دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "ميترو" METRO، وهي شركة رائدة عالمياً في تجارة الجملة، و"كابيلاري تكنولوجيز" Capillary Technologies، منصة البرمجيات كخدمة لقطاع الأعمال B2B المتخصصة في حلول ولاء وإشراك العملاء، والتي تمتلك مكتباً في دبي، اليوم، عن إبرام شراكة طويلة الأمد لتصميم برنامج ولاء للأعمال B2B متعدد الدول يغطي عملاء "ميترو" البالغ عددهم 17 مليوناً في مختلف أنحاء العالم. وتمثل هذه الاتفاقية البارزة مع "ميترو" أول دخول لشركة "كابيلاري" إلى السوق الأوروبية.

وفي ظل ارتفاع عدد العملاء المتكررين وزيادة حجم سلال التسوق وتنامي الانتاجية، تحظى شركات تجارة الجملة عادةً بدعم قاعدة كبيرة من العملاء الأوفياء، ومن خلال استخدام برنامج "لويالتي بلس Loyalty+) من كابيلاري، ستتمكن "ميترو" من بناء علاقات أعمق وأكثر موثوقية مع شبكتها الواسعة من الفنادق الدولية والمطاعم وشركات التموين ومتاجر البقالة. ومع تنامي الطلب على توفير تجارب مجزية لا تنسى للعملاء، فإن منصة الولاء المتطورة والآمنة والقابلة للتوسعة التابعة لـ"كابيلاري" ستساعد شركة "ميترو" على تبسيط عملية نشر برنامج ولاء موحد عبر 24 بلداً.

وستستحوذ "كابيلاري" على المعاملات الضخمة للعلامة التجارية عبر قنوات متعددة، بما في ذلك 672 متجر بيع بالجملة و66 محطة توريد لدى "ميترو"، التي يتم توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لها من جانب "ميترو.ديجيتال" METRO.digital. ولتلبية الحاجة للتفاعل وتحليل البيانات وتحديد الشركاء في كل بلد، ستمكّن منصة "كابيلاري" المدعمة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "ميترو" من استهداف مجموعات محددة من المستخدمين ببرامج الولاءـ، وتحفيزهم بعروض الاسترداد النقدي، إلى جانب دعم نموذج الخدمة الذاتية الذي يوفر التدريب والاعتمادات. وسيتم نشر المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج الولاء في 11 بلداً بشكل مبدئي، بينها فرنسا ورومانيا وبولندا.

وبهذه المناسبة، قال "ماريو كويل"، مدير الولاء للمنتجات في "ميترو ديجيتال": "لقد أدركنا منذ بدء عملية الاختيار أن شركة كابيلاري تعد من المزودين المبتكرين والملتزمين لحلول برامج الولاء، ولا سيما برامج العلاوات والاسترداد النقدي، التي تعتبر مهمة جداً لعملائنا ضمن قطاع الأعمال B2B. ونحن سعداء بالشراكة الجديدة والقوية معها ونفخر بقدرتنا على تزويد عملائنا بحلول أكثر ابتكاراً بالتعاون مع كابيلاري".

وبدوره، قال "سوبرو تشاكرابرتي"، نائب رئيس لشؤون المبيعات في "كابيلاري تكنولوجيز": "نحن سعداء بأن نكون أحد الشركاء في مسيرة التحول لـ"ميترو" على صعيد برامج الولاء. ومن خلال تكليفنا بتحديث قنوات المبيعات لديها، فإن هذه العلامة التجارية العالمية الرائدة تضع ثقتها الكاملة في نهج كابيلاري المرن والمستند إلى البيانات لدعم رحلة التحول الرقمي لـ"ميترو". وعبر هذه الشراكة التي تضيف أول عميل أوروبي إلى محفظة عملاء كابيلاري، فإننا نتطلع قدماً لتأسيس بصمة قوية في مشهد برامج الولاء على مستوى أوروبا".

