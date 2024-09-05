الرياض، المملكة العربية السعودية- استعرضت "يونيفونك"، المنصة الرائدة في تزويد حلول المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبرمجيات كخدمة للعملاء في الشرق الأوسط، مجموعة حلولها للتفاعل والتواصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ضمن مشاركتها في مؤتمر "فنتك 24"، الذي أقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 3 و5 سبتمبر 2024.

وفي جلسة أقيمت في اليوم الأول للمؤتمر وضمن فعاليات "منتدى آفاق المستقبل"، سلطت "يونيفونك" الضوء على حلول التواصل المقدمة من خلالها التي تقوم بتنظيم تفاعلات العملاء وتوفير تجارب مخصصة وزيادة رضا العملاء، وخلال الجلسة تم عرض أحدث الحلول البرمجية لقطاع التقنية المالية بما يتضمن روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الصوتية، والتي بدورها ساهمت في أتمتة العمليات، وتعزيز الفعالية، وتوفير تجربة عميل متفردة.

كما أعلنت "يونيفونك" خلال مشاركتها في المعرض عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "برق للتقنيات المالية"، حيث يهدف هذا التعاون إلى توظيف حلول التواصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع التقنيات المالية التي تقدمها الشركة، مما يوفر خدمة دفع رقمية آمنة، وميزات إدارة مالية تفاعلية متعددة، والذي بدوره يعزز تجربة العميل ويبسط المعاملات المالية.

وقال أحمد حمدان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في "يونيفونك": "باعتبارنا شركة تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً رئيسياً لها، فإننا فخورون بدعم مساعي المملكة في أن تصبح مركزاً رائداً للتقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط. إن حلول تجربة العميل المدعمة بالذكاء الاصطناعي والتي تم تخصيصها مع احتياجات قطاع التقية المالية والتي عرضناها خلال مؤتمر "فنتك 24" تساهم في تحسين تفاعلات العملاء وتبسط إجراء العمليات المالية مثل المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة والتواصل بشكل أكثر فعالية، والذي بدوره يشارك في عملية التحول الرقمي في المملكة ويتسق مع رؤيتها الطموحة 2030."

وقد شهد سوق التقنية المالية في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15%، لتصل قيمته إلى 33 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2026. ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى رفع نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70%، بالإضافة إلى المساهمة في تأسيس أكثر من 500 شركة في مجال التقنية المالية بحلول العام 2030.

ومع هذا النمو والتطور المتسارع للتقنيات المالية، ازدادت توقعات العملاء أعلى من أي وقت مضى، كما تشهد طرق التواصل بين المؤسسات وعملائها الكثير من التغيرات بفضل التقنيات الحديثة في مجالي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. وتعكس مجموعة حلول "يونيفونك" من البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التزام الشركة بتحسين تفاعلات العملاء، وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في منظومة الاتصالات بالمنطقة. وتدعم حلول الشركة الابتكار التقني والتحول الرقمي في مختلف القطاعات، تماشياً مع "رؤية المملكة 2030"، إذ يمكن للعملاء بفضل حلول "يونيفونك"، تصميم تجارب عملاء متعددة القنوات تتوافق مع مساعيهم نحو التحول الرقمي.

وعلاوة على ذلك، أحدثت "يونيفونك" علامة فارقة في مجال خدمة العملاء من خلال توفير وسائل تواصل متعددة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتعمل الشركة على تعزيز رضا العملاء وتحسين آليات التفاعل معهم من خلال منح الوكلاء رؤية شاملة للمحادثات وسجل المشتريات، وذلك من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام. وباعتبارها أحد الرواد في استراتيجيات التواصل المتقدم مع العملاء، تسخّر "يونيفونك" أحدث التقنيات وتستفيد من دمج البرمجيات كخدمة SaaS لتحقيق أفضل النتائج.

تأتي مشاركة "يونيفونك" في مؤتمر 'فنتك 24'، الذي يُعد الحدث الأبرز في مجال التقنية المالية في المملكة، انسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية الهادفة إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للتقنية المالية. من خلال استعراض حلولها في هذا المؤتمر، ساهمت "يونيفونك" في تحقيق أهداف المؤتمر التي تشمل مواجهة التحديات العالمية وتعزيز الشراكات الدولية في قطاع التقنية المالية.

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