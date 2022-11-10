ارتفاع إيرادات الشركة في الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنسبة 15.8٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بما يعكس النمو القوي لحركة التنقل في دبي

ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 9.1٪ إلى 445 مليون درهم إماراتي، مع اقتراب حركة التنقل لمستوى ما قبل جائحة (كورونا)

بلغت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثالث 291 مليون درهم، فيما بلغ هامش الأرباح 65.4٪

بلغ صافي الربح 242 مليون درهم بمعدل 0.03 درهم للسهم الواحد عن الربع الثالث لعام 2022

تدفقات نقدية حرة قوية للربع الثالث من عام 2022 وصلت إلى 315 مليون درهم بهامش قدره 70.6%

تعيين الرئيس التنفيذي للتقنية ومدير إدارة خدمات الدعم ومناصب أخرى رئيسية في الشركة

انتهت الشركة من طرح هويتها التجارية الجديدة على بوابات (سالك) الثمانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اعتمد مجلس إدارة شركة "سالك ش.م.ع"، خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير رئيس المجلس، النتائج المالية المرحلية الموجزة لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2022، وهي أول نتائج مالية تصدرها (سالك) المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، كشركة مستقلة بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وحققت شركة سالك ش.م.ع ("سالك" أو "الشركة") صافي ربح بقيمة 242 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2022، بمعدل 0.03 درهم لكل سهم، وسجلت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 9.1٪، مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، لتصل إلى 445 مليون درهم، وذلك نتيجة للأداء التشغيلي القوي، الذي يعكس انتعاشاً في الحركة الاقتصادية ونمواً في الحركة المرورية، وبلغت أرباح الشركة قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، 291 مليون درهم بهامش ربح بلغ 65.4٪.

وأعرب معالي مطر الطاير، عن سروره بالنتائج التي حققتها الشركة في الأشهر الماضية، وهي تأكيد على متانة الشركة التي تعد المشغل الحصري لنظام التعرفة المرورية في دبي، وكذلك اعتمادها نموذج أعمال يؤهلها للبقاء في صلب خطط التوسع لقطاع الطرق والمواصلات.

وقال: "نمتلك نظرة مستقبلية إيجابية كوننا نتمتع بوضع قوي للاستفادة من خطط التوسع الطموحة لدبي ومبادرات النمو الطبيعي لأعمالنا، ولدينا ثقة كبيرة بقدرات الشركة في توفير قيمة مضافة لجميع المساهمين على المدى الطويل".

من جانبه قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "يسرنا عرض النتائج المالية الأولى لسالك كشركة مستقلة بعد إدراجها في سوق دبي المالي، حيث تؤكد مؤشرات الأداء المالي، للربع الثالث من عام 2022، قوة وصلابة نموذج عمل الشركة الفريد بصفتها المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية الثمانية في إمارة دبي، ويتجلى ذلك بشكل واضح في الأداء التشغيلي القوي والمستويات العالية للإيرادات بواقع 445 مليون درهم، والربحية بواقع 242 مليون درهم."

وأضاف: "نجحت الشركة خلال الربع الثالث من إنجاز الاكتتاب العام للشركة، وبدأت رحلتها مع المساهمين الجدد كشركة مدرجة في سوق دبي المالي بتاريخ 29 سبتمبر، بعد ان سجلت رقماً قياسياً في طلبات الاكتتاب العام، تجاوز المعروض بـ 49 مرة، ليؤكد متانة الأسس الاقتصادية لأسواق دبي المالية، والحالة الاستثمارية القوية لسالك."

وأوضح الحداد: "أن الشركة عيّنت مؤخراً الرئيس التنفيذي للتقنية، ومدير إدارة خدمات الدعم في سالك، وكلاهما من المواطنين أصحاب الكفاءات والخبرات الكبيرة التي تحتاجها الشركة لدعم نموها."

أبرز الجوانب المتعلقة بحركة المرور

زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات في الربع الثالث بنسبة 10٪ مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 97 مليون رحلة تقريباً، أي أقل بنسبة 5٪ فقط من مستويات ما قبل جائحة (كورونا)، وتعكس هذه الأرقام عودة الانتعاش في النشاط الاقتصادي والحركة المرورية

وارتفع إجمالي عدد الرحلات عبر بوابات سالك الثمانية، بنسبة 11%، مسجلاً 128 مليون رحلة تقريباً في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع 116 مليون رحلة تقريباً للفترة نفسها من العام الماضي. بدوره ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات كزيادة تتناسب مع زيادة إجمالي عدد الرحلات حيث وصل إلى 97 مليون رحلة في الربع الثالث من عام 2022.

