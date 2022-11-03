بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 842 مبايعة بقيمة 1.96 مليار درهم، منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 195.5 مليون درهم و769 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.76 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة مرسى دبي. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 116 مبايعة بقيمة 158 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 114 مبايعة بقيمة 418 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 487.55 مليون درهم منها 31 رهونات أراضي بقيمة 58.25 مليون درهم و81 رهونات فلل وشقق بقيمة 429.3 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحمريه بقيمة 150 مليون درهم وأخري في منطقة المرقبات بقيمة 100 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 30.97 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 11 مليون درهم وأخري في منطقة جميرا الثانيه بقيمة 5 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.