الرياض، المملكة العربية السعودية: واصلت شركة "لازوردي" للمجوهرات، العلامة التجارية اللامعة في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط؛ نتائجها المالية الإيجابية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023م.

وقد نجحت الشركة بتحقيق أرباح صافية وصلت إلى 24.6 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 167.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبنمو 241.7% عن الربع الثاني من العام الحالي، وهو الربع السابع على التوالي الذي تحقق فيه "لازوردي" صافي ربح، لتؤكد الشركة نجاح مبادراتها التحولية، وخطواتها الواثقة لرفع إيراداتها وزيادة أرباحها، وأثبتت ريادتها لقطاع المجوهرات في المنطقة.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية بعد تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت 123.3 مليون ريال بزيادة قدرها 7% عن الربع السابق، ومع خفض المصاريف التشغيلية. وسجلت الشركة إجمالي ربح بلغ 83.7 مليون ريال مما أدى إلى تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 26.5 مليون ريال، والتي أدت إلى زيادة الأرباح وخفض التكاليف المالية مما ساهم في تحقيق الشركة للنمو وتحافظ على استقرارها المالي.

وفي المملكة العربية السعودية، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبيع بالجملة بنسبة 1% عن العام الماضي، فيما نمت الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة بنسبة 2٪، بسبب المبيعات القوية لمجوهرات لازوردي في أسواق الذهب التقليدية، وعمليات التوسع التي تشهدها الشركة من خلال افتتاح فروع جديدة. أما في جمهورية مصر العربية، فقد ارتفع صافي ربح قطاع التجزئة بنسبة 10٪ مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.

تعليقًا على نتائج الربع الثالث، أشار الرئيس التنفيذي السيّد سليم شدياق، إلى أن الشركة لازالت تواصل رحلة نموها وتحقق أرباحًا صافية ربعًا تلو الآخر، وهذا يؤكد نجاح خططنا التحولية، ومساعينا نحو تنمية الإيرادات وخفض المصاريف، التي أفرزت تلك النتائج الإيجابية التي تدل على مسيرة ثابتة وقوية لشركة "لازوردي" الرائدة في قطاع المجوهرات بالمنطقة.

وأضاف: نسعى دائمًا لتوليد مصادر دخل جديدة ومتنوعة، سواءً من خلال القنوات الرقمية التي تحقق نموًا متسارعًا، أو من خلال التوسع في افتتاح متاجر جديدة، وإطلاق منتجات عصرية تقدم قيمة كبيرة للمستهلكين وتوفر لنا هوامش ربح قوية. موضحًا أن الشركة تسعى إلى التوسع في خط المجوهرات العصرية "مس إل" والعلامة التجارية العالمية "توس" ودعمها بأحدث التصميمات التي تلبي متطلبات المرأة العصرية نظرًا للإقبال الكبير عليهما. كما ستعمل الشركة على توسيع نطاق أعمال التجارة الإلكترونية سريعة النمو من خلال المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية والأنظمة.

#بياناتشركات

- انتهى -