وانخفض عدد الرحلات المولدة للإيرادات في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 3٪ تقريباً مقارنة بالربع الثاني بسبب الطابع الموسمي لحركة التنقل، حيث تميل الحركة المرورية إلى التباطؤ نسبياً خلال الربع الثالث بسبب العطلة الصيفية، قبل أن تعاود الارتفاع في الربع الرابع.

وارتفع إجمالي عدد الرحلات عبر بوابات سالك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 15% ليصل إلى 395 مليون رحلة تقريباً، مقارنة بنحو 343 مليون رحلة، في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتعكس هذه المؤشرات التعافي السريع من تداعيات جائحة (كورونا)، والنمو الإيجابي الذي حققته استضافة معرض إكسبو 2020. حيث ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات خلال الفترة المذكورة بنسبة 16٪ تقريباً لتصل إلى 302 مليون رحلة تقريباً، مقارنة مع 260 مليون رحلة تقريباً للأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

مليون الأشهر التسعة الأولى من 2021 الأشهر التسعة الأولى من 2022 نسبة التغيير السنوية الربع الثالث من 2021 الربع الثالث من 2022 نسبة التغيير السنوية إجمالي عدد الرحلات (1) 343.0 394.8 15.1% 115.8 128.0 10.6% الرحلات الخاضعة للخصم (2) 80.2 88.3 10.1% 27.0 30.1 11.4% كنسبة من إجمالي الرحلات 23.4% 22.4% -1.0% 23.3% 23.5% -0.2% صافي حركة المرور (3) 262.8 306.6 16.6% 88.8 97.9 10.3% كنسبة من إجمالي الرحلات 76.6% 77.6% 1.0% 76.7% 76.5% -0.2% الرحلات المولدة للإيرادات (4) 260.0 302.0 16.1% 87.9 96.6 9.9% كنسبة من صافي حركة المرور 98.9% 98.5% -0.4% 99.0% 98.7% -0.4% (1) إجمالي عدد الرحلات التي تمر عبر بوابات سالك. (2) الرحلات الخاضعة للخصم هي سيارات الأجرة بدون ركاب، المركبات المعفاة، أوقات المرور المجاني والخصم المتعلق ببوابات الممزر وآل مكتوم، والمخالفات المتعددة وغيرها. تشير المخالفات المتعددة إلى السائقين الذين يمرون بمركباتهم عبر بوابات التعرفة المرورية عدة مرات دون دفع التعرفة خلال 24 ساعة. في هذه الحالة، يتم دفع الغرامة مرة واحدة فقط. (3) صافي حركة المرور هو إجمالي عدد الرحلات مطروحاً منه عدد الرحلات الخاضعة للخصم. (4) الرحلات المولدة للإيرادات هي صافي حركة المرور مطروحاً منه في المقام الأول المخالفات والغرامات. الرحلات المولدة للإيرادات هي المحرك لإيرادات رسوم التعرفة المرورية والتي تمثل غالبية إيرادات سالك.

ارتفع عدد المركبات المسجلة بنسبة 0.7٪

ارتفع عدد المركبات المسجلة في سالك بنسبة 0.7٪ ليصل إلى 3.65 ملايين مركبة تقريباً حتى 30 سبتمبر 2022، وذلك بالمقارنة مع 3.63 ملايين مركبة في 30 سبتمبر من العام الماضي.

وبلغ عدد المركبات الكهربائية المسجلة في سالك 1,866 مركبة في 30 سبتمبر 2022، ارتفاعاً من 1,566 مركبة في 30 يونيو، و994 في 30 سبتمبر من العام الماضي.

