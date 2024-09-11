دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، أهداف حملتها الصيفية السنوية لترشيد استهلاك طاقة التبريد وخفض قيمة فواتير المتعاملين والتي انطلقت بداية الصيف تحت شعار "اضبط ووفر على 24° درجة مئوية".

وتوجه سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ"إمباور" بالشكر لمختلف شرائح المتعاملين على تفاعلهم وتعاونهم مع المؤسسة لبلوغ أهداف الحملة، وقال بأن وعي المتعاملين وإدراكهم لأهمية ترشيد استهلاك الطاقة كان المحرك الأساسي لنجاح الحملة، موضحاً أن الجميع، سواء إمباور، أو المتعاملين معنيون بأهمية الحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها في إطار ممارسات مبنية على ثقافة الاستدامة، مؤكداً على أن مكاسب هذه الممارسة المستدامة جمة وكبيرة تشملنا جميعاً وتصل بفوائدها الى الأجيال القادمة.

أوضح بن شعفار أن ترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق في فترة الصيف خاصة يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة لافتاً إلى أن "إمباور" راهنت بنجاح على وعي المتعاملين بالمساهمة في خفض استهلاك الطاقة وتنبي حلول الاستدامة وصولاً للاقتصاد الأخضر وتحقيقاً لمبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و تبنتها حكومة دبي بهدف الحد من التغير المناخي وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30 بالمائة وجعل الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والمدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول 2050.

وذكرت المؤسسة أن حرارة صيف تجعل المتعامل يندفع باتجاه ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند درجة حرارة منخفضة دائمًا مما يؤدي لهدر كبير في الطاقة وينتهي بفاتورة استهلاك عالية تثقل ميزانيته، إلا أن وعي المتعاملين المتزايد وتفاعلهم مع حملة "إمباور" قللت من ذلك الهدر على نحو لافت، إلى جانب خفض قيمة فواتير المتعاملين.

وأشارت "إمباور" أن المتعاملين تلقوا نصائح وارشادات تثقيفية كفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة كما تواصلت المؤسسة خلال الحملة مع جميع شرائح المتعاملين في المنشآت السكنية والتجارية والتي تغطيها خدمات "إمباور" والذي يزيد عددهم عن 138,000 متعامل بغية مواصلة حثهم وتشجيعهم على ترشيد الاستهلاك في إطار الحملة التي يتم اطلاقها للعام التاسع على التوالي وتركز على توعيتهم بضرورة ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة مئوية والتي تعد درجة حرارة مثالية للتبريد الفاعل والمطلوب والتي تحقق تكلفة أقل لفواتيرهم الاستهلاكية من جهة وتساهم في حماية البيئة وتوفير الطاقة والموارد وخفض الانبعاثات الكربونية وصولاً لعالم أخضر ومستدام من جهة أخرى.

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