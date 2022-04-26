أبوظبي: أعلنت e& (المعروفة سابقًا باسم "مجموعة اتصالات") اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من العام 2022.

أبرز النتائج المالية خلال الربع الأول من العام 2022

الربع الأول 2022 الربع الأول 2021 نسبة التغيير الإيرادات 13.3 مليار درهم 13.2 مليار درهم +0.8%* صافي الأرباح 2.4 مليار درهم 2.3 مليار درهم +3.6% الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.8 مليار درهم 6.8 مليار درهم +0.5%* العائد لكل سهم 0.28 درهم 0.27 درهم +3.6% إجمالي عدد مشتركي المجموعة 159 مليون 156 مليون +2%

*وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات سنوياً بنسبة 3.5%، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء سنوياً بنسبة 2.8%

أبرز التطورات والمؤشرات التشغيلية خلال الربع الأول:

e&:

أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، لتصبح أول شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تحقق هذا اللقب.

موافقة مساهمي e& على توزيع أرباح نقدية بواقع 0.8 درهم للسهم عن العام 2021.

على توزيع أرباح نقدية بواقع 0.8 درهم للسهم عن العام 2021. الاستحواذ بالكامل على elGrocer ، تحت مظلة تطبيق "بسمات"

، تحت مظلة تطبيق "بسمات" الدخول في مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية مع "مايكروسوفت"، وبالشكل الذي يدعم جهودها في التحول إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية.

الشراكة مع "ميتا" لتعزيز الابتكار، ولرقمنة خدمات المشتركين، ولتعزيز تجارب الواقع المعزز ( AR )، والواقع الافتراضي ( VR )، والتجارة الإلكترونية من خلال خططها للتحول الرقمي.

)، والواقع الافتراضي ( )، والتجارة الإلكترونية من خلال خططها للتحول الرقمي. التواصل مع شركة موبايلي لمناقشة تقديم عرض محتمل لزيادة ملكيتها في الشركة.

توقيع مذكرة تفاهم بين اتصالات مصر وشركة هانيويل لتقديم خدمات ومنتجات جديدة في مجال إنترنت الأشياء والمدن الذكية.

شراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية و "ترند مايكرو" لإطلاق مبادرة "العين السيبرانية" لتعزيز قدرات الأمن السيبراني للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

اتصالات الإمارات، من e& :

إطلاق منصة خدمات التأمين الرقمية الأولى من نوعها في دولة الإمارات، لتوفير خدمات التأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين السفر بشكل فوري وبكل يسر وسهولة.

تكريم الأداء العالي للشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة في دولة الإمارات.

التعاون مع أمازن ويب سيرفيسز (AWS) لمواكبة الطلب المتزايد من جانب الشركات على الحلول والخدمات الرقمية عبر مختلف القطاعات.

لمواكبة الطلب المتزايد من جانب الشركات على الحلول والخدمات الرقمية عبر مختلف القطاعات. e& الحياة، من e& :

شركة "رؤية الإمارات" ( E-Vision )، التابعة لمجموعة e& ، والقابضة ( ADQ )، وقعتا اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة الأغلبية التي تبلغ قرابة 57% من "ستارزبلاي أرابيا"، المنصة الرائدة في تقديم خدمات بث الفيديو.

)، التابعة لمجموعة ، والقابضة ( )، وقعتا اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة الأغلبية التي تبلغ قرابة 57% من "ستارزبلاي أرابيا"، المنصة الرائدة في تقديم خدمات بث الفيديو. قناة "إي جونيور" ( ejunior )، المملوكة بالكامل لشركة "رؤية الإمارات"، تحتفل برحلة نجاحها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي امتدت لــ 21 عاماً.

)، المملوكة بالكامل لشركة "رؤية الإمارات"، تحتفل برحلة نجاحها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي امتدت لــ 21 عاماً. e& المؤسسات، من e& :

الشراكة مع NICE المتخصصة في أمن البيانات لتفعيل منصة CXone السحابية المبتكرة في دولة الإمارات.

المتخصصة في أمن البيانات لتفعيل منصة السحابية المبتكرة في دولة الإمارات. التعاون مع Oracle لاستضافة حلول الأعمال لمجموعة "ترانس جارد" سحابياً، بهدف تخفيض التكلفة الإجمالية لتملك وتشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات بأكثر من 40% على مدى خمسة أعوام.