أبرز الجوانب المتعلقة بالأداء المالي

ملاحظة حول القوائم المالية: قبل يوليو 2022، كانت سالك تعمل تحت مظلة هيئة الطرق والمواصلات وليس ككيان قانوني مستقل، وبالتالي تم إعداد قوائمها المالية على أساس مقتطع. وبينما أصبحت بعض عناصر التكلفة المسجلة قبل الربع الثالث من عام 2022 غير سارية التطبيق مثل نصيب النشاط من التكاليف غير المباشرة لهيئة الطرق والمواصلات، تضمنت القوائم المالية بعد ذلك عناصر جديدة مثل مصروفات رسوم الامتياز، وتكاليف التمويل، ومصاريف الإيجار، وتكاليف الإطفاء، وتكاليف اتفاقية الخدمة الانتقالية. ومن ثم فإن المقارنة السنوية للربحية ليست بالضرورة مؤشراً على أداء الأعمال على أساس المقارنة بالمثل. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الملاحظات على القوائم المالية المرحلية الموجزة للشركة.

نمو إيرادات سالك للربع الثالث بنسبة 9٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعةً بالأداء القوي لحركة التنقل والمرور

ارتفعت إيرادات سالك في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 9.1٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتصل إلى 445 مليون درهم، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى:

رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: أدى الارتفاع القوي في عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى نمو إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 9.9٪ لتصل إلى 386 مليون درهم بالمقارنة مع 352 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وساهمت رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 87٪ من إجمالي إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2022.

أدى الارتفاع القوي في عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى نمو إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 9.9٪ لتصل إلى 386 مليون درهم بالمقارنة مع 352 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وساهمت رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنسبة 87٪ من إجمالي إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2022. المخالفات والغرامات: ارتفعت إيرادات المخالفات والغرامات بنسبة 6.8% لتصل إلى 49 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2022 بالمقارنة مع 46 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع كزيادة تتناسب مع زيادة الحركة المرورية، بواقع 12% (0.6 مليون مخالفة في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة ب 0.5 مليون مخالفة في الفترة ذاتها من العام الماضي) مع بقاء عدد المخالفات مستقراً دون تغيير كبير كنسبة من صافي حركة المرور. وساهمت إيرادات المخالفات والغرامات بنسبة 11٪ من إجمالي الإيرادات.

ارتفعت إيرادات المخالفات والغرامات بنسبة 6.8% لتصل إلى 49 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2022 بالمقارنة مع 46 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع كزيادة تتناسب مع زيادة الحركة المرورية، بواقع 12% (0.6 مليون مخالفة في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة ب 0.5 مليون مخالفة في الفترة ذاتها من العام الماضي) مع بقاء عدد المخالفات مستقراً دون تغيير كبير كنسبة من صافي حركة المرور. وساهمت إيرادات المخالفات والغرامات بنسبة 11٪ من إجمالي الإيرادات. رسوم تفعيل بطاقات ملصقات سالك: على الرغم من زيادة مبيعات بطاقات ملصقات سالك بنحو 14% من 8.4 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2021 إلى 9.6 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2022، إلا أنه سجلت سالك إيرادات بواقع 7.7 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2022، مما يمثل انخفاضاً بمقدار 16٪ من 9.2 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث يتم الاعتراف بالإيرادات من مبيعات بطاقات الملصقات علي عمر بطاقة العميل المقدر ب 5 سنوات، وتتأثر الإيرادات المعترف بها بكل من مبيعات الفترة المالية الحالية بالإضافة إلى مبيعات الفترات السابقة. وساهمت رسوم تفعيل البطاقات بنسبة 2٪ من إجمالي الإيرادات.

أداء تشغيلي قوي في الربع الثالث حيث حققت الشركة هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء قدره 65.4%

وصلت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء لسالك في الربع الثالث من عام 2022 إلى 291 مليون درهم مع هامش قوي بلغ 65.4٪. وتضمنت عناصر التكلفة الرئيسية:

بلغت مصروفات رسوم الامتياز نحو 97 مليون درهم، ويمثل ذلك 25٪ من إيرادات رسوم استخدام نظام رسوم التعرفة المرورية - وفقاً لاتفاقية الامتياز - و21.7٪ من إجمالي الإيرادات

نحو 97 مليون درهم، ويمثل ذلك 25٪ من إيرادات رسوم استخدام نظام رسوم التعرفة المرورية - وفقاً لاتفاقية الامتياز - و21.7٪ من إجمالي الإيرادات بلغت مصاريف تشغيل وصيانة نظام التعرفة المرورية نحو 21 مليون درهم تغطي نفقات تشغيل وصيانة نظام التعرفة المرورية، إدارة العمليات، وخدمة المتعاملين، واصدار المخالفات، وعمليات الدعم، وصيانة واستبدال المعدات والتطبيقات.

