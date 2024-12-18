الدوحة، قطر – تفتخر مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في مجالات الموضة وأساليب الحياة، بافتتاحها 24 متجراً مبتكراً في الدوحة مول، أحد أكبر وأرقى وجهات التسوق في قطر. وتتميز هذه المتاجر باستعراض أشهر العلامات التجارية عالمياً من أجل تلبية الرغبات المتنوعة لمتسوقي وعشاق الموضة في قطر.

لأنه يقع في منطقة أبوهامور، فإن الدوحة مول يتميز بمكان استراتيجي عند التقاء الطريق الدائري السادس وشارع السوق المركزي. ويوفر موقعه الاستراتيجي سهولة التنقل والوصول، كما أنه يقع بالقرب من محطة مترو وحافلات والطريق السريع للدوحة. هذا المول يشكل الوجهة المفضلة للمتسوقين من الأحياء المجاورة مثل أبو هامور، وعين خالد، والمعمورة، والثُمامة، والوكرة.

وعبّر السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل، عن حماسه الكبير لهذا المشروع الجديد قائلاً "يعكس هذا التوسع التزامنا بجلب أحدث الصيحات العالمية وأفضل تجارب التسوق إلى دولة قطر. كما أن هذا التحالف الاستراتيجي يساهم في ترسيخ حضورنا في المنطقة ومنح عملائنا تجربة تسوق استثنائية. ونتطلع للمساهمة في نمو قطاع التجزئة الديناميكي في قطر والترحيب بمتسوقين جدد في متاجرنا الجديدة."

وعلق السيد روبيرت هال، مستشار المرقاب مولز، على هذه الشراكة "يسرنا افتتاح هذه المتاجر الجديدة والمبتكرة في الدوحة مول بالتعاون مع مجموعة أباريل. هذه الاتفاقية تعكس جهودنا المتواصلنا في جلب أبرز العلامات التجارية العالمية لعملائنا ومنحهم تجربة تسوق مميزة. نحن على ثقة تامة بأن هذه المتاجر الجديد ستنال إعجاب المقيمين والسياح على حد سواء."

ومن أجل تعزيز تنوع الخيارات في الدوحة مول، يوجد مخططات لافتتاح متاجر لعلامات تجارية جديدة بالتعاون مع مجموعة أباريل وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقاً. وبفضل هذه المجموعة المميزة لأبرز العلامات التجارية، فمن المتوقع أن يصبح الدوحة مول وجهة تسوق أساسية لجميع المقيمين والسياح في دولة قطر."

السيد سونيل ثاكار، نائب الرئيس ورئيس مجموعة أباريل في دولة قطر "يتخطى توسعنا في الدوحة مول مجرد توسع تجاري، بل هو خطوة استراتيجية لإثراء مشهد التجزئة في قطر. هذه الشراكة تعكس التزامنا المشترك للتميز وفهم الاحتياجات المتنامية للمتسوق الحديث. كما وتعزز مكانتنا كشركة ريادية في مجال الموضة والأزياء."

لمحة عن مجموعة أباريل

مجموعة أباريل هي شركة رائدة عالمياً في مجالات الموضة وأسلوب الحياة تساهم في تلبية احتياجات آلاف المتسوقين عبر أكثر من 2,300 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 24,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، والبحرين، والكويت.كما أنها نجحت في التوسيع استراتيجياً لمجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، كروكس، ناين وست،كلفن كلاين، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز إتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات ملاكها: مؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة سيما جانواني فيد ونيلش فيد، اللذين نجحوا تحقيق ازدهار الشركة منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

https://www.apparelgroup.com/ar/

-انتهى-

#بياناتشركات