس من خلال تنزيله أكثر من 580,000 مرة، وحصوله على تقييم ممتاز على متجر تطبيقات آبل خلال الأشهر الستة الماضية، التزامنا الراسخ وتفانينا في تقديم خدمة عملاء استثنائية، كما أنه يعدُّ جزءاً من التزامنا الأوسع بتحقيق أعلى مستويات المرونة التشغيلية، بما يضمن حفاظنا على أرفع المعايير في مجال الخدمات عبر مختلف جميع قنوات التواصل.

وفيما يتعلق بمساعينا لتعزيز جهود حماية البيئة والارتقاء بالمشاركة المجتمعية، فإننا فخورون جداً بمواصلة تعزيز مبادرتنا الرائدة Climb2Change. حيث استكملنا بنجاح المرحلة الأولى من مبادرة التنظيف في المناطق الجبلية، كما أننا نؤكد التزامنا بحماية التنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قمنا بإبرام شراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة.

وسنواصل خلال العام 2024 التركيز على استغلال نقاط قوتنا الأساسية، وتعزيز ثقافة الابتكار، والسعي الدؤوب لتحقيق نمو مستدام. ولا بد لي هنا من التأكيد مجدداً على أن موظفينا هم العامل الأهم لنجاحنا، ونحن نتطلع قدماً إلى اغتنام الفرص الجديدة معاً في هذا العام، ومواصلة تحقيق قيمة كبيرة لجميع الشركاء والأطراف المعنية".

1) أبرز المؤشرات المالية للمشرق للربع الأول 2024 بيان الدخل (مليون درهم) الربع الأول التغيير % الربع الأول الربع الرابع الربع الأول التغيير % 2024 2023 على أساس سنوي 2024 2023 2023 على أساس ربع سنوي على أساس سنوي صافي إيرادات الفوائد وإيرادات المنتجات الإسلامية 2,144 1,746 23 2,144 2,089 1,746 3 23 الرسوم والعمولات 845 583 (6) 548 237 583 131 (6) إيرادات الاستثمارات 67 18 264 67 29 18 130 264 التأمين والعملات الأجنبية وإيرادات أخرى 382 172 122.2 382 541 172 (29) 122 الدخل من غير الفوائد 977 774 29 997 807 774 24 29 إجمالي الدخل التشغيلي 3,141 2,520 25 3,141 2,896 2,520 8 25 النفقات التشغيلية (839) (761) 10 (839) (1,038) (761) (19) 10 الأرباح التشغيلية 2,303 1,759 31 2,303 1,858 1,759 24 31 مخصصات القروض المتعثرة (38) (96) (61) (38) 1,027 (96) (104) (61) الأرباح ما قبل الضريبة 2,265 1,663 36 2,265 2,886 1,663 (22) 36 مصاريف الضرائب (224) (28) 687 (224) (43) (28) 420 687 حصص الأقلية (341) (24) 39 341 (22) (24) 55 39 الأرباح الصافية خلال الفترة 2,007 1,610 25 2,007 2,821 1,610 (29) 25 الميزانية العمومية (مليون درهم) مارس مارس التغيير % مارس ديسمبر مارس التغيير % 2024 2023 على أساس سنوي 2024 2023 2023 على أساس ربع سنوي على أساس سنوي إجمالي الأصول 249,592 201,233 24 249,592 239,981 201,233 4 24 القروض والسلفيات** 159,457 122,192 30 159,457 149,483 122,192 7 30 ودائع العملاء 155,498 120,162 29 155,498 146,232 120,162 6 29 تمويلات المساهمين* 28,473 23,314 22 28,473 30,333 23,314 (6) 22 أبرز النسب (%) مارس مارس التغيير (نقطة أساس) مارس ديسمبر مارس التغيير (نقطة أساس) 2024 2023 على أساس سنوي 2024 2023 2023 على أساس ربع سنوي على أساس سنوي كفاية رأس المال 17.7 17.4 29 17.7 16.5 17.4 120 29 الشق الأول من رأس المال (Tier 1 Capital) 15.5 15.1 45 15.5 14.3 15.1 120 45 المستوى الأول من رأس المال العادي (CET1) 14.9 14.4 54 14.9 13.7 14.4 120 54 القروض إلى الودائع*** 71.1 75.8 (477) 71.1 75.5 75.8 (441) (477) العائد على الأصول 3.3 3.3 (4) 3.3 4.1 3.4 (81) (4) العائد على حقوق المساهمين 28.0 28.4 (35) 28.0 34.3 28.4 (622) (35)

*تعود حقوق الملكية إلى مالكي الشركة الأم بما في ذلك حملة سندات المجموعة

** القروض والسلف تشمل القروض المقدمة للعملاء والبنوك

*** تستخدم نسبة القروض إلى الودائع القروض المقدمة للعملاء

الجوائز والألقاب خلال الربع الأول من عام 2024:

جوائز براند فاينانس المشرق - العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط المشرق نيو - أقوى علامة تجارية للخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة

جوائز تجربة العملاء الرقمية 2024 التنفيذ المتميز لمبادرة تجربة العملاء الرقمية من قبل فريق الابتكار المتميز للمنتجات في مجال تجربة العملاء الرقمية التميز في الابتكار في خدمة العملاء أفضل برنامج ولاء لمستهلكي التجزئة لتجربة العملاء الرقمية

جوائز النسخة السابعة من قمة الشرق الأوسط المصرفية للذكاء الاصطناعي والتحليلات أفضل استخدام للمساعدين الافتراضيين في الخدمات المصرفية لعام 2024 أفضل مدير تكنولوجيا لعام 2024

جوائز EMEA Finance للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط لعام 2023 أفضل بنك إقراض في دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل بنك أجنبي في البحرين أفضل بنك استثماري أجنبي في الكويت أفضل بنك استثماري أجنبي في سلطنة عمان



جوائز توقعات الأعمال العالمية 2023 – المشرق الإسلامي جائزة النافذة المصرفية الإسلامية الأكثر ابتكاراً

جوائز التنوع والإنصاف والشمول العالمية ( GDEIB ) لعام 2024 – شبكة المشرق العالمية MGN باكستان التوظيف والتكامل بين العمل والحياة – أفضل الممارسات. المرونة والفوائد - أفضل الممارسات

شهادة المعيار الذهبي من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة – مركز المشرق للابتكار التصميم الداخلي والإنشاءات: التصميمات الداخلية التجارية

جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة: أفضل بنك في الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة في خدمات المكاتب العائلية

جوائز التنوع والإنصاف والشمول العالمية ( GDEIB ) أفضل الممارسات في مجالات التوظيف والتكامل بين العمل والحياة. أفضل الممارسات في مجال المرونة والفوائد

جوائز WealthTech العالمية للمصارف الخاصة أفضل بنك خاص لتمكين مديري العلاقات رقميًا

جوائز PWM Wealth tech من فايننشال تايمز أفضل بنك خاص لتمكين مديري العلاقات رقميًا في الشرق الأوسط

جوائز جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة مطابق بشكل عام – التدقيق الداخلي في مصر مطابق بشكل عام – المشرق الإسلامي

استبيان يورموني حول تمويل التجارة رائد السوق في الإمارات العربية المتحدة للعام الرابع على التوالي رائد السوق في الشرق الأوسط (محلياً) رائد السوق وأفضل خدمة في مصر أفضل خدمة في البحرين والكويت وباكستان.



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-انتهى-

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