نحو 21 مليون درهم تغطي نفقات تشغيل وصيانة نظام التعرفة المرورية، إدارة العمليات، وخدمة المتعاملين، واصدار المخالفات، وعمليات الدعم، وصيانة واستبدال المعدات والتطبيقات. وصلت تكلفة بطاقات ملصقات سالك وبطاقات إعادة تعبئة الرصيد إلى حوالي 5 ملايين درهم تمثل 63.3٪ من رسوم تفعيل البطاقات، مما يتماشى مع النطاق المعتاد الذي يتراوح بين 60-65٪.

بلغت خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة نحو 10 ملايين درهم تمثل حوالي 19.6٪ من إيرادات المخالفات والغرامات، وهذا يتماشى مع النطاق المعتاد الذي يتراوح بين 18-22٪

نحو 10 ملايين درهم تمثل حوالي 19.6٪ من إيرادات المخالفات والغرامات، وهذا يتماشى مع النطاق المعتاد الذي يتراوح بين 18-22٪ بلغت المصروفات الأخرى نحو 19 مليون درهم، بما في ذلك حوالي 9 ملايين درهم من العمولات على مبيعات البطاقات والعمولات المستحقة للبنوك والإمارات الأخرى، والتي مثلت حوالي 2.0٪ من إجمالي الإيرادات.

صافي ربح بقيمة 242 مليون درهم

حققت سالك صافي ربح بقيمة 242 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2022 بهامش قوي بلغ 54.3٪. حيث سجلت الشركة مصاريف استهلاك وإطفاء بقيمة 20 مليون درهم، وتشمل في غالبها مصاريف إطفاء تتعلق بدفعة الامتياز المقدمة بقيمة، 4.0 مليار درهم، والتي تم تسجيلها كأصل غير ملموس في الميزانية العمومية للشركة. علاوةً على ذلك، سجلت الشركة تكاليف تمويل بلغت نحو 29 مليون درهم متعلقة باتفاقية الاقتراض والتسهيلات الائتمانية البالغة قيمتها 4.2 مليار درهم. وعقدت سالك خلال الربع الثالث اتفاقية وديعة إسلامية مع بنك الإمارات الوطني بقيمة 200 مليون درهم لمدة شهرين.

موجز بيان الأرباح أو الخسائر

مليون درهم إماراتي (1) الأشهر التسعة الأولى من 2021 الأشهر التسعة الأولى من 2022 نسبة التغيير السنوية الربع الثالث من 2021 الربع الثالث من 2022 نسبة التغيير السنوية الإيرادات 1,201 1,390 15.8% 4.8 445 9.1% رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية 1,040 1,208 16.1% 352 386 9.9% المخالفات والغرامات 134 153 14.7% 46 49 6.8% رسوم تفعيل البطاقات 23 24 5.7% 9 8 -16.3% إيرادات أخرى 4 5 17.9% 1 2 54.0% الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 970 1,091 12.5% 333 291 -12.5% هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 80.8% 78.5% -2.3% 81.5% 65.4% -16.1% صافي تكاليف التمويل - (29) - - (29) - أرباح الفترة 966 1,039 7.6% 331 242 -26.9% عدد الأسهم العادية (مليون) 7,500 7,500 7,500 7,500 ربحية السهم (درهم إماراتي) 0.13 0.14 7.6% 0.04 0.03 -26.9% (1) المقارنة السنوية للربحية ليست بالضرورة مؤشراً على أداء الأعمال على أساس المثل بالمثل. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الملاحظات على القوائم المالية الموجزة المرحلية للشركة.

هيكل فاعل لرأس المال

اختتمت الشركة الربع الثالث من عام 2022 بصافي دين قدره حوالي 3.5 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 3.0 أضعاف الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء لهذا الربع (محتسب على أساس سنوي). وفي 30 يونيو 2022، أبرمت سالك اتفاقية الاقتراض والتسهيلات الائتمانية مع بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 4.2 مليار درهم إماراتي متضمنة تسهيلات ائتمانية تحت الطلب بقيمة 200 مليون درهم إماراتي، لسداد الدفعة الأولية لاتفاقية الامتياز، وكذلك من أجل الأغراض العامة للشركة.

