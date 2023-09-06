القاهرة، مصر: أعلنت شركة "Flat6Labs"، الشركة الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال التمويل الأساسي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطِر، و أكبر مشغل لبرامج الشركات الناشئة في المنطقة، عن ضم 24 شركة ناشئة إلى مسار تسريع النمو "المشرق يبدأ". تتواجد هذه الشركات الناشئة في دول؛ الأردن ولبنان والعراق، وتعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الزراعية، كما تضم أيضًا 5 شركات ناشئة شاركت في تأسيسها رائدات أعمال، وتعمل في قطاعات التكنولوجيا التعليمية وتكنولوجيا الطاقة وتكنولوجيا العقارات.

تحقق هذه الشركات الناشئة مجتمعة إجمالي إيرادات سنوية تبلغ قيمتها 20.8 مليون دولار أمريكي، وقد نجحت في جمع تمويل إجمالي يصل إلى 38.5 مليون دولار أمريكي، كما نجحت في خلق نحو 700 فرصة عمل مباشرة في البلدان الثلاثة. من خلال الانضمام إلى مسار تسريع النمو المشرق يبدأ، سيتاح لهذه الشركات الناشئة فرصة الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق عملياتها، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل التي ستساعد بشكل كبير في حدوث نمو اقتصادي وتحسن ملموس بالبلدان التي تعمل بها.

وقالت عبير الشعلان، المسؤول الأول للعمليات في مؤسسة التمويل الدولية: "يسعدنا التعاون مع Flat6Labs لدعم هذه الشركات الناشئة الواعدة من منطقة المشرق العربي، وخاصة تلك التي أسستها رائدات أعمال. لقد أظهرت هذه الشركات عزيمتها الصلبة وقدرتها على الابتكار في مواجهة ظروف صعبة، وأثبتوا قدرتهم على خلق قيمة للمساهمين والمستثمرين عبر دخول أسواق جديدة. نتطلع إلى تقديم الدعم اللازم لهم من خلال منحهم التمويل والموارد اللازمة، ليتمكنوا من تحقيق تطلعاتهم واستخدام إمكاناتهم الكبيرة للمساهمة في تطوير بيئة أعمال الشركات الناشئة في المنطقة".

من جانبها قالت راجية عمرو، مديرة برنامج المشرق يبدأ في Flat6Labs: "متحمسون جدًا للترحيب بالشركات الناشئة الـ 24 في مسار تسريع النمو المشرق يبدأ. ولدينا إعجاب كبير بمدى قوة وتنوع طلبات المتقدمين، وكلنا ثقة أن لدى تلك الشركات ما تحتاجه للنجاح في أسواقها. ومن جانبنا، سنقدم لهم من خلال برنامجنا كل ما يلزم من دعم وتوجيه يناسب احتياجات كل منهم وذلك لمساعدتهم في التغلب على التحديات وتحقيق أهدافهم، كما أننا نتطلع للعمل معهم خلال الأشهر الستة المقبلة وفي المراحل اللاحقة".

مسار تسريع النمو من برنامج المشرق يبدأ انطلق في يونيو 2023 ومن المقرر أن يستمر حتى ديسمبر 2024. يُعَدّ هذا البرنامج جزءًا من الرؤية الأوسع لمبادرة المشرق يبدأ، التي تهدف إلى إلهام ودعم رواد الأعمال من النازحين، وتمكين الشركات الناشئة التي تقودها النساء في منطقة المشرق العربي، بالإضافة إلى دعم تكوين المزيد من الشركات الجاهزة لاستقبال الاستثمارات. تسعى هذه المبادرة أيضًا لتعزيز التعاون داخل بيئة أعمال الشركات الناشئة على المستوى الإقليمي. سيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك التعريف بالشركات الناشئة، وتقديم خدمات متنوعة والدعم القانوني. كما تشمل الأنشطة المقترحة ورش العمل والإرشاد التي يقدمها خبراء دوليين، وفعاليات لبناء شبكات الأعمال، بالإضافة إلى اجتماعات مع المستثمرين والمشاركة في فعاليات ومعارض دولية ترويجية.

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نبذة عن Flat6Labs:

Flat6Labs هي شركة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال التمويل الأساسي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطِر، و أكبر مشغل لبرامج الشركات الناشئة في المنطقة. تستثمر Flat6Labs سنويًا في أكثر من 100 شركة ناشئة مبتكرة في مجال التكنولوجيا، و تمكّن الآلاف من رواد الأعمال الشغوفين من تحقيق طموحاتهم الريادية.

تُدير Flat6Labs عددًا من صناديق التمويل الأساسي بإجمالي أصول تزيد عن 85 مليون دولار أمريكي. لقد استثمرت أكثر من 25 مؤسسة رائدة في تلك الصناديق التي تديرها Flat6Labs؛ إيمانًا منها بقيمة تلك الأصول وسجل Flat6Labs الحافل وريادتها في السوق. تقدم Flat6Labs فئات متنوعة من عروض الاستثمار، تتراوح ما بين 50 ألف دولار أمريكي و500 ألف دولار أمريكي، وذلك لدعم الشركات الناشئة خلال رحلاتها المبكرة بداية من مرحلة ما قبل التمويل الأساسي ووصولاً إلى ما قبل مرحلة النمو وإلى جانب تلك الاستثمارات، تقدم Flat6Labs برامجها المتميزة للشركات الناشئة لتلبية احتياجات رواد الأعمال المبتكرين ومساعدتهم على تسريع نموهم من خلال تزويدهم بعدد كبير من خدمات الدعم وتوفير فرص منقطعة النظير لهم من خلال شبكة واسعة تضم مئات من موجهي الأعمال والمستثمرين والجهات المختلفة.

تأسست Flat6Labs في عام 2011 و تتخذ من القاهرة مقرًا لها، كما أن لها فروع متعددة في جميع أنحاء المنطقة؛ ذلك فضلاً عن الخطط الحالية للتوسع في الأسواق الناشئة الأخرى.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.flat6labs.com

نبذة عن برنامج المشرق يبدأ:

المشرق يبدأ هو برنامج استشاري لخدمة الشركات الناشئة ترعاه مؤسسة التمويل الدولية IFC ويركز على دعم الشركات الناشئة في منطقة المشرق (الأردن ولبنان والعراق على وجه التحديد). يُمول المشروع من خلال Prospects Partnership (وهي مبادرة تعاون بين مجموعة البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهولندا). يُعَدّ هذا البرنامج أكبر مبادرات مؤسسة التمويل الدولية، وتسعى من خلاله إلى تمكين الحلول القائمة على القطاع الخاص لمواجهة تحديات النزوح القسري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

صُمم المشرق يبدأ بحيث يستفيد من إمكانات ريادة الأعمال كأداة لخلق فرص العمل والتصدي لمعدلات البطالة المرتفعة باستمرار، خاصة للمجموعات الأضعف، مثل النساء والشباب والنازحين قسرًا. لذا، يهدف هذا البرنامج إلى تيسير تأسيس مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة، وتقديم الدعم للشركات الموجودة لتلقي استثمارات في القطاعات الرئيسية، من خلال تعزيز وتطوير الأعمال والاستثمار. تُحقَّق هذه الأهداف من خلال شراكات مع مسرعين للأعمال وصناديق استثمار تقدم توجيهًا مخصصًا في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى توفير خدمات لوجستية تدعم رواد الأعمال خلال مراحل تأسيس ونمو مشاريعهم، باستخدام نهج تعليمي متنوع يشمل التفاعل المباشر والتعلم عبر الإنترنت.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.المشرق يبدأ.