تم بيع ثلاثة مبان ضمن المرحلة الأولى من المشروع

استحوذ المستثمرون غير المقيمين على نسبة 23% من المبيعات، فيما شكّل المقيمون نسبة 40%، فيما استحوذ المواطنون على النسبة المتبقية 37%

استجابةً للطلب المرتفع، طرحت الشركة المزيد من الوحدات للبيع

أبوظبي، الإمارات: أعلنت الدار العقارية ("الدار") بيع ثلاثة مبانٍ ضمن المرحلة الأولى من مشروع "غاردينيا باي" في غضون 24 ساعة فقط من طرحها للبيع.

واستحوذ المشترون غير المقيمين على نسبة 23% من إجمالي المبيعات، ما يعكس جاذبية أبوظبي كوجهة مفضلة للعملاء الدوليين، والمقيمون داخل الدولة على نسبة 40% من إجمالي المبيعات، فيما استحوذ المواطنون على نسبة الــ37% المتبقية. وكانت نسبة 35% من المبيعات من نصيب الإناث، بينما استحوذ الذكور على نسبة 65%، ووصلت نسبة المشترين دون 45 عاماً إلى 71%، ما يعكس جاذبية مشروع "غاردينيا باي" للمشترين الشباب على وجه الخصوص. وواصلت الدار تنويع قاعدة عملائها حيث بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية نحو 80% من إجمالي مبيعات المرحلة الأولى لمشروع "غاردينيا باي".

واستجابةً لمستوى الطلب الهائل على أولى مراحل المشروع، طرحت الدار ثلاثة مبان إضافية للبيع لعامة الجمهور. وتتوفر هذه الوحدات بأسعار تنافسية وهي متاحة للمشترين من كافة الجنسيات. وتبدأ أسعار شقق الاستوديو من 805,000 درهم، بينما تبدأ أسعار الشقق المؤلفة من ثلاث غرف نوم من 3.1 مليون درهم.

وتعليقاً على نجاح مبيعات أولى مراحل مشروع "غاردينيا باي"، صرّح راشد العُميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير قائلاً: "يتميز مشروع غاردينيا باي بإطلالته على واجهة القناة المائية الممتدة على مسافة 1 كيلومتر في قلب جزيرة ياس النابضة بالحياة، لذلك استقطب اهتماماً واسعاً من المشترين المحليين والدوليين من محبّي وجهات الطبيعة والاسترخاء والرفاهية. ويؤكد نجاح المبيعات على استمرار جاذبية أبوظبي للمستثمرين، والمكانة المتميزة لجزيرة ياس كوجهة عالمية مفضلة للعيش في بيئة مطلة على الواجهة البحرية. ونتوقّع أن يستمر أداء المبيعات القوي مع طرح وحدات إضافية للبيع."

يقع المجتمع السكني في الجهة المقابلة لحديقة ياس، المنتزه العائلي والترفيهي الأول من نوعه في أبوظبي، كما أنه على بعد مسافة قصيرة بالدراجة عن أبرز المعالم السياحية الرئيسية في جزيرة ياس، مثل سي وورلد أبوظبي وعالم فيراري أبوظبي وياس مول. وبفضل موقعه المثالي، يمكن للقاطنين في مشروع "غاردينيا باي" الوصول بكل سهولة ويسر إلى مبنى مطار أبوظبي الدولي، والطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى جزيرة السعديات ومنطقة وسط المدينة في إمارتي أبوظبي ودبي.

ومن المقرر بدء أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع "غاردينيا باي" خلال الربع الأول في عام 2024، ومن المتوقع تسليم وحداته في الربع الثاني من عام 2027. ويمكن للعملاء الراغبين بشراء وحدات سكنية في مشروع "غاردينيا باي" زيارة مركز مبيعات الدار أو الاتصال بمركز مبيعات الدار على الرقم 800-ALDAR أو800-25327 أو عبر البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com.

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حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وهي الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع والمسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 33 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية والأصول اللوجستية. كما تتولّى "الدار للاستثمار" إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".

وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية التي تتضمن ما يقارب 33 ألف طالب في 27 مدرسة تشغلها وتديرها "الدار للتعليم"، بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات مع عمليات البيع بالتجزئة لشركة الدار، كما ستشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,250 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

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