مدفوعاً بمعدلات الإشغال المرتفعة والأداء القوي عبر قطاعات الأعمال كافة

إيرادات المجموعة تنمو بنسبة 9% على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2024 لتبلغ 1.1 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بمعدلات إشغال مرتفعة تتجاوز 92%

الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر الستة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي لتبلغ 896 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بالنمو الإجمالي في الإيرادات مع استمرار المجموعة في تحسين الكفاءة التشغيلية

نمو قوي بنسبة 24% على أساس سنوي في التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية لتبلغ 840 مليون درهم إماراتي

مجلس الإدارة يقرّ توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي عن النصف الأول من العام 2024 بحلول شهر سبتمبر 2024، عملاً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة في المجموعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة تيكوم، (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز "TECOM"، "الشركة" أو "المجموعة")، التي تملك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تركّز على قطاعات حيوية في دبي، اليوم عن نتائجها المالية القوية للربع الثاني والنصف الأول من العام 2024، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة في النصف الأول من العام بنسبة 24% إلى 603 ملايين درهم إماراتي، مع نمو الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم إماراتي.

ويأتي هذا الأداء في أعقاب النتائج القوية التي حقّقتها مجموعة تيكوم في الربع الأول من العام 2024 ويؤكد على الدور البارز الذي تضطلع به المجموعة لتعزيز اقتصاد دبي القائم على المعرفة، وذلك من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية والإقليمية ضمن ستة قطاعات حيوية رئيسية عبر 10 مجمعات أعمال متخصصة.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "تسهم بيئة العمل الداعمة للشركات في دولة الإمارات ودبي في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وبفضل الركائز الاقتصادية القوية التي نجحت دبي في ترسيخها على مرّ السنين، تواصل مجموعة تيكوم دورها البارز كمحرك استراتيجي لقطاع الأعمال في دبي. وتعكس النتائج المالية للمجموعة في النصف الأول من العام 2024 فعالية وكفاءة إستراتيجية عملنا مع الإدارة الحكيمة لرأس المال. وبعد نجاح المجموعة في تسجيلها نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام الجاري، أقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي على المساهمين. كما نؤكد حرصنا على تعزيز محفظة مجموعة تيكوم ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين".

ومن جانبه، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية وجهةً رائدةً ومفضّلةً للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتحرص مجموعة تيكوم في الوقت نفسه على الإسهام في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، عبر مواصلة تسهيل ممارسة الأعمال التجارية والإسهام في الارتقاء بقطاع العقارات التجارية في دبي، والذي ما زال يتفوّق بأدائه على قطاع العقارات في كبرى مدن العالم. وينعكس التزامنا بتوفير أصول عالية الجودة وتقديم حلول وخدمات مبتكرة للمستثمرين وذوي المواهب على حدّ سواء من كافة أنحاء العالم، على أداء المجموعة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع تسجيل معدلات إشغال عالية على مستوى محفظة أصولنا من الدرجة الأولى والتي تركز في ستة قطاعات حيوية. تعد دبي محور جذب قوي للاستثمارات والمشاريع والمواهب والعقول، نحن حريصون على الاستفادة من الزخم المتواصل والثقة الكبيرة في منظومة الأعمال الحيوية من أجل مواصلة تحقيق أفضل قيمة للمساهمين على المدى البعيد".

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2024

ارتفعت الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي لتبلغ 1.1 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2024، مدفوعةً بالنمو المستمرّ في معدلات الإيجار ومعدلات الإشغال القوية ضمن مختلف قطاعات العمل، بما في ذلك المعدلات المرتفعة للاحتفاظ بالعملاء.

ساهم النمو القوي في الإيرادات في زيادة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% على أساس سنوي، والتي بلغت 896 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام.

بلغ صافي الأرباح 603 ملايين درهم إماراتي، مسجلاً نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي ومدفوعاً بتحقيق إيرادات نوعية وتحسين العمليات عبر مجمعات الأعمال والإدارة الحكيمة لرأس المال.

ارتفعت معدلات الإشغال ضمن أصول المجموعة التجارية والصناعية لتتجاوز 92% في النصف الأول من العام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي، بما يعكس إستراتيجية المجموعة الناجحة لتحقيق النمو المستدام ومواصلة الأداء القوي.

بلغت معدلات الإشغال ضمن محفظة الأراضي 96% لتسجّل نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2024، مدفوعاً بالإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرائدة، بما فيها إستراتيجية "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33 .

. ساهم المعدل القوي للاحتفاظ بعملاء المجموعة والذي بلغ 91% في دعم النمو الإجمالي في معدلات الإشغال.

انضمّ أكثر من ألف عميل جديد، بما في ذلك أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة، إلى محفظة أعمال المجموعة ضمن قطاعات الأصول التجارية والصناعية والأراضي خلال هذه الفترة .

حافظت هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على معدلاتها الإيجابية عند 78% .

سجّلت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي لتبلغ 840 مليون درهم إماراتي، مدفوعاً بعمليات التحصيل القوية وتحسين جودة الإيرادات على مستوى أصول المجموعة المدرة للدخل.

أبرز النتائج المالية للربع الثاني من العام 2024

سجّلت إيرادات المجموعة في الربع الثاني من العام نمواً بنسبة 9% لتبلغ 584 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي، مدفوعاً بمعدلات الإشغال المرتفعة .

ساهم ارتفاع الطلب على الإشغال ضمن قطاعات الأصول التجارية والصناعية والأراضي، والمدفوع بالطلب المتزايد ضمن سوق دبي للعقارات التجارية، في نمو صافي الأرباح بنسبة 35% على أساس سنوي إلى 311 مليون درهم إماراتي .

