بلغت الإيرادات 2.45 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع يبلغ 18% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 .

بلغ إجمالي الأرباح 176 مليون درهم بارتفاع نسبته 57% على أساس سنوي.

حافظت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على قوتها، ومثلت حوالي 10% من الإيرادات (باستثناء تغيرات القيمة العادلة في الاستثمار).

ارتفع إجمالي الأصول إلى 9.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 33% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023 .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت غذاء القابضة(ADX: Ghitha) ، الشركة الرائدة في مجال الإنتاج الزراعي والأغذية والأسماك والدواجن والألبان والزيوت النباتية وخدمات تجارة التجزئة والتوزيع والضيافة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)، عن تحقيق إيرادات قوية بلغت 2.45 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، مما يمثل نمواً كبيراً بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا الإنجاز التزام مجموعة غذاء الراسخ بتجسيد رؤيتها الاستراتيجية وتحقيق التميز في الأداء التشغيلي.

وحققت المجموعة نجاحاً مالياً بارزاً، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 33% منذ ديسمبر 2023 ليصل إلى 9.4 مليار درهم، فيما يعكس القوة المالية الراسخة للمجموعة، ويدعم هدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الأجندة الوطنية للأمن الغذائي. وتواصل المجموعة إحراز تقدم ملحوظ على صعيد الأداء المالي والكفاءة التشغيلية، متوافقةً مع مساعيها الطموحة الرامية لأن تصبح واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأغذية على مستوى المنطقة.

ويمثل هذا الربع نقطة تحول جوهرية في مسار الشركة، حيث نجحت في توقيع اتفاقية الاستحواذ على مزرعة مرموم للألبان. وبعد الانتهاء من آليات التكامل، ستكون هذه الخطوة الاستراتيجية من العوامل الرئيسية التي ستسهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق وتوسيع حضورها في صناعة الألبان، وتعزيز التزامها الثابت بالابتكار ورضا العملاء. وتستعد الشركة للاستفادة القصوى من أصول مرموم وخبراتها العريقة لاغتنام فرص السوق الجديدة وتقديم قيمة مضافة لمختلف الجهات المعنية.

وبهذه المناسبة، قال فالال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: "بالرغم من الاضطرابات التي تشهدها سلسلة التوريد وتقلبات أسعار السلع الأساسية، تمكنا من تحقيق أداء استثنائي يعكس استراتيجيتنا الفعالة في الاستحواذ على الأصول الاستراتيجية، والدخول القوي إلى الأسواق الجديدة، والتوسع المدروس، والتنويع عبر مجموعة واسعة من المنتجات. كل مبادرة تُخطط بعناية فائقة ليس فقط لتعزيز ريادتنا في السوق، ولكن أيضًا لإظهار مرونتنا وقدرتنا على التكيف بسرعة مع تعقيدات السوق العالمية المعاصرة."

وعلى الصعيد المالي، تواصل المجموعة تحقيق نمو ملحوظ في إيراداتها وأرباحها الإجمالية، مما يعكس التنفيذ الناجح لمبادراتها الاستراتيجية. تركز شركة غذاء على تحسين العمليات، وزيادة الكفاءة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وبينما تمضي المجموعة قدماً نحو تحقيق أهدافها، تؤكد التزامها الراسخ بالتميز في الأداء المالي والتشغيلي، مما يضمن نمواً مستداماً وقيمة دائمة لأصحاب المصلحة.

عن شركة غذاء القابضة

غذاء القابضة هي شركة مساهمة خاصة تأسست في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC). ظهرت " غذاء " كشركة استثمارية قابضة. مع محفظتها من الشركات التابعة والزميلة والمشروع المشترك الذي يتكون من: مزارع العين، أبيكس للاستثمار ش.م.ع (ADX:APEX)، العجبان للدواجن، شركة ألاينس للأغذية، زي ستورز إنترناشيونال، أجرينف (الهاشمية)، رويال هورايزون القابضة، أبوظبي. شركة الزيوت النباتية، ميراك، مجموعة إن آر تي سي، إنفيكتوس للاستثمارات (ADX: INVICTUS)، أنينا كوليناري والجراف للأسماك. تعمل المجموعة بشكل جماعي في مجال الألبان والدواجن والزراعة والسلع الغذائية وزيوت الطعام والمزارع السمكية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 بصفتها جزءًا من مبادرة لتنويع قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطويرها، وقد نمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية يبلغ قدرها 876 مليار درهم إماراتي اعتباراً من 31 مارس 2024. تسعى الشركة العالمية القابضة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وتعتبر الشركة العالمية القابضة مدرجة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 "فاداكس 15"، وتمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة بكل وضوح في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 900 شركة تابعة، إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول، والرعاية الصحية، والعقارات والإنشاءات، والملاحة البحرية والتجريف، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، إنتاج الأغذية وخدماتها والمرافق والخدمات.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تعمل الشركة العالمية القابضة على تحقيق التآزر التشغيلي وتعظم كفاءة التكلفة عبر جميع القطاعات - كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها ولعملائها وشركائها.

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