أما مطلوبات العقود، وهي إجمالي الأرصدة المتداولة وغير المتداولة التي يدفعها العملاء مقدماً فيما يتعلق بعمليات شحن الحسابات الخاصة بهم ورسوم تفعيل البطاقات، فقد زادت بنسبة 1.7٪ مقارنةً بالربع الماضي وبنسبة 2.8٪ من بداية العام، لتبلغ 322 مليون درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2022؛ مما يعكس زيادة عمليات إعادة الشحن خلال هذه الفترة مقارنة بالاستخدام الفعلي.

وسجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل سالباً قدره 124 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2022. ويشمل صافي رأس المال العامل ما يلي:

مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة بقيمة 141 مليون درهم المستحق من هيئة الطرق والمواصلات فيما يخص المخالفات والغرامات (باستثناء ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم الامتياز المقدمة البالغة 4 مليار درهم)، والذمم المدينة من الحكومة الإلكترونية لإمارة دبي فيما يخص المدفوعات التي يقوم بها العملاء عبر الإنترنت من خلال بوابة الدفع الإلكتروني (ePay)، بالإضافة إلى المستحق من مؤسسة تاكسي دبي

بقيمة 141 مليون درهم المستحق من هيئة الطرق والمواصلات فيما يخص المخالفات والغرامات (باستثناء ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم الامتياز المقدمة البالغة 4 مليار درهم)، والذمم المدينة من الحكومة الإلكترونية لإمارة دبي فيما يخص المدفوعات التي يقوم بها العملاء عبر الإنترنت من خلال بوابة الدفع الإلكتروني (ePay)، بالإضافة إلى المستحق من مؤسسة تاكسي دبي الذمم المدينة التجارية والأخرى والبالغة 154 مليون درهم تعكس في غالبها المخالفات والغرامات. وانخفضت الذمم التجارية المدينة والأخرى من 198 مليون درهم في 1 يوليو 2022، ويعود ذلك إلى إعادة تصنيف المخالفات والغرامات المستحقة من هيئة الطرق والمواصلات بشكل منفصل

والبالغة 154 مليون درهم تعكس في غالبها المخالفات والغرامات. وانخفضت الذمم التجارية المدينة والأخرى من 198 مليون درهم في 1 يوليو 2022، ويعود ذلك إلى إعادة تصنيف المخالفات والغرامات المستحقة من هيئة الطرق والمواصلات بشكل منفصل مبالغ مستحقة لطرف ذي علاقة بقيمة 99 مليون درهم (باستثناء ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم الامتياز المقدمة البالغة 4 مليار درهم)، تعكس رسوم الامتياز ومصروفات الخدمات الانتقالية المسجلة خلال الربع، والمستحقة لهيئة الطرق والمواصلات

بقيمة 99 مليون درهم (باستثناء ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم الامتياز المقدمة البالغة 4 مليار درهم)، تعكس رسوم الامتياز ومصروفات الخدمات الانتقالية المسجلة خلال الربع، والمستحقة لهيئة الطرق والمواصلات الذمم الدائنة التجارية والأخرى والبالغة 46 مليون درهم، وتشمل 21 مليون درهم من الذمم الدائنة لمزود خدمات التشغيل والصيانة بالإضافة إلى 20 مليون درهم تتكون أغلبها من العمولات لقنوات التحصيل

والبالغة 46 مليون درهم، وتشمل 21 مليون درهم من الذمم الدائنة لمزود خدمات التشغيل والصيانة بالإضافة إلى 20 مليون درهم تتكون أغلبها من العمولات لقنوات التحصيل الجزء المتداول من مطلوبات العقود والبالغ 281 مليون درهم