نبذة عن "ميترو":

"ميترو" هي شركة رائدة عالمياً في تجارة الجملة، تضم محفظتها منتجات غذائية وغير غذائية، وهي متخصصة في تلبية متطلبات قطاع الفنادق والمطاعم وخدمات الضيافة (HoReCa)، إلى جانب التجار المستقلين. على الصعيد العالمي، تمتلك "ميترو" ما يقرب من 17 مليون عميل يستفيدون من المزيج المتعدد القنوات الفريد لشركة تجارة الجملة. ويمكن للعملاء الاختيار بين التسوق لدى أحد المتاجر الكبيرة في منطقتهم أو اختيار خدمة التوصيل (خدمة توصيل الأغذية) _ والتي تتميز كلها بأنها مدعومة ومتصلة رقمياً. وفي ذات الوقت، تعد "ميترو ماركتس" METRO MARKETS منصة الكترونية عالمية للعملاء المحترفين، التي تشهد نمواً متواصلاً منذ العام 2019. وتعتبر الاستدامة واحدة من المبادئ الرئيسية لشركة "ميترو"، التي تم إدراجها في مختلف مؤشرات وتصنيفات الاستدامة لسنوات عديدة، بما في ذلك FTSE4Good وMSCIوCDP ومؤشر داو جونز للاستدامة. وتنشط "ميترو" في أكثر من 30 بلداً ويعمل لديها أكثر من 95 ألف موظف حول العالم. وفي السنة المالية 2020 / 2021، حققت "ميترو" مبيعات بقيمة 24.8 مليار يورو.

نبذة عن "ميترو.ديجيتال" METRO.digital:

"ميترو.ديجيتال" هي شركة المنتجات التكنولوجية لدى "ميترو"، الشركة الرائدة عالمياً المتخصصة في تجارة الجملة والأغذية. وبفضل خبرتها طويلة الأمد في مجال تجارة الجملة العالمية، تعمل "ميترو.ديجيتال" على تطوير خدمات ومنتجات مخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمي لجميع البلدان التي تعمل بها "ميترو". وتنتشر مواقع "ميترو.ديجيتال" في ألمانيا ورومانيا وفيتنام، حيث يعمل موظفوها باستمرار من أجل هدف واحد يتمثل بـ: رقمنة صناعة تجارة الجملة.

وتستفيد الشركة من التاريخ والخبرة الطويلة لدى "ميترو" في أنشطة قطاع الأعمال B2B من أجل بناء نظام إيكولوجي مستدام للأسواق عبر وضع احتياجات العملاء في صميم عمل الشركة.

نبذة عن "كابيلاري تكنولوجيز":

تأسست في العام 2012، تتمتع شركة "كابيلاري تكنولوجيز" بحضور في أنحاء الولايات المتحدة، والهند، ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وبالأخص جنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة برامج ولاء متكاملة الخدمات، ومعلومات شاملة حول المستهلكين، إلى جانب استراتيجيات موحدة ومتعددة القنوات، تتيح تجربة لحظية متكاملة ذات طابع شخصي ومتسقة للعملاء. تدعم الشركة حزمة متنوعة من حلول برامج الولاء من الألف إلى الياء عبر أكثر من 30 بلداً، وبلغ عدد العلامات التجارية التي تتعامل معها أكثر من 250 علامة حتى 30 أكتوبر 2021، بما في ذلك Shell، وTata وAsics و PUMA و Fossil و Hoya و Sephora و Domino's Pizza وغيرها الكثير من العلامات التجارية ضمن قطاعات الأزياء، والأحذية، وسلاسل السوبرماركت، والتكتلات التجارية، والتصنيع والالكترونيات، والصيدلة والاستشفاء، والمطاعم الفاخرة ومطاعم الوجبات السريعة، والسلع الفاخرة والمجوهرات، والترفيه، والنفط والغاز، والسياحة والسفر والضيافة. ومع وصول هائل لأكثر من 875 مليون مستهلك ومعالجة معاملات تزيد قيمتها على 1.97 مليار في السنة المالية 2021، فإن "كابيلاري تكنولوجيز انترناشيونال بي تي إي. لمتد" تحظى بدعم شركة Swanland Investment Ltd (التابعة لـ Warburg Pincus)، و Sequoia Capital India Grouth Fund II Ltd و Avataar Ventures Partners I و Filter Capital Fund I Ltd. وتم ذكر "كابيلاري تكنولوجيز" أيضاً في تقارير عديدة صادرة عن مؤسستي "جارتنر" و"فوريستر".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.capillarytech.com