ساهمت قدرة المجموعة على استقطاب عملاء جدد والتحسّن في معدلات الإيجار والإيرادات المحقّقة بفضل المعدلات المرتفعة للاحتفاظ بالعملاء في نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7% على أساس سنوي، لتبلغ 457 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من العام .

أبرز النتائج التشغيلية للنصف الأول من العام 2024

أبرز النتائج التشغيلية التي حقّقتها مجموعة تيكوم في النصف الأول من العام 2024 هي على الشكل التالي:

تمّ افتتاح أول حرم جامعي دائم لمدرسة فنون صياغة المجوهرات "ليكول" العالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط في حي دبي للتصميم.

تمّ توسيع قاعدة عملاء مدينة دبي الصناعية عبر انضمام مجموعة بارزة من العملاء الجدد، وذلك من خلال افتتاح مصنع شركة "نيلكانث كيبلز" المجهّز بأحدث المعدات والوسائل التكنولوجية، ومصنع شركة "دوبات" المتكامل لإعادة تدوير البطاريات والذي يُعدّ الأول من نوعه في دولة الإمارات، ومصنع شركة "إم دي فارما" لمنتجات الرعاية الصحية المبتكرة، ومركز العربية للسيارات، شركة السيارات الرائدة التابعة لمجموعة عبد الواحد الرستماني، لتوزيع قطع الغيار والذي يُعدّ مركزاً للابتكار في القطاع.

أبرمت مجموعة تيكوم شراكة مع مجموعة "ڤي إف إس جلوبال" لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في مجمّعاتها للأعمال، في ظلّ تسهيل الحصول على أكثر من 200 خدمة من خلال منصّة مجموعة تيكوم الرقمية الرائدة " axs ".

". استضافت مجموعة تيكوم نسخة خريف/شتاء 2025/2024 من أسبوع دبي للموضة، وهو الحدث الرسمي للأزياء والموضة في دبي والذي ينظّمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي .

انضمام مختبر مكافحة القرصنة التابع لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للمحترفين "لا ليغا" في مدينة دبي للإعلام، وذلك في أعقاب توقيع "لا ليغا" مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة .

تمّ افتتاح مركز التدريب الأكاديمي الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتابع لشركة "علي بابا كلاود"، وذلك في مدينة دبي للإنترنت .

تمّ افتتاح مركز الابتكار التابع لجامعة "ميدلسكس دبي" وفرع جامعة "جون فون نيومان" في مجمّع دبي للمعرفة .

أبرز النتائج المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للنصف الأول من العام 2024

أكدت المجموعة التزامها بمعايير الاستدامة البيئية من خلال زيادة العدد الإجمالي للمباني الحاصلة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) إلى 41 مبنى خلال النصف الأول من عام 2024 .

إلى 41 مبنى خلال النصف الأول من عام 2024 تمّ توليد 9.7% من الكهرباء من الطاقة النظيفة من خلال محطات الطاقة الشمسية التابعة لمحفظة مجموعة تيكوم، فضلاً عن تعزيز القدرات المرتبطة بشحن السيارات الكهربائية عبر إضافة 13 محطة شحن جديدة .

شهدت حاضنة الأعمال الناشئة in5 نمواً ملحوظاً يعكس مكانة دبي المتميّزة على صعيد ريادة الأعمال وثقة المستثمرين الكبرى ببيئة العمل الداعمة للشركات الناشئة، حيث قدّمت in5 الدعم إلى ما يزيد عن 940 شركة ناشئة منذ تأسيسها. وهي زيادة بنسبة 28% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023 .

نمواً ملحوظاً يعكس مكانة دبي المتميّزة على صعيد ريادة الأعمال وثقة المستثمرين الكبرى ببيئة العمل الداعمة للشركات الناشئة، حيث قدّمت الدعم إلى ما يزيد عن 940 شركة ناشئة منذ تأسيسها. وهي زيادة بنسبة 28% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023 بلغت نسبة رضا العملاء الإجمالية بمجموعة تيكوم 87.4% وفقاً لاستطلاعات مؤشر تجربة العملاء، بما في ذلك المقابلات المعمّقة مع العملاء .

انعكس دعم مجموعة تيكوم للمرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في القطاع الخاصّ جلياً من خلال تمثيلها نسبة 34% من القوى الإجمالية العاملة في المجموعة .

انضمّت مجموعة تيكوم إلى مبادرة "تعهّد المواهب الإعلامية الإماراتية" التي أطلقها "مجلس دبي للإعلام"، بهدف تنمية المواهب الوطنية الواعدة في مجال الإعلام والارتقاء بقطاع الإعلام الحيوي والمزدهر في دبي .

فازت مجموعة تيكوم بجائزة "مشروع التجديد النموذجي" لعام 2024، وذلك في إطار إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030 والتي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بهدف الإشادة بالجهود المتميّزة التي تبذلها المجموعة على صعيد تعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة وضمان استدامتها .

أطلقت مجموعة تيكوم بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة "متجر الخير" المبتكرة بهدف تقديم تجربة تبرّع افتراضية متميزة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث تواصل المبادرة تحقيق النجاح للعام الثاني على التوالي .

توزيعات الأرباح النقدية

أقرّ مجلس إدارة مجموعة تيكوم خلال اجتماعه المنعقد في 1 أغسطس 2024 توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي عن النصف الأول من العام الجاري ليتم دفعها بحلول شهر سبتمبر 2024. وعملاً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة، تعتزم مجموعة تيكوم توزيع أرباح إجمالية بقيمة 800 مليون درهم إماراتي سنوياً لغاية شهر سبتمبر 2025.

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