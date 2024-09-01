الرياض: أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb عبيد بن عبدالله الرشيد أن النمو الاستثنائي والتاريخي في أرباح البنك جاءت لحد كبير لزيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 24.8% وارتفاعه إلى 2.3 مليار دولار في عام 2023 مقارنة مع 1.8 مليار دولار في عام 2022، معتبرا أن الأعمال الأساسية للبنك هي المحرك الرئيس لهذا النمو،حيث نمت محفظة القروض والائتمانات الصافية للبنك بنسبة 5.8%، وتوسعت المحافظ الاستثمارية بنسبة 13.8%، وزاد صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 16.6%، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 42.3%".

وتابع الرشيد في حوار نشرته مجلة "فوربس الشرق الأوسط" في عددها الأخير لشهر أغسطس 2024 ، وذلك بالتزامن مع اختياره ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة لعام 2024،قائلا:" الأداء الاستثنائي والتاريخي الذي حققه البنك العربي خلال الفترة الماضية وجعله من بين أفضل البنوك السعودية للنمو في الأرباح على أساس سنوي وربعي بعد أن حقق أرباحاً خلال عام 2023 تجاوزت 1.1 مليار دولار أمريكي هي الأعلى في تاريخه، فيما نمت أرباحه خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 بنسبة 20.1% "يعد ثمرة طبيعية لجهود البنك الاستراتيجية والتحول الذي تبنّاه لتعزيز حضوره ودوره وتنافسيته ضمن القطاع المصرفي السعودي".

وفيما يتعلق بالموارد البشرية بالبنك، أشار الرشيد للاستراتيجية الطموحة للبنك، والتي تضمنت الاستثمار في رأس المال البشري، عبر جذب المواهب والكفاءات المحلية، وتعزيز الابتكار، وتوفير التدريب، وتحسين بيئة العمل بشكل عام، موضحا أن السعوديين وبحلول يوليو 2024 الماضي، شكلوا أكثر من 96% من موظفي البنك، ومثّلت السيدات 22.6% من القوى العاملة. وأكد أن الموظفين هم المحرك الرئيس لأي عملية نمو مستهدفة ومستدامة، وأن الاستمرار في الاستثمار في رأس المال البشري عمل مستمر ومتواصل، يعززها في ذلك جذب المواهب والكفاءات المحلية، وتعزيز الابتكار، وتوفير التدريب، وتحسين بيئة العمل بشكل عام.

وعن دور البنك في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 أشار الرشيد إلى أن السعودية تشهد تحولات كبيرة في مجالي الاستثمار والادخار، بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة ومؤسسات القطاع المالي، لتعزيز الثقافة المالية بين المواطنين. ويعتبر برنامج القطاع المالي إحدى الركائز الأساسية التي تسعى إلى تحفيز الادخار والاستثمار وتعزيز التخطيط المالي عبر أكثر من مسار، وذلك إسهاما لدعم البنك لمرتكزات لرؤية المملكة 2030، موضحا أن البنك العربي الوطني دعم صندوق التنمية العقارية السعودي منذ عام 2017 عبر المساعدة في تقديم القروض الميسرة للأفراد، بغرض الاستثمارات الخاصة، فيما شارك البنك في أكتوبر 2022 كمدير اكتتاب مشترك للطرح الأولى للسندات الخضراء الدولية لصندوق الاستثمارات العامة التي جمعت مليار دولار خصصت لتمويل أو إعادة تمويل الاستثمارات الخضراء.

يشار إلى أن البنك العربي أطلق خلال العام الماضي تطبيقاً سهّل بموجبه عمليات فتح الحسابات مما أثمر عن إنشاء أكثر من 80% حسابات الأفراد الجديدة عبر القنوات الرقمية، إضافة لإطلاق منصّته المصرفية المفتوحة (anb connect) لتسهيل التعاون مع الشركات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، عبر الخدمات المصرفية من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) لتتيح بنية أكثر انفتاحاً داخل المؤسسات المالية وتعاملات معيارية أكثر مرونة، كما أقام البنك وعبر منصته الرقمية شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم واجهات رقمية جديدة لفتح الحسابات الرقمية، والادخار، وخيارات الاستثمار وحلول التمويل والمدفوعات عبر الإنترنت.

الجدير بالذكر أن مجلة "فوربس الشرق الأوسط" كانت قد اختارت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb عبيد بن عبدالله الرشيد، ضمن قائمتها السنوية الرابعة لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2024، والتي اعتبرتهم "المجلة" "نخبة من القادة الذين تجاوز تأثيرهم حدود المعايير التقليدية لإدارة الأعمال" فضلاً عن كونهم "مع التزامهم بخلق قيمة مضافة للمساهمين وتحقيق نتائج مالية، فهم يراعون أيضاً المصالح والأهداف الوطنية".

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