نظرة عامة:

بلغت قيمة الإيرادات الموحدة لـ e& خلال الربع الأول من العام الجاري 13.3 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 0.8٪، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 2.4 مليار درهم، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.6٪، فيما بلغت أرباح e& قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.8 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 0.5%، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 51٪. ووفقاً لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات سنوياً بنسبة 3.5%، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء سنوياً بنسبة 2.8%.

كما وصلت قاعدة المشتركين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول إلى 13.1 مليون مشترك، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي e& إلى 159 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

"قدمت e& مستويات أداء عالية عبر مؤشراتها الرئيسية، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الخدمات الرقمية وخدمات البيانات، وقدرة المجموعة على الاستفادة من شبكاتها المتفوقة".

الآفاق المستقبلية:

منذ تحولها إلى كيان تكنولوجي واستثماري عالمي، حافظت e& على أدائها القوي، من خلال؛ عمليات الاستحواذ المدروسة، وتطوير حلول مبتكرة لجميع شرائح العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الرامية إلى خلق المزيد من القيمة للمستهلكين والشركات والمجتمعات.

وفي إطار تعليقه على نتائج الربع الأول من العام 2022، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: "تشكل النتائج المالية للربع الأول دليلاً ملموساً على الكفاءة العالية التي بدأت فيها المجموعة الفصل الجديد من مسيرتها، في إطار تحولها لتصبح تكتلاً تكنولوجياً واستثماريا عالمياً يعمل على تمكين المجتمعات رقمياً".

وأضاف دويدار: "ستواصل مجموعة e& استكشاف فرص النمو الواعدة، وزيادة نطاق العروض، وتعزيز جودة الخدمات والحلول المقدمة للعملاء، وإبرام شراكات جديدة، وإطلاق مبادرات رقمية لدعم جهود الجهات الحكومية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التحول الرقمي، مستندة في ذلك على رؤيتها في إنشاء نموذج أعمال أكثر تطوراً يمكنها من استغلال الفرص التي يوفرها التطور الرقمي المتسارع لقطاعات الأعمال".

واختتم دويدار تصريحه بشكر قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة على دعمها الدائم لقطاع الاتصالات ، مؤكداً على حرص مجموعة e& على تقديم الخدمات والحلول الرائدة والمبتكرة لجميع شرائح العملاء، من خلال الحفاظ على المرونة العالية في تنفيذ الأعمال، والاستثمار في التقنيات المستقبلية، وذلك في الوقت الذي ستواصل فيه العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي، و بما ينعكس إيجاباً على الشركات والأفراد، ويسهم في خلق قيمة مضافة للمساهمين.

قامت "مجموعة اتصالات" مؤخراً بتغيير هويتها المؤسسية إلى العلامة التجارية e&. وبما يتماشى مع استراتيجيتها لتسريع وتيرة النمو من خلال نموذج أعمال مرن، يمثل قطاعات أعمالها الرئيسية المختلفة.

ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، حيث تدار عملياته حالياً من قبل "اتصالات الإمارات" في السوق الرئيسية لـ e&، ومن قبل الشركات الفرعية للعمليات الدولية بما يضمن الحفاظ على إرث المجموعة في قطاع الاتصالات، وتعزيز شبكة اتصالاتها القوية، ومضاعفة القيمة المقدمة لجميع شرائح العملاء.

ولتحسين الخدمات الرقمية المقدمة لعملائها من الأفراد والارتقاء بأسلوب حياتهم، تقدم " e& الحياة" تكنولوجيا الجيل التالي من الخدمات الرقمية من خلال منصات الاتصال الذكية في مجالات الترفيه، والمبيعات بالتجزئة، والتكنولوجيا المالية.

ومن أجل تمكين التحول الرقمي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على تعزيز القيمة من خلال حلول الأمن السيبراني القوية وخدمات الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة، في حين ستركز "e& الاستثمار" جهودها على الفرص الاستثمارية، وعمليات الاستحواذ، وزيادة العوائد المقدمة للمساهمين لتعزيز حضورها عالمياً.

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