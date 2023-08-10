ارتفاع مبيعات إعمار للتطوير المتراكمة إلى 53.2 مليار درهم إماراتي (14.5 مليار دولار أمريكي) سيتمّ تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تابعت "إعمار للتطوير ش.م.ع" (DFM: EMAARDEV)، شركة تطوير العقارات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في تطوير العقارات بغرض البيع، والتي تمتلك "إعمار العقارية ش.م.ع"DFM: EMAAR) ) حصّة الأغلبية فيها، تحقيق الارتفاع في مبيعاتها العقارية في الربع الثاني من عام 2023 (من أبريل إلى يونيو). حيث زادت مبيعات الشركة بنسبة 25% مع وصول القيمة الإجماليّة للمبيعات إلى 19 مليار درهم إماراتي (5.2 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام 2023 (من يناير إلى يونيو) مقارنة بـمبلغ 15.2 مليار درهم إماراتي (4.1 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022. وجاء هذا الأداء نتيجةً لإطلاق إعمار الناجح لستّة عشر مشروعاً عقارياً في عدد من مجتمعاتها العمرانية الرئيسية، والتي من شأنها أن تشكّل مصدراً قويّاً للإيرادات المرتقبة في المستقبل.

وقد كشفت إعمار في يونيو الماضي عن أحدث وجهاتها لنمط الحياة العصرية، "ذا أويسيس" من إعمار، وهي أحد أكبر وأرقى المشاريع في دبي، ويشغل المشروع مساحة إجمالية تزيد على 100 مليون قدم مربّع (9.4 مليون متر مربع). وتبلغ قيمة التطوير الإجمالية أكثر من 20 مليار دولار أمريكي خصّصت لهذا المشروع الذي يتميّز بتصاميم معماريّة استثنائية ممهورة بتواقيع أشهر المهندسين المعماريين في العالم، مع ديكورات داخلية أبدعها أبرز وأفضل المصمّمين العالميين. ويتضمّن مشروع "ذا أويسيس" أكثر من 7,000 وحدة سكنية تتراوح ما بين القصور والفلل الفخمة والتي تمتاز بمساحاتها الواسعة وتفاصيلها المميّزة المرتكزة معايير إعمار في الإتقان والدقّة، وكلّها تتمتّع بإطلالات خلاّبة على مناظر رائعة للقنوات المائية والبحيرات والمتنزّهات.

أبرز الإنجازات:

وخلال النصف الأول من عام 2023 (من يناير إلى يونيو)، حقّقت شركة "إعمار للتطوير" أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بمبلغ 2.3 مليار درهم إماراتي (627 مليون دولار أمريكي) بينما وصل صافي الربح إلى 2.2 مليار درهم إماراتي (593 مليون دولار أمريكي) بالتوازي مع النصف الأول من 2022.

وبفضل الأداء المميّز الذي حقّقته إعمار للتطوير، ارتفعت مبيعات الشركة المتراكمة إلى 53.2 مليار درهم إماراتي (14.5 مليار دولار أمريكي) سيتمّ تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة

وقال السيّد محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار: "لقد أسهمت الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات البيع في إعمار للتطوير في تحقيق نتائج إيجابية أتاحت لنا تسجيل ارتفاع مستمرّ في المبيعات في الربع الثاني من العام الحالي. والنموّ الملحوظ في مبيعات الشركة المتراكمة لهو خير دليل على استمرار الطلب في أسواقنا الرئيسية، ما يدعم " العائدات الإيجابية التي حققتها استثماراتنا في أبرز منتجاتنا.

وأضاف: "هذه الإنجازات من شأنها أن ترسّخ موقع إعمار للتطوير في مصاف أبرز الشركات في قطاعها، وأن تمنح "بالتالي مزيداً من القيمة لمساهمينا الكرام، الأمر الذي يعكس التزامنا بتنمية عائدات استثماراتهم معنا.

تسليم المشاريع

في النصف الأوّل من 2023، قامت شركة "إعمار للتطوير" بتسليم قرابة 5,100 وحدة سكنيّة عبر مواقعها الرئيسية المختلفة، بما فيها دبي هيلز استيت، ودبي كريك هاربور، وداون تاون دبي، وإعمار بيتشفرونت، والمرابع العربية، ومرسى دبي وإعمار الجنوب. وبنهاية شهر يونيو من عام 2023، تكون إعمارقد قامت بتسليم أكثر من 63,000 وحدة سكنية، ولا يزال لديها أكثر من 28,500 وحدة سكنيّة قيد التطوير حاليّاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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