موجز المركز المالي

30 سبتمبر 2022 1 يوليو 2022 نسبة التغيير الربع سنوية 31 ديسمبر 2021 نسبة التغيير من بداية العام حتى تاريخه إجمالي الموجودات 4,971 8,609 -42.3% 315 1476.5% اجمالي المطلوبات 4,654 8,550 -45.6% 325 1330.2% إجمالي حقوق الملكية 317 59 441.6% (10) - القروض 3,985 4,002 -0.4% - - النقد وما يعادله 490 4,205 -88.4% - - صافي الدين 3,495 (203) - - - مطلوبات العقود (1) 322 317 1.7% 313 2.8% صافي رأس المال العامل (2) (124) (104) 19.9% (78) 58.5% المخزون 6 5 12.2% 16 -63.4% الذمم المدينة التجارية والأخرى 154 198 -22.3% 192 -19.9% مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة (3) 141 - - - - مبالغ مستحقة لطرف ذي علاقة (4) (99) - - - - الذمم الدائنة التجارية والأخرى (46) (30) 52.8% (9) 374.1% مطلوبات العقود، الجزء المداول (281) (277) 1.4% (277) 1.4% مطلوبات العقود هي إجمالي الأرصدة المتداولة وغير المتداولة التي يدفعها العملاء مقدماً فيما يتعلق بعمليات شحن الحسابات الخاصة بهم ورسوم تفعيل البطاقة. رأس المال العامل هو رصيد المخزون بالإضافة إلى الذمم المدينة التجارية والأخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات العلاقة، مطروحاً منه الذمم التجارية الدائنة والأخرى والجزء المداول من مطلوبات العقود والمبالغ المستحقة لطرف ذي علاقة. الذمم المدينة التجارية والأخرى غير متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ من 4 مليار درهم رسوم الامتياز المقدمة. الذمم التجارية الدائنة والأخرى غير متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ من 4 مليار درهم رسوم الامتياز المقدمة، وكما في 1 يوليو 2022، غير متضمنة رسوم الامتياز المقدمة والبالغة 4 مليار درهم.

تدفق نقدي حر قوي للربع الثالث من عام 2022 بقيمة 315 مليون درهم وهامش قدره 70.6٪

بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية لسالك 315 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2022، وذلك بفضل الأداء القوي لحركة التنقل والمرور. وبلغت النفقات الرأسمالية 3 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ومعظمها يتعلق بالأصول التي تم الاحتفاظ بها من قبل هيئة الطرق والمواصلات في النصف الأول من العام ولم يتم نقلها إلى سالك. ولا تتوقع الشركة أن تتحمل أي نفقات رأسمالية كبيرة للسنة المالية 2022. وعليه، بلغ التدفق النقدي الحر 315 مليون درهم خلال الربع الثالث بهامش قدره 70.6٪. وهو ما يقارن إيجابياً بهامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثالث من عام 2022، والبالغ 65.4٪.

موجز التدفقات النقدية

مليون درهم إماراتي الأشهر التسعة الأولى من 2021 الأشهر التسعة الأولى من 2022 نسبة التغيير السنوية الربع الثالث من 2021 الربع الثالث من 2022 نسبة التغيير السنوية التغيرات في رأس المال العامل (83) 28 - (31) 13 - صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 929 1,143 22.9% 315 315 -0.1% صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (1) (4,003) - (1) (4,000) - صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية (928) 3,350 - (314) (30) -90.4% التدفق النقدي الحر (1) 928 1,140 22.8% 314 315 0.2% هامش التدفق النقدي الحر (2) 77.3% 82.0% 4.7% 76.9% 70.6% -6.3% التدفقات النقدية الحرة هي صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مطروحاً منها مشتريات الممتلكات والمعدات مضافاً إليها العائدات من بيع الممتلكات والمعدات. هامش التدفقات النقدية الحرة هو التدفقات النقدية الحرة كنسبة مئوية من الإيرادات.

أبرز إنجازات الشركة

سالك تستكمل عملية الطرح العام الأولي

بدأت سالك تداول أسهمها في سوق دبي المالي بتاريخ 29 سبتمبر، وذلك تتويجاً لعملية طرح عام أولي ناجحة. ولعل الطلب القوي على هذه الأسهم دفع بحكومة دبي، بصفتها المساهم البائع ممثلة بدائرة المالية، إلى زيادة الأسهم المطروحة من 1,500,000,000 إلى 1,867,500,000 سهم تمثل 24.9٪ من رأس مال الشركة، بسعر 2.0 درهم إماراتي للسهم الواحد. وقد تجاوز الطلب معروض الأسهم بأكثر من 49 مرة، حيث اجتذب هذا المعروض طلبات بقيمة إجمالية تفوق 184 مليار درهم، وهو مؤشر واضح للطلب القوي على أسهم سالك من مختلف فئات المستثمرين.

سالك تعيّن الكوادر بالمناصب الرئيسة لضمان سلاسة التشغيل بعد فصل أعمالها عن هيئة الطرق والمواصلات

وقد ارتفع عدد موظفين سالك من 12 موظفاً في 30 يونيو 2022 إلى 19 موظفاً في 30 سبتمبر 2022 يعملون بدوام كامل.

وقامت الشركة بإجراء تعيينات رئيسة لتيسير قدرتها على العمل ككيان قانوني مستقل بعد انفصالها عن هيئة الطرق والمواصلات، حيث تم تعيين رئيس تنفيذي للتقنية ومدير إدارة خدمات الدعم. علاوةً على ذلك، قامت سالك بتعيين المديرين في مجالات الاستراتيجية والنمو، والتسويق والاتصالات المؤسسية، وتقنية المعلومات المؤسسية، وعلاقات المستثمرين، وإدارة المخاطر المؤسسية، والامتثال والتدقيق الداخلي، إلى جانب تعيينها أمين سرّ مجلس الإدارة استعداداً لإدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي خلال الربع.

سالك تستكمل تحديث العلامة التجارية لبوابات التعرفة المرورية والموقع الإلكتروني

قامت الشركة مؤخراً بعملية تحديث للعلامة التجارية كجزء من مساعيها لتصبح شركة مساهمة عامة. وتم الكشف عن هوية الشركة الجديدة في سبتمبر الماضي، ويسرّها أن تعلن اليوم استكمال تحديث العلامة التجارية لبواباتها الثمانية، بالإضافة إلى تحديث الموقع الإلكتروني للشركة بما يجسد علامتها التجارية الجديدة أيضاً.

تطلعات الأعمال

بوصفها أحد مؤشرات النشاط الاقتصادي، أظهرت الحركة المرورية أداءً قوياً حتى شهر سبتمبر. وشكل إجمالي عدد الرحلات عبر بوابات "سالك" خلال الربع الثالث من عام 2022 نسبة تقل بنحو 5% فقط عن مستوى الذروة المسجل قبل الجائحة في الفترة ذاتها من عام 2019. وعليه، تتوقع "سالك" عودة الحركة المرورية إلى مستويات الذروة المسجلة قبل الجائحة في عام 2019، بحلول النصف الأول من عام 2023.

وقد بدأت "سالك" باستكشاف مبادرات نمو جديدة، وستكشف عن أبرز مستجداتها في الوقت المناسب.

وتتوقع الشركة دفع توزيعات الأرباح الأولى عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023. كما تتوقع أن تدفع 100٪ من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطيات القانونية المطلوبة بموجب القانون. ومن المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات 37.5 مليون درهم إماراتي عن النصف الثاني من عام 2022.

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لمحة عن "سالك"

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. "سالك"، التي يعني اسمها باللغة العربية "خالٍ من العوائق"، هي المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) في قلب إمارة دبي. وتدير الشركة حالياً 8 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، ولا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الرئيسي في دبي. وفي عام 2021، تم تسجيل 481 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"؛ سواء لسياح يقصدون معالم دبي السياحية، أو لقاطنيها أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

استفسارات المستثمرين محمد زين العابدين رئيس علاقات المستثمرين البريد الإلكتروني: Mohamed.Zeinelabedin@salik.ae الاستفسارات الإعلامية فيصل توكل مدير التسويق والاتصالات المؤسسية البريد الإلكتروني: Faisal.Tawakul@salik.ae

إخلاء مسؤولية

لا يمكن اعتبار، أو تفسير، أي من البيانات الواردة في هذه الوثيقة كتوقعات أرباح. وأي من البيانات، والتي يمكن تصنيفها كـ "بيانات تطلعية"، تستند إلى عدد من الافتراضات التي تتضمن استقراء إدارة الشركة للتوجهات التشغيلية السابقة، والبيانات الواردة في سجلات الشركة، والبيانات الأخرى التي توفرها أطراف ثالثة. وتعتقد "سالك" أن هذه الافتراضات معقولة عند وضعها، إلا أنّها حتماً عرضة للمخاطر الكبيرة والشكوك والأحداث الطارئة، في حين لا تشكّل هذه البيانات التطلعية ضمانات للأداء المستقبلي. قد تؤدي هذه المخاطر والشكوك والأحداث الطارئة إلى تفاوت النتائج الفعلية لعمليات سالك ووضعها المالي وسيولتها تفاوتاً جوهرياً عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو المُعبّر عنها في مثل هذه البيانات. ولا يمكن تقديم أي تعهد أو ضمان بأن أياً من هذه البيانات أو التوقعات التطلعية ستثبت صحتها أو أن أي نتيجة متوقعة ستتحقق، لذا لا ينبغي الاعتماد على أي بيان تطلعي.