من المتوقع أن يبلغ معدل العائد الداخلي للناقلتين 25%

تم الاستحواذ عن طريق تعاون وثيق مع عدة بنوك دولية منها "آي إن جي" و"بنك أوف أميريكا"

أبوظبي: أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية "الصير مارين ش.م.خ."، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات البحرية والتابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على ناقلتين لغاز البترول المُسال بصفقة بلغت قيمتها 246 مليون درهم إماراتي، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي في ظل نمو صادرات الغاز المسال بين عدة مناطق حول العالم.

وتستهدف الصير مارين، التي تنتهج استراتيجية توسعية لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال الشحن التجاري، الاستحواذ على 15 سفينة أخرى خلال العام 2022. وقد تضاعف الطلب على عقود ناقلات المنتجات وقطاعات الغاز نتيجة للتطورات الجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخراً.

وتبلغ سعة ناقلتي غاز البترول المُسال الجديدتين "MT Alcor" و"MT Alkaid" 20,700 متر مكعب، ومن المتوقع أن يبلغ معدل العائد الداخلي للناقلتين 25%.

وفي هذه المناسبة، قال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: "تمتلك الصير مارين مكانة مالية وتشغيلية قوية، ما يتيح لها إمكانية الاستفادة من التوجهات الإيجابية الحاصلة في مجال الشحن البحري العالمي، لا سيما في قطاع غاز البترول المُسال. تعمل الشركة على تطوير قاعدة قوية وواسعة من العملاء، وتمضي بوتيرة متسارعة لتلبية الطلب المتنامي على عقود إيجار السفن. تسهم مثل هذه الصفقات في توسيع نطاق عملياتنا بشكل كبير، وتوفر عوائد مجزية للشركة ومساهميها".

تم الاستحواذ على الناقلتين عبر تعاون وثيق مع عدد من البنوك الدولية ومنها "آي إن جي" و"بنك أوف أميريكا".

تأسست شركة الصير مارين في عام 2003، وهي مدرجة في سوق نمو (سوق أبوظبي للأوراق المالية). تُعد الصير مارين شركة رائدة في مجال الخدمات البحرية في المنطقة وتتوسع بوتيرة متسارعة في قطاع الشحن التجاري. وتقدم الشركة خدمات بناء السفن وتجديدها وإدارة اليخوت للعملاء من القطاع الخاص، فضلاً عن الوفاء بعقود سفن القطاع العام.

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عن الصير مارين:

تأسست شركة الصير مارين في عام 2003، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي شركة رائدة في مجال الخدمات البحرية برأس مال يبلغ المليار وما يزيد عن 1200 موظف. بالنسبة لنتائجها المالية لعام 2021 بالكامل، سجلت الشركة صافي ربح قدره 2.5 مليار درهم إماراتي، مدفوعًا بارتفاع كبير في الدخل من الاستثمارات وعمليات الاستحواذ لدعم استراتيجية التنويع في الصناعة البحرية التجارية وخدمات الإدارة والإنتاج الجديدة. لدى الشركة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك: الإدارة والتدريب ، وبناء السفن ، وبناء القوارب عالية التقنية ، وتطوير الأنظمة المتطورة والتصنيع، حيث تتفرع هذه الخدمات لتشمل: الصير مارين لبناء القوارب، معهد تدريب الصير مارين، وشركة خدمات الصير مارين البحرية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 25 كياناً و 22345 موظف، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com

جيما سيكستون

مديرة إدارة الاتصالات المؤسسية

gemma.sexton@ihcuae.com