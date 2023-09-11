مصنع النخيل في أبو ظبي ينجح في إنتاج 2,623,738 متر من المناديل الورقية في يوم واحد فقط

(دبي، الإمارات العربية المتحدة) - أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن تسجيل رقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية لأعلى معدل إنتاج مناديل ورقية خلال 24 ساعة. وشهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي تسجيل الرقم القياسي بتصنيع 2,623,738 متر من أفضل أنواع المناديل الورقية خلال يوم واحد فقط، حيث أنتجت الآلة 13.2 جرام لكل متر مربع بمعدل 2,222 متراً في الدقيقة، لتسجل رقماً غير مسبوق في القطاع.

وتشرّفت المجموعة بحضور أحمد غريب الحوسني، الرئيس التنفيذي، تجربة ورضا المتعاملين، مجموعة كيزاد، ومحكّم رسمي معتمد من غينيس للأرقام القياسية إلى مصنع النخيل للصناعات الورقية التابع للمجموعة في أبوظبي للتحقق من الإنجاز المميز، الذي يعكس التزام مجموعة فاين الصحية القابضة بتخطي حدود الابتكار والارتقاء بمستوى التميز في الإنتاج. وأجرى المسؤولون عمليات تحقق ومعاينة دقيقة وممنهجة للمعدات الأساسية ومعايير سير العملية الإنتاجية.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة: "فخور بالإنجاز الاستثنائي الذي حققه فريقنا، لا سيما مع المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع المناديل الورقية بوجود شركات عالمية كبيرة تتمتع بإرث عريق وتجارب واسعة تعود إلى عقود. نحن نمثل الجيل الثاني الذي يكمل مسيرة العمل لمجموعة عائلية فلسطينية أردنية، تعتبر نموذجاً صناعياً وتجارياً ناجحاً بامتياز مع حضور مستدام، وانتشار واسع. لطالما كنا على ثقة تامة بقدرتنا على منافسة الشركات العالمية في هذا القطاع، وهو ما يؤكده الرقم القياسي الجديد الذي حققناه."

ومن جانبه، قال سمير مسعود، مدير إدارة سلسلة التوريد والتزويد في دولة الإمارات لدى مجموعة فاين الصحية القابضة: "أخذنا على عاتقنا رحلةً جديدة تنسجم مع رؤيتنا وتستند إلى التزامنا القوي بتلبية الطلب المتنامي على الورق الخام "الجامبو". وبدأت هذه الجهود في يونيو العام الماضي مع زيادة السرعة الأولية للإنتاج من 2,000 متر في الدقيقة إلى 2,100 بحلول شهر أغسطس 2022، بالاستفادة من الخبرات الواسعة التي يمتلكها فريقنا في هذا المجال. ونجح الفريق بحلول مارس 2023

في الوصول إلى سرعة إنتاج 2,222 متر في الدقيقة خلال 24 ساعة فقط، وقمنا عندها بدعوة فريق غينيس للأرقام القياسية للتحقق من هذا الإنجاز وتوثيقه".

وأجرى الفريق، في إطار عملية التحقق والتوثيق، دراسات فنية دقيقة للغاية حول عمليات تحسين نظام الإنتاج بدءاً من تجهيز المخزون ووصولاً إلى آلة إنتاج الورق ووحدات اللف والتغليف.

ويأتي تسجيل هذا الرقم القياسي بفضل القيادة المتميزة من قبل خليل شوربجي، مدير العمليات في مصنع النخيل؛ وعبد الهادي الهدير، مدير الشؤون التقنية في المصنع.

وتقدم مجموعة فاين الصحية القابضة طيفاً واسعاً من المنتجات الحائزة على الجوائز، والتي تشمل المناديل المعقمة من وجه ومطبخ وورق الحمام وحفاضات الأطفال وكبار السن وورق الخام. ومنذ تأسيسها قبل 65 عاماً، حصدت مجموعة فاين الصحية القابضة عدة جوائز، من بينها شهادة التميز في الاستدامة البيئية من شركة تشب (CHEP)، المزود العالمي الرائد لحلول سلسلة التوريد، والتي تمثل خير دليل على التزام المجموعة بممارسات الاستدامة ومساعيها الحثيثة للحد من تأثيرها على البيئة.

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