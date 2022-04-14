دعماً لطموحها بتحقيق صافي انبعاثات تصل الى نسبة صفر: "نستله بيور لايف" تفتتح مع "يلو دور إنيرجي" محطة للطاقة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة

توفر "يلو دور إنيرجي" عقد تأجير الطاقة الشمسية لتمكين "نستله بيور لايف" من التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليص تكاليف استهلاك الطاقة الكهربائية

تركيب أكثر من 2500 لوح شمسي لتلبية 80% من استهلاك المصنع للطاقة الكهربائية

تأتي الخطوة انسجاماً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة، إلى جانب التزام "نستله" بتوريد الطاقة من مصادر متجددة بنسبة 100% في مواقعها بحلول عام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: عززت "نستله بيور لايف"، العلامة التجارية الأولى في مجال المياه المعبأة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جهودها للتحول إلى الطاقة المتجددة عبر تشغيل محطة للطاقة الشمسية في مصنعها في دبي بالتعاون مع شركة "يلو دور إنيرجي". وستولد المحطة الجديدة 2400 ميجاواط/ساعة من الطاقة الكهربائية، لتسهم بذلك في تقليص الانبعاثات الكربونية بمقدار مليون كيلوغرام سنوياً، في خطوة تندرج ضمن جهود "نستله" لمعالجة الانبعاثات الكربونية انسجاماً مع خططها الرامية لتخفيض صافي انبعاثاتها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.

وتم تركيب أكثر من 2500 لوح شمسي على هيكل مرآب المركبات بهدف تلبية 80% من استهلاك المصنع للطاقة. ويبلغ ارتفاع الهيكل 6 أمتار ويوفر مناطق مظللة لركن 72 شاحنة توزيع تابعة ل "نستله ووترز"، وسيتم استخدام الروبوتات لتنظيف سطح الألواح الشمسية بانتظام بهدف تعزيز كفاءة توليد الطاقة وتحسين الجوانب الجمالية في الموقع.

وفي هذا السياق، قال ماتياس ريليه، مدير الأعمال التنفيذي لنستله ووترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يمثل عقد تأجير الطاقة الشمسية مع ’يلو دور إنيرجي‘ خطوة إضافية نحو الوفاء بالتزامنا بتزويد جميع منشآتنا بالطاقة الكهربائية المتجددة بحلول عام 2025. ونفخر اليوم بافتتاح هذا المرآب الشمسي الذي سيولد 2400 ميجاواط ساعي من الطاقة الكهربائية المتجددة وتقليص الانبعاثات الكربونية بمقدار مليون كيلوغرام سنوياً. وتجسّد هذه الخطوة إنجازاً جديداً وبارزاً في مسيرتنا المتواصلة نحو تحقيق صافي انبعاثات تصل الى نسبة صفر بحلول عام 2050".

من جانبه، قال جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لشركة "يلو دور إنيرجي": "نوّد بداية تهنئة شركة ’نستله‘ على هذا الإنجاز الطموح في إطار مساعيها نحو تحقيق صافي انبعاثات تصل الى نسبة صفر، لا سيّما أن الطاقة الشمسية تجسد ركيزة جوهرية لجميع الشركات الطموحة الراغبة بدعم مبادئ الاستدامة والربحية. ويعد هذا ثالث مشروع يجمع بين ’يلو دور إنيرجي‘ و’نستله‘، ونتطلع قدماً نحو توسيع آفاق هذه الشراكة على مدار السنوات القادمة. وبصفتنا شركة متخصصة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نفخر اليوم بالمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050".

وباعتبارها مزوداً لعقود تأجير الطاقة الشمسية، تتولى "يلو دور إنيرجي" مسؤولية تمويل وتصميم وإنشاء وإطلاق وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية خلال فترة الإيجار. ومن خلال تعاونها مع مطوري مشاريع الطاقة الشمسية، يمكن للشركات تقليص تكاليف الطاقة التي تدفعها دون أية استثمارات مسبقة أو مخاطر تشغيلية، تزامناً مع مواصلة التركيز على أعمالها الأساسية وجني فوائد الطاقة النظيفة.

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لمحة عن "نستله ووترز"

تأسست "نستله ووترز" في عام 1992 كقسم متخصص بالمياه المعبأة في مجموعة "نستله"، أكبر شركة للأغذية والمشروبات على مستوى العالم. وتمتلك "نستله ووترز" محفظة واسعة من منتجات المياه الطبيعية والصحية التي تستند إلى خبرات "نستله" الواسعة في مجال المياه المعبأة والتغذية. وتعد "نستله بيور لايف" العلامة التجارية الأولى في مجال المياه المعبأة وتتوفر في تسعة بلدان، حيث تقدم منتجات مياه عالية الجودة ورائعة المذاق تثق بها العائلات.

حول شركة” يلو دور إنيرجي” Yellow Door Energy

شركة” يلو دور إنيرجي “ هي الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، حيث تقدم خدماتها للعملاء في المجال التجاري والصناعي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وتمكن حلول الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة التي تقدمها الشركة للشركات من تقليل تكاليف الطاقة وتحسين موثوقيتها وخفض انبعاثات الكربون. ومن بين المساهمين في شركة Yellow Door Energy مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وشركة ميتسوي وصندوق الشركات النرويجية الاستثماري Equinor ، وشركة الاستثمارات البترولية العربية آبيكورب (APICORP).

www.yellowdoorenergy.com