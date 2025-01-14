أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "سي إن إس الشرق الأوسط" CNS Middle East، الشركة الرائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، عن المرحلة التالية من شراكتها الاستراتيجية مع "سمارت تك 247" Smarttech247، الشركة الحائزة على العديد من الجوائز في مجال حلول الاكتشاف والاستجابة المدارة (MDR). ومن خلال هذه الشراكة، يتم تقديم هذه الخدمات المتطورة، بهدف تعزيز الأمن السيبراني المحلي، وذلك من خلال الجمع بين حلول الاكتشاف والاستجابة المدارة لشركة "سي إن إس"، والخبرة والموارد العالمية التي تمتلكها "سمارت تك 247". ويهدف الطرفان معاً إلى تعزيز مشهد الأمن السيبراني في الإمارات، ومعالجة التهديدات الرقمية المتطورة، إلى جانب دعم رؤية الدولة لمستقبل آمن رقمياً ومبتكر ومستدام.

ويتمثل جوهر هذه المبادرة في إطلاق مركز متقدم للعمليات الأمنية يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في إمارة أبوظبي. وستوفر هذه المنشأة المتطورة خدمات الاكتشاف والاستجابة المدارة (MDR)، وخدمات اكتشاف البيانات والاستجابة المدارة (MDDR)، ما يتيح للشركات في الإمارات مستويات استثنائية من المرونة السيبرانية والأمن التشغيلي. ومن خلال الاستفادة من الخبرة العالمية التي تتمتع بها "سمارت تك 247"، وإعطاء الأولوية لسيادة البيانات عبر مراكز البيانات الإقليمية، فقد تم تصميم هذه المبادرة بهدف معالجة تحديات الأمن السيبراني التي تواجهها المنطقة.

ويستند هذا التعاون إلى القدرات الدولية لشركة "سمارت تك 247"، والخبرة الموثوقة لشركة "سي إن إس" في مجال نشر الحلول الرقمية المتطورة في جميع أنحاء منطقة الخليج. وتعمل الشركتان على إنشاء منصة موحّدة تدمج التقنيات المتقدمة المقترنة بالفهم الدقيق للمنظومة السيبرانية في المنطقة.

وتماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تؤكد على الابتكار والتحول الرقمي والقيادة العالمية في التكنولوجيا، تعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً من جانب الطرفين نحو تعزيز التنوع والاستدامة وابتكار الخدمات. ومن خلال ترسيخ هذه المبادئ، تُسهم الشركتان في ترجمة طموح دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في بناء اقتصاد رقمي مرن ومتصل عالمياً.

وتعقيباً على أهمية هذه الشراكة، قال آصف سليمان، المدير العام لشركة "سي إن إس الشرق الأوسط": "إننا في "سي إن إس" نعتقد تماماً أن الابتكار الرقمي يجب أن يبنى على أساس من الأمن القوي. وتشكّل شراكتنا مع "سمارت تك 247" خطوة محورية في مهمتنا لتقديم حلول الجيل التالي، إلى جانب توفير الحماية للشركات من التهديدات الناشئة. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية والرؤى المحلية، فإننا لا نقوم بمعالجة التحديات الراهنة فحسب، بل إننا نُرسي أيضاً معايير جديدة للأمن السيبراني في المنطقة".

من جهتها، أبرزت رالوكا ساشينو، الرئيس التنفيذي لشركة "سمارت تك 247"، الأهمية الإقليمية للشراكة التي توصل إليها الطرفان، وقالت: "إن تعاوننا مع "سي إن إس الشرق الأوسط" يعتبر فرصة رائعة لدعم قدرات الأمن السيبراني المتقدمة للمؤسسات التي تتعامل مع تعقيدات التحول الرقمي. ومن خلال إنشاء هذه المراكز الجديدة للعمليات الأمنية، والاستفادة من قدراتنا على اكتشاف البيانات والاستجابة لها، فإننا نعمل على تمكين الشركات من حماية بياناتها، وتعزيز دفاعاتها، ودخول المستقبل بثقة وجدارة. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لبناء بيئة رقمية آمنة ومرنة ومزدهرة في الشرق الأوسط".

ويمثل إنشاء مركز العمليات الأمنية بداية رحلة تحول في مجال الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإلى جانب توفير الحماية القوية، سيعمل المركز على دفع عجلة الابتكار، وذلك من خلال دمج حلول الاستجابة للحوادث السيبرانية المتقدمة، بما في ذلك القدرات المتطورة للغاية للاستجابة للحوادث السيبرانية التي توفرها "سمارت تك 247"، والمصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الإقليمية. وتؤكد هذه المبادرة على التزام الشراكة إزاء دعم المجتمع المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القوى العاملة الماهرة في المنطقة. وعلى وجه التحديد، ستطلق "سمارت تك 247" و "سي إن إس" أكاديمية للنساء تحمل اسم ("سمارت تك 247") في مجال الأمن السيبراني في الإمارات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التزام "سمارت تك 247" طويل الأمد لدعم التنوع في مجال الأمن السيبراني. وبالتوازي مع استمرار تطور مشهد الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، يعمل الطرفان على إرساء معيار جديد للتميز، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمية في مجال الثقة والتميز الرقمي.

نبذة عن "سي إن إس الشرق الأوسط"

تأسست "سي إن إس الشرق الأوسط" CNS Middle East في العام 1987، لتكون أحد الكيانات التابعة لمجموعة غباش، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول التقنية المتخصصة في دعم التطورات المستقبلية حول المنطقة. ونظراً لاستقطابها فريقاً قوياً يضم أكثر من 800 متخصص في قطاع التكنولوجيا، تمكنت "سي إن إس الشرق الأوسط" من تحقيق التفوق على منافسيها في تقديم الخدمات السحابية والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية وحلول تطبيقات الأعمال، يضاف إلى ذلك مجالات التقنيات الناشئة والخدمات الإدارية والهندسية. وتعمل الشركة كشريك يمكن الوثوق به من قبل الشركات التي تبحث عن الحلول التقنية التحويلية، كما تلتزم في الوقت ذاته بتقديم الدعم لعملائها لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم في المهام الحرجة، وذلك من خلال اعتمادها على الابتكار وتقديم أفضل الخدمات المتميزة.

نبذة عن شركة "سمارت تك 247"

تعدّ "سمارت تك 247" Smarttech247 شركة حائزة على العديد من الجوائز في مجال خدمات الاكتشاف والاستجابة المدارة. وتحظى منصتها بالثقة العالية من قبل المنظمات الدولية، كما توفر المعلومات المتعلقة بالتهديدات مع الاكتشاف والاستجابة المدارة، لتوفير الرؤى والأفكار القابلة للتنفيذ، واكتشاف التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وتستهدف خدمات المجموعة الوقاية الاستباقية، ويمكنها تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات، إلى جانب استعانتها بفريق متخصص يتمتع بخبرات مرموقة للاستجابة للحوادث. وتقديراً لتقنياتها المبتكرة، تم تم ترشيحها لمنحها الجائزة التقديرية من غرفة التجارة الأيرلندية كأفضل شركة للأمن السيبراني للعام 2023.

وتقع مكاتب "سمارت تك 247" في أيرلندا والمملكة المتحدة ورومانيا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية. وتم طرح أسهمها للتداول في بورصة لندن في 15 ديسمبر 2022.

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