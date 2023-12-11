وذلك من خلال جهود فريق مميز من مصممي جينسلر في مكاتبهم بدبي، أبو ظبي، وسنغافورة الذين أتمّوا تصميماً داخلياً شاملاً لـ 14 طابقاً خلال 42 أسبوعاً، يشمل لوحات الإرشاد وأنظمة فريدة لتوجيه الطرق داخل المبنى

الرياض، المملكة العربية السعودية: يسر جينسلر، الشركة العالمية المتخصصة في الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط، بالإعلان عن إنجاز فريقها في الشرق الأوسط لأحد أكبر مشاريع التصميم الداخلي على مستوى الإقليم حتى الآن. اليوم، تعلن جينسلر عن اكتمال أعمال تطوير التصميم لمساحة تجارية فاخرة تبلغ 25,000 متر مربع لمقر بنك الرياض الجديد. المقر الرئيسي الجديد لبنك الرياض يتميز بموقعه داخل برجه الفريد، الذي يقع في القطعة رقم 1.14 ضمن المنطقة المالية الراقية المعروفة باسم مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في العاصمة السعودية، الرياض.

في أبريل 2021، انضم برج بارتفاع 264 متراً والمكتمل معماريًا ويتألف من 52 طابقًا إلى ممتلكات بنك الرياض. مع الانتهاء من تجهيز التصميم الداخلي، سيكون المقر الجديد للبنك مكانًا مثاليًا لفريق العمل المكوّن من 5,165 شخصًا. تم تنفيذ خدمات تصميم الداخلية بالتعاون بين مكاتب دبي وأبو ظبي، بالإضافة إلى لوحات الإرشاد وأنظمة فريدة لتوجيه الطرق من قبل فريق في سنغافورة، مما يسلط الضوء على الخبرة العميقة والتميز الذي يتمتع به فريق جينسلر في تحقيق نجاح المشروع. - بدءًا من عام 2009 وحتى عام 2013، قاد مكتب جينسلر في لندن تصميم البرج، مما يعكس القدرات العالمية والتعاون الوثيق للشركة. على مدى 42 أسبوعًا، ابتداءً من يونيو 2021، عمل فرق جينسلر بالتعاون مع بنك الرياض على صياغة الفكرة الرئيسية وإعداد الخطط وتطوير التصميم لهذا المشروع الاستثنائي.

تتجسد رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة لعام 2030 من خلال استمرار الاستثمارات في ظل زيادة الطلب على العقارات في جميع أنحاء البلاد. تقدر قيمة مشاريع العقارات والبنية التحتية ضمن رؤية السعودية 2030 بنحو 1.1 تريليون دولار أمريكي، حيث من المتوقع بناء أكثر من 555,000 وحدة سكنية، وأكثر من 275,000 مفتاح فندقي، فضلاً عن توفير أكثر من 4.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة بحلول عام 2030، كجزء من مشروع رؤية 2030. إن التشييد المخطط له في المملكة سيجعل منها أكبر موقع بناء في التاريخ.

برج بنك الرياض يمتد على مساحة تبلغ 79,266 متر مربع ممتدة عبر 52 طابقاً. يوفر مجموعة متنوعة من الأماكن، بما في ذلك طوابق تنفيذية (2)، وصالات على الطابق العلوي (3)، ومرافق (1)، وطوابق قابلة للتأجير (9)، وطوابق مكاتب (31)،

وأكاديمية الرياض (2)، بالإضافة إلى طابقين أساسيين. في هذا البرج النابض بالحيوية، سيكون مقر البنك موجودًا في معظم الطوابق، باستثناء 9 فقط. تتميز هذه البناية بمجموعة متنوعة من المرافق الرائعة، بما في ذلك ردهة بارزة بارتفاع مزدوج، وثلاثة 'صالات في الطابق العلوي' إضافية، ومركز تجربة فريد، وقاعة متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى مساحات عمل مرنة تضم مجموعة متنوعة من الخيارات التنفيذية. كما تتيح ثلاثة طوابق تجربة متنوعة للاستمتاع بخيارات متعددة في الطعام والمشروبات.

استوحي تصميم الفضاءات الداخلية للبرج من قصة العلامة التجارية 'صندوق الحياة'، حيث يبرز التركيز على تقديم حلول شاملة، الحفاظ على القيم الأساسية، وخلق مجتمع مزدهر داخل البرج. تم بناء هذا المفهوم على قيم بنك الرياض: الثقة، الاحترافية، التحدي، والجرأة. وبناءً على هذه القيم، عمل فريق تصميم جينسلر على تجسيد قيم بنك الرياض في جميع البيئات داخل البرج، كاحتفاء أيضًا بجهود البنك التي أثرت إيجاباً على المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي.

الموضوعات الرئيسية للبرج - الإنسان والتكنولوجيا - تُجسّد عبر جوانب متعددة في التصميم؛ فالجانب الإنساني يتميز بالمواد الطبيعية والألوان الفاتحة، بينما يتميز الجانب التكنولوجي بألوانه الزاهية والمواد المصنّعة. تتلاقى هذه العناصر المتناقضة في النهاية لخلق تجربة متناغمة وذات معنى لكل من يزور مقر البنك.

“في هذا السياق، صرحت مارسيلا مونوز، كبيرة مصممي الديكور الداخلي وقائدة المشروع في جينسلر الشرق الأوسط، قائلة: "يشعر فريق جينسلر بالاعتزاز بالاختيار الذي قام به بنك الرياض لتقديم خدمات التصميم الداخلي الشاملة، بما في ذلك لوحات الإرشاد وأنظمة التوجيه للمقر الجديد الاستثنائي في "كافد". يضفي هذا المشروع حياة جديدة على مبنى موجود بطابع ديناميكي، وعند اكتمال أعمال التجهيز الداخلي، سيجمع المقر موظفي البنك في مجتمع مترابط ومتماسك. ومن المتوقع أن يستفيد الموظفون والمستأجرون القادمون من مساحات تجارية مصممة بعناية فائقة، حيث تجمع بين العناصر المستدامة والتقنيات المتقدمة، مما سيعزز الإنتاجية ويعمل على تعزيز الصحة والعافية في الوقت ذاته".

باستخدام "ستاكو" و"جي فلورز" - أدوات برمجية حصرية تابعة لجينسلر لتصميم مساحات العمل - تم الاستفادة منها لفهم أفضل الطرق لتنظيم الأقسام وتخطيط دقيق لبرنامج الطوابق. وبفضل هذه الأدوات، تم تحقيق أهداف الأداء التي حددها العميل لمقره الجديد بكفاءة لا مثيل لها.

يسعى المشروع إلى تحقيق شهادة "بلاتينيوم" من نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED). كان هدف العميل هو تأمين 30% من جميع المواد المستخدمة في المشروع من منطقة الشرق الأوسط، بهدف دعم الموردين المحليين وتقليل التحديات اللوجستية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، عمل فريق جينسلر بجدية مع مجموعة من المستشارين الفرعيين لاختيار أفضل الأثاث والمواد وأنظمة الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية، بهدف تحقيق أهداف الاستدامة لمقر بنك الرياض بكفاءة عالية.

تم دمج مجموعة واسعة من مرافق الصحة والعافية في تصميم الطابق الداخلي لمقر بنك الرياض. تضمّنت هذه المرافق صالات رياضية مخصصة للرجال والنساء مزودة بالدُشّات والخزائن ومنافذ تقديم المشروبات المنعشة بالإضافة إلى عيادة

صحية وأربع غرف خاصة للأمهات مُجهَزة بكافة وسائل الراحة، مثل الأثاث والمغاسل والثلاجات. كما تم توزيع مرافق الطعام والمشروبات عبر طوابق البرج لتسهيل الوصول إليها بسرعة ويُسر.

"على صعيد آخر، أشار جوزيه فاينيه، المدير الرئيسي لتصميم أماكن العمل، جينسلر الشرق الأوسط إلى أن: 'تاريخ جينسلر مع هذا البرج الرائع يمتد لأكثر من عشر سنوات، ونحن ممتنون لثقة المالك الجديد التي منحنا إياها في هذا المشروع الرائع. عملت فِرَقنا بشكل وثيق مع فريق بنك الرياض لاستكمال تطوير تصميم المشروع، ونحن واثقون من أن مقر بنك الرياض سيبرز كواحد من أفضل المساحات التجارية في المنطقة على مدى السنوات القادمة."

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حول جينسلر

جينسلر هي شركة عالمية في مجال الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط، تمتلك 50 موقعًا في آسيا وأوروبا وأستراليا والشرق الأوسط والأمريكتين. تأسست في عام 1965، وتخدم الشركة أكثر من 3,300 عميل نشط في مختلف الصناعات. مستندين إلى تفاؤل حاسم، نؤمن بأن قوة التصميم قادرة على إحداث تغيير ايجابي وصناعة مستقبل يعزز المساواة والمرونة والرفاهية للجميع. هذا وقد بلغ إجمالي عائدات جينسلر على مستوى العالم في السنة المالية 2021 مبلغ 1.235 مليار دولار.

الإنجازات الأخيرة:

- فوز جينسلر بلقب 'بطل التنوع الجنساني لعام 2022' في جوائز استشاري الشرق الأوسط

- أفضل شركة عمارة في قائمة أفضل 300 شركة لعام 2020 من مجلة Architectural Record

- تصنيف عام 2021 من مجلة Interior Design - أفضل 100 شركة، الرقم 1 بالأداء الشامل

- في قائمة 400 شركة عملاقة لعام 2020 لتصميم وبناء المباني، تصدرت جينسلر كأفضل شركة هندسية معمارية برتبة الأولى

- في تصنيف الهندسة المعمارية العالمي 100 لعام 2020 من مجلة بناء وتصميم المباني، تصدرت جينسلر كأفضل شركة برتبة الأولى بأداء متفوق

- في تصنيف ENR لعام 2020 لأفضل 500 شركة تصميم، جينسلر تتصدر كأفضل شركة هندسية معمارية بالمرتبة الأولى

- في تصنيف ENR لعام 2020 لأفضل 100 تصميم للمباني الخضراء، جينسلر تتصدر كأفضل شركة هندسية معمارية بالمرتبة الأولى

- جينسلر تحصل على لقب 'أفضل أماكن العمل لعام 2020' من Glassdoor"

- جينسلر تُعتبر من ضمن 'أفضل أصحاب العمل في أمريكا من حيث التنوع' من قبل مجلة فوربس في